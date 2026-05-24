Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 25 al 31 de mayo

Los horóscopos de la semana del 25 al 31 de mayo de la astróloga y tarotista Mizada Mohamed llegan cargados de mensajes sobre cambios, abundancia, decisiones importantes y oportunidades para todos los signos del zodiaco.

La energía de la luna azul del 31 de mayo, junto con los movimientos de Neptuno, Saturno y otros planetas, marcará días de transformación, intuición y crecimiento personal.

Aries

Para Aries será una semana ganadora en todos los sentidos. Mizada explicó que Neptuno y Saturno en Aries están ayudando a este signo a actuar con mayor inteligencia y menos impulsividad, por lo que recomendó no engancharse ni reaccionar a la primera. Señaló que muchas de las cosas sembradas desde octubre y noviembre de 2025 comenzarán a dar resultados importantes, especialmente en temas económicos, familiares y laborales.

También destacó que proyectos, sueños e ideas que nacieron desde los ciclos de Neptuno en Piscis, entre 2011 y 2026, empezarán a caminar poco a poco. Aunque los resultados no llegarán de inmediato, sí se abrirán caminos favorables para resolver pendientes económicos, patrimoniales y laborales. Además, para quienes estén solteros, a partir del 27 de mayo se abrirán canales de abundancia en el amor y el romance.

Tauro

Tauro deberá analizar, observar y revisar cuidadosamente antes de tomar decisiones relacionadas con el trabajo o la vida profesional. Aunque algunos podrían sentirse cansados, presionados o agotados, Mizada aseguró que lo que viene llenará su corazón de fuerza, energía y felicidad.

La astróloga explicó que la luna azul y la microluna nueva en Sagitario del 31 de mayo favorecerán mucho a Tauro debido a la buena relación energética entre Venus y Júpiter. Habrá noticias positivas en temas profesionales, oportunidades de viaje y avances en trámites o papeleos que llevaban mucho tiempo detenidos.

También llegarán buenas noticias al hogar y la familia. Mizada pidió a Tauro alejarse de las personas negativas y no desgastarse intentando convencer a quienes hablan mal o critican, ya que su creatividad estará a flor de piel y vienen cosas nuevas e importantes.

Géminis

Para Géminis continúan los cambios, transformaciones y novedades. Al encontrarse en su temporada de cumpleaños, este signo vivirá un ciclo de aplausos, reconocimientos, alegrías y también cierres importantes. Mizada explicó que cuando algo se va de las manos es porque llegará algo más valioso y mejor.

La recomendación principal fue sentirse merecedores de la abundancia y no aceptar menos de lo que realmente ofrecen. Los cuatro planetas en aire favorecerán enormemente a Géminis durante esta semana, impulsándolo a hacer cosas nuevas y aprovechar oportunidades en cuanto aparezcan.

Además, señaló que será importante apoyarse en amistades y relaciones sociales para avanzar en trámites, acuerdos, contratos o convenios. Aunque a Géminis le cuesta pedir ayuda, esta semana será clave para hacerlo y así sacar adelante proyectos importantes.

Cáncer

Cáncer vivirá una semana llena de amor, paz, armonía y felicidad. Mizada destacó que los cancerianos suelen preocuparse demasiado por resolver los problemas de los demás, pero esta vez les tocará enfocarse en arreglar su propia vida.

Los trámites o papeleos que se encontraban detenidos avanzarán rápidamente y podrían traer triunfos o respuestas positivas. También habrá viajes de placer, familiares o laborales, así como muchas responsabilidades y actividades, aunque todo fluirá de manera favorable.

La energía de la luna creciente y la luna llena del 31 de mayo favorecerá enormemente a Cáncer, ya que la Luna es su luminaria. Por ello, la astróloga recomendó prestar atención a los sueños, pues podrían convertirse en mensajes importantes sobre el futuro. Además, será una semana muy positiva en temas sentimentales.

Leo

Para Leo será fundamental quitarse “el antifaz” y ver las cosas tal como son. Mizada pidió paciencia, especialmente durante los días 27, 28 y 29 de mayo, mientras que el 30 y 31 serán jornadas importantes por reuniones familiares, reencuentros sentimentales y noticias positivas.

La astróloga aseguró que Leo recibirá reconocimientos, aplausos y soluciones relacionadas con temas materiales, contratos, créditos y pagos pendientes. Aunque no se resolverá todo de inmediato, sí habrá avances importantes que traerán tranquilidad.

Neptuno y Saturno en Aries fortalecerán la intuición, la percepción y los sueños premonitorios de Leo, ayudándole a abrir puertas importantes. Mizada pidió dejar atrás el miedo al “qué dirán” y actuar por libertad y bienestar personal.

Virgo

Virgo ha pensado demasiado las cosas y esta semana deberá sentir más y actuar más. Mizada explicó que será un periodo muy positivo para temas relacionados con comunicación, ventas, relaciones públicas, comercio, arte y belleza.

La astróloga aseguró que Virgo tendrá la oportunidad de expresar todo aquello que ha guardado durante mucho tiempo y que vienen cambios importantes en el dinero y el trabajo. Sin embargo, para que todo funcione a su favor será necesario fortalecer el amor propio y dejar de buscar perfección absoluta.

También señaló que “ángeles de la guarda”, representados en familiares, amistades o incluso mensajes inesperados, ayudarán a Virgo a resolver dudas e inquietudes importantes. Será una semana dulce, tranquila y positiva.

Libra

Libra vivirá una etapa de renacimiento y reinvención. Mizada explicó que será momento de abandonar hábitos y círculos de comodidad para enfocarse más en sí mismos y en las personas verdaderamente importantes.

La energía del elemento aire favorecerá la creatividad y ayudará a Libra a avanzar rápidamente en proyectos e ideas. La recomendación principal fue escribir todos los pensamientos, sueños e intuiciones que aparezcan durante la semana, pues podrían convertirse en mensajes importantes de sus guías espirituales.

La luna azul del 31 de mayo traerá noticias positivas, especialmente entre el 26 y el 28 de mayo, tanto en el ámbito familiar como profesional. Será un periodo ideal para tomar decisiones y buscar mayor libertad personal.

Escorpión

Escorpión tendrá una semana llena de trabajo, responsabilidades y grandes ofrecimientos. Mizada aseguró que muchas oportunidades bloqueadas desde finales de 2022 o mediados de 2023 finalmente comenzarán a dar resultados importantes.

Será una etapa muy social, con fiestas, reuniones y eventos, aunque la astróloga recomendó activar el sexto sentido para identificar quiénes realmente merecen permanecer cerca. Escorpión deberá decidir qué personas sí forman parte de su círculo y cuáles no.

También habrá movimientos positivos en temas económicos y laborales. Los días 27 y 28 de mayo serán especialmente importantes para recibir noticias, llamadas o cambios favorables relacionados con dinero y proyectos.

Sagitario

Sagitario será uno de los signos más favorecidos por la microluna azul en su signo. Mizada explicó que esta semana llegarán avisos, propuestas y cambios importantes en temas laborales, económicos y personales.

Todo el esfuerzo realizado anteriormente comenzará a rendir frutos, además de que Sagitario cerrará ciclos importantes para obtener mayor libertad de acción. La astróloga destacó que este signo buscará paz interior y no permitirá que críticas externas afecten su bienestar.

Los días 28 y 29 de mayo serán clave para recibir noticias importantes, llamadas o mensajes que traerán alegría y tranquilidad. Sagitario sentirá que finalmente todo comienza a acomodarse a su favor.

Capricornio

Capricornio dejará atrás dudas, tensiones y preocupaciones. Mizada explicó que será una semana mágica donde finalmente comenzarán a fluir situaciones que parecían detenidas.

La recomendación principal será analizar quiénes deben permanecer en su vida y aprender a poner límites. También habrá avances importantes en temas económicos, proyectos, créditos, trámites bancarios y acuerdos laborales.

Capricornio sentirá una gran liberación emocional y podrá expresar cosas que antes callaba. Además, el 30 y 31 de mayo podrían llegar noticias o sorpresas familiares que llenarán el hogar de alegría y felicidad.

Acuario

Acuario vivirá una semana de evolución y crecimiento personal. Mizada destacó que este signo asumirá un papel de liderazgo tanto en su vida como en la de las personas cercanas.

Será un cierre de mes lleno de ocupaciones, decisiones importantes y planificación de viajes o proyectos. También habrá beneficios importantes en temas profesionales y económicos, especialmente al salir de la rutina y buscar nuevas experiencias.

La astróloga explicó que Acuario comenzará a pensar más en sí mismo y en su bienestar, entendiendo que al crecer personalmente también puede ayudar a quienes lo rodean. Será una etapa de intuición, percepción y transformación interior.

Piscis

Piscis tendrá una semana de análisis, observación y toma de decisiones importantes. Mizada aseguró que Neptuno en Aries y Plutón en Acuario ayudarán a este signo a dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente y el futuro.

Será una etapa ideal para cerrar ciclos y comenzar otros nuevos que traerán paz, felicidad y cercanía con los seres queridos. Piscis también buscará conectar con la naturaleza, el hogar y las personas que realmente ama.

La intuición estará más fuerte que nunca, especialmente a través de sueños intensos entre el 25 y el 27 de mayo. La astróloga recomendó prestar mucha atención a esos mensajes, ya que podrían ayudar a tomar decisiones familiares o laborales importantes.

MF