Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 25 al 31 de mayo

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente reveló sus predicciones para cada signo zodiacal durante la semana del 25 al 31 de mayo, donde destacan cambios laborales, golpes de suerte, estabilidad económica, nuevos amores y recomendaciones para la salud y el crecimiento personal.

Aries

La carta del emperador marca una etapa de crecimiento económico y cambios importantes para Aries. Su mejor día será el 27 de mayo, jornada cabalística en la que podría recibir dinero extra y realizar movimientos importantes en el trabajo. Será una semana ideal para dejar atrás miedos y abrirse a cambios positivos como cambiar de empleo, mudarse, modificar hábitos o comenzar una rutina de ejercicio y mejor alimentación.

Sus números mágicos serán 10, 19 y 67; sus colores, azul y blanco. La recomendación principal es ahorrar, evitar gastos innecesarios y ser más cuidadoso con inversiones. Las cartas también aconsejan dejar ir personas, trabajos y emociones negativas que impiden avanzar.

En el amor, Aries tendrá compatibilidad con Libra, Sagitario y Capricornio. Para quienes están en pareja, se marca estabilidad e incluso embarazo; mientras que los solteros podrían encontrar una relación equilibrada y estable.

Tauro

La carta del carruaje impulsa a Tauro a seguir avanzando sin miedo y mantener la estabilidad económica. El signo deberá controlar impulsos, pensar antes de actuar y alejarse de personas negativas. Además, se acercan amores compatibles y oportunidades para iniciar negocios propios.

El 29 de mayo será su mejor día. Habrá movimientos relacionados con escuela, trabajo y proyectos personales. El estrés, la angustia y la depresión serán los puntos débiles de la semana, por lo que deberá evitar sobrepensar y resolver asuntos legales o familiares pendientes.

Tauro tendrá tres golpes de suerte con los números 06, 19 y 73. Sus colores serán blanco y rojo. Las cartas recomiendan estudiar, tomar cursos y desarrollarse profesionalmente. También deberá cuidarse de personas del pasado que hablan mal de él o generan conflictos.

En el amor, los signos compatibles serán Sagitario, Capricornio y Virgo. Además, cualquier cambio de imagen o tratamiento estético resultará favorable. Mhoni Vidente aconseja acercarse más a Dios y enfocarse plenamente en ser feliz.

Géminis

Con la carta de la estrella, Géminis entra en una etapa de abundancia y estabilidad laboral durante su temporada de cumpleaños. La energía estará a su favor para comenzar proyectos, mejorar ingresos y alejarse de personas interesadas o relaciones complicadas.

El 27 de mayo será su día más importante. Recibirá regalos inesperados y vivirá celebraciones con amigos y familiares. También se recomienda ahorrar, cambiar cuentas bancarias y aprovechar oportunidades laborales, incluso en el extranjero.

Sus números de la suerte serán 01, 17 y 58; sus colores, rojo y naranja. La semana será ideal para planear el futuro y definir metas personales y profesionales. Las cartas sugieren estudiar áreas relacionadas con comunicaciones, medicina, comercio o desarrollo humano.

En el amor, Géminis tendrá compatibilidad con Escorpión, Libra y Acuario. Sin embargo, deberá evitar involucrarse con varias personas al mismo tiempo para no generar conflictos. Su punto débil serán los huesos, la columna y posibles problemas de hernia.

Cáncer

La carta del ermitaño indica que Cáncer encontrará soluciones a problemas que arrastraba desde hace tiempo. Será importante alejarse de chismes, manipulaciones y conflictos familiares o laborales.

El mejor día será el 26 de mayo. Los problemas de garganta, virus y tiroides serán el punto débil de la semana, por lo que deberá cuidar más su salud y acudir al médico. También será un buen momento para invertir en patrimonio, como un automóvil, casa o propiedad.

Cáncer vivirá días intensos de trabajo, escuela y cierre de mes, además de pagos pendientes. Sus números mágicos serán 25, 27 y 34; sus colores, rojo y amarillo. Las cartas aconsejan mejorar la alimentación y aprender a perdonarse.

También se visualizan trámites relacionados con escrituras, propiedades o compras importantes. Habrá invitaciones de viaje y oportunidades de convivencia. Los signos compatibles serán Escorpión, Piscis y Aries.

Leo

La carta de oros anuncia triunfo, crecimiento y estabilidad económica para Leo. Será una semana enfocada en cerrar pendientes laborales, auditorías y proyectos importantes.

El 28 de mayo será su mejor día y podría recibir dinero extra por deudas antiguas o trabajos adicionales. Sus números de la suerte serán 02, 20 y 43; mientras que sus colores serán naranja y rosa mexicano.

Las cartas advierten sobre chismes y envidias de personas cercanas. También será momento de invertir en sí mismo, cambiar de casa o independizarse. Su punto débil serán los vicios, especialmente el exceso de alcohol, comida o hábitos dañinos.

En el amor, Leo tendrá compatibilidad con Sagitario, Acuario y Piscis. Además, podría llegar finalmente una relación estable y duradera. Mhoni Vidente recomienda conectar con la naturaleza para renovar energías.

Virgo

La rueda de la fortuna indica crecimiento y buena dirección para Virgo. Será una etapa para quitarse limitaciones mentales y enfocarse en estudiar, crecer profesionalmente y generar nuevas oportunidades.

El signo recibirá dinero extra relacionado con propiedades, herencias o ventas importantes. Sus números mágicos serán 07, 24 y 31; sus colores, rojo y azul. El mejor día será el 29 de mayo.

Virgo deberá cuidarse de la depresión, angustia y exceso de pensamientos negativos. También tendrá que analizar cuidadosamente documentos o contratos para evitar fraudes.

En el amor, quienes están casados podrían recibir noticias de embarazo, mientras que los solteros tendrán compatibilidad con Tauro, Aries y Capricornio. Las cartas aconsejan cambiar energías en el hogar, mover muebles y rodearse de naturaleza y plantas.

Libra

La carta del mundo marca para Libra una etapa de crecimiento económico, nuevos amores y estabilidad emocional. Será una semana para enfocarse en trabajo, escuela y proyectos personales.

El mejor día será el 26 de mayo. Recibirá dinero extra y podría planear viajes para junio. Sus números mágicos serán 18, 26 y 33; sus colores, amarillo y negro.

Libra deberá cuidar la piel y el cabello tomando más líquidos y mejorando hábitos alimenticios. También será un excelente momento para cambiar de look, recibir invitaciones a eventos importantes y obtener oportunidades laborales.

En el amor, habrá compatibilidad con Virgo, Géminis y Acuario. Para quienes tienen pareja, las cartas marcan estabilidad, propuestas de matrimonio o embarazo. También se recomienda pensar más en el futuro y perder el miedo a nuevos retos.

Escorpión

La carta del dinero rápido y fácil augura prosperidad para Escorpión, aunque también advierte sobre envidias, chismes y energías negativas. El mejor día será el 29 de mayo.

El signo deberá cuidar problemas de piel, infecciones y evitar automedicarse. También será importante protegerse espiritualmente y mantenerse alejado de personas tóxicas.

Sus números mágicos serán 09, 40 y 53; sus colores, azul y amarillo. Habrá trabajo intenso, juntas laborales y proyectos importantes, además de posibilidades de viajes a playa o campo.

Las cartas recomiendan estudiar, descansar mejor y enfocarse en el crecimiento profesional. En el amor, Escorpión será compatible con Cáncer, Tauro y Piscis. Además, el amor verdadero llegará en el momento indicado.

Sagitario

La carta del loco anuncia una etapa de madurez y crecimiento para Sagitario. Su mejor día será el 26 de mayo y la semana estará llena de trabajo, juntas y cambios en la empresa.

El punto débil será el estómago y problemas digestivos derivados del estrés. Mhoni recomienda dejar el alcohol y el cigarro, además de mejorar hábitos alimenticios.

Los números mágicos serán 28, 32 y 35; sus colores, azul y verde. Un amor del pasado podría regresar y las cartas sugieren darse una oportunidad si todavía existe cariño.

Sagitario deberá cuidarse de personas envidiosas y evitar compartir demasiado sus planes. En el amor, tendrá compatibilidad con Acuario, Aries y Leo. También se visualizan trámites de viaje, visa o pasaporte.

Capricornio

La carta del juicio señala crecimiento laboral, abundancia y prosperidad para Capricornio. El mejor día será el 27 de mayo y habrá oportunidades relacionadas con contratos, inversiones y negocios.

El signo deberá combatir el estrés, el insomnio y el sobrepensar. También tendrá que alejarse de personas interesadas y enfocarse en ahorrar para construir patrimonio.

Sus números mágicos serán 04, 30 y 71; sus colores, rojo y naranja. Capricornio podría recibir propuestas de negocios desde el extranjero y conocer personas importantes para su desarrollo profesional.

En el amor, tendrá compatibilidad con Aries, Tauro y Leo. Las cartas aconsejan estudiar temas relacionados con inteligencia artificial, marketing y comportamiento humano.

Acuario

La carta del mago marca una semana de abundancia, recuperación económica y estabilidad para Acuario. Su mejor día será el 29 de mayo.

El signo deberá trabajar la autoconfianza, dejar pensamientos negativos y evitar cargar con personas que no le corresponden. Su punto débil serán huesos, espalda baja y hernias.

Sus números mágicos serán 09, 21 y 54; sus colores, blanco y rojo. También habrá oportunidades laborales importantes y posibilidades de crecimiento profesional.

En el amor, Acuario tendrá compatibilidad con Géminis, Leo y Libra. Las cartas recomiendan enfocarse en el propósito de vida, estudiar liderazgo, relaciones públicas o actividades artísticas.

Piscis

El as de bastos trae poder, determinación y crecimiento para Piscis, además de posibles propuestas de matrimonio. El mejor día será el 28 de mayo.

Será una semana intensa de trabajo y proyectos, donde el signo deberá evitar rencores y pensamientos negativos. Su punto débil serán problemas intestinales, gastritis o colitis.

Sus números mágicos serán 15, 29 y 66; sus colores, amarillo y azul. Las cartas recomiendan alejarse de personas negativas y enfocarse en metas personales y profesionales.

Piscis tendrá compatibilidad amorosa con Leo, Escorpión y Capricornio. También podrían surgir oportunidades laborales en gobierno, escuelas u hospitales. Las cartas anuncian un despertar hacia una nueva vida y cambios importantes en todos los aspectos.

Con información de Mhoni Vidente

MF