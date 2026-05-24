Tepito conquista Cannes con el cortometraje “Para los contrincantes”

Antes de que la Palma de Oro coronara a “Fjord”, del cineasta rumano Cristian Mungiu, el cine mexicano ya había vivido uno de los momentos más emocionantes de la noche, ayer, durante la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Cannes.

La cinta “Para los contrincantes”, de Federico Luis, obtuvo la Palma de Oro al Mejor Cortometraje, llevando hasta el escenario principal de Cannes una historia nacida en Tepito —barrio de la Ciudad de México— y construida desde una coproducción entre México, Chile y Francia que encontró en la infancia, la derrota y la necesidad humana de sentirse acompañado un lenguaje universal.

El reconocimiento representa también una victoria para un modelo de producción cada vez más difícil de sostener. Elena Fortes y Fernanda de la Peza, productoras del proyecto, habían explicado en entrevista que el financiamiento del cine independiente atraviesa uno de sus momentos más complejos.

“La situación es muy difícil. Estar en un espacio como Cannes significa muchísimo porque da visibilidad y fortalece la posibilidad de seguir haciendo este tipo de proyectos”, afirmó Fernanda de la Peza.

Fortes, por su parte, destacó además la dimensión simbólica del recorrido: “Es un sueño. Hacer cine con la gente con la que quieres compartir tu vida ya es una recompensa enorme. Pero llegar aquí, siendo mujeres en una industria donde el camino suele ser más complicado, tiene un significado especial”.

Más allá del premio, “Para los contrincantes” logró algo poco frecuente: convertir una historia profundamente local en una experiencia capaz de dialogar con espectadores de cualquier lugar del mundo.

Cabe señalar que la trama de “Para los contrincantes” sigue a Damián López, un niño de 10 años originario del barrio de Tepito (Ciudad de México), quien se enfrenta a su primera gran lección de vida mientras persigue el gran sueño mexicano: convertirse en campeón de boxeo.

Cristian Mungiu. La máxima distinción del festival fue para “Fjord”, del director rumano. EFE/C.Bilan

Una historia de migración

Por su parte, la máxima distinción del festival fue para “Fjord”, de Cristian Mungiu. El director rumano regresó a la Competencia Oficial de Cannes con un drama familiar ambientado en Noruega que explora conflictos entre identidad cultural, religión, integración y autoridad estatal. La cinta es protagonizada por los actores Renate Reinsve y Sebastian Stan.

La película sigue a una familia de origen rumano cuya vida cambia radicalmente cuando las autoridades intervienen tras sospechas de abuso infantil. Con esta decisión, el jurado premió una de las obras más complejas y debatidas de la competición.

Cabe señalar que las películas de Mungiu ya habían sido premiadas tres veces en Cannes: “Graduación” (2016) fue recompensada con el premio de dirección; “Más allá de las colinas”, que cosechó el premio al Mejor guion y a la Mejor interpretación femenina en 2012 (Cosmina Stratan) y “4 meses, 3 semanas, 2 días”, que fue la Palma de Oro de 2007.

El Gran Premio del Jurado, considerado tradicionalmente el segundo reconocimiento más importante del certamen, fue para “Minotauro”, de Andrey Zvyagintsev. El realizador ruso construye una historia íntima marcada por las consecuencias morales y sociales de la guerra, utilizando el derrumbe de un matrimonio como metáfora de una sociedad fracturada.

Javier Ambrossi y Javier Calvo. Los cineastas agradecen su galardón en la categoría Mejor director por la cinta “La Bola Negra”. EFE/S. Nogier

Premios simultáneos

Si algo caracterizó el palmarés de Cannes 2026 fue la abundancia de premios compartidos. El jurado recurrió en múltiples ocasiones a la posibilidad reglamentaria de otorgar galardones ex aequo, reflejando la dificultad de imponer una sola mirada en una selección especialmente diversa.

El premio a la Mejor Dirección fue compartido por Javier Calvo y Javier Ambrossi por “La bola negra”, y por Pawel Pawlikowski por “Fatherland”. Los Javis fueron reconocidos por una propuesta que entrelaza distintas épocas de la historia española para explorar la memoria, la identidad y el deseo con la cinta “La bola negra”, filme que en Estados Unidos será distribuido por Netflix; mientras que Pawlikowski fue distinguido por la reconstrucción del viaje de Thomas Mann por la Alemania de posguerra.

A esta presencia española también se sumó el Premio del Jurado para “The Dreamed Adventure”, de Valeska Grisebach, una obra centrada en la memoria familiar, la herencia emocional y la experiencia migratoria.

El premio al Mejor Guion recayó en “Notre salut”, de Emmanuel Marre, un drama ambientado en la Francia ocupada que examina las zonas grises entre la colaboración y la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Los empates también marcaron las categorías interpretativas. Las protagonistas de “All of a Sudden (Soudain)”, de Ryusuke Hamaguchi, compartieron el premio de interpretación femenina gracias a una película centrada en la enfermedad, el cuidado y los vínculos humanos.

Por su parte, el reparto de “Coward”, de Lukas Dhont, recibió un reconocimiento colectivo por una historia ambientada durante la Primera Guerra Mundial que explora el amor, la vulnerabilidad y las distintas formas de valentía.

Gael García Bernal. El actor fue una de las celebridades invitadas para entregar los premios. EFE/S. Nogier

Se “cuela” la FIFA

La ceremonia dejó también momentos memorables. Gael García Bernal —quien fue una de las celebridades invitadas para entregar los premios— provocó las carcajadas del auditorio cuando, antes de entregar el Premio del Jurado, bromeó diciendo que su francés era malo, “aunque peor está la situación política actual y la FIFA”.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la entrega de la Palma de Oro Honorífica a Barbra Streisand. Presentada por Isabelle Huppert, la actriz, cantante y directora agradeció el reconocimiento mediante un mensaje en video.

Streisand recordó la larga batalla que libró para sacar adelante “Yentl”, un proyecto que permaneció quince años al borde del colapso porque los estudios se resistían a que una mujer actriz dirigiera una película.

“Tenía que hacer esa película”, afirmó. La artista también reivindicó el poder del cine en tiempos de división: “En un mundo que parece más fracturado cada día, el cine tiene esa capacidad mágica de unirnos”.

Andrey Zvyagintsev. El realizador ruso obtuvo el Gran Premio del Jurado. EFE/S. Nogier

Palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes

Listado completo del palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes, decidido por un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-Wook: