31 Minutos "Calurosa Navidad": Fecha de estreno de la película y dónde verla

El icónico noticiero de títeres 31 Minutos, que ha acompañado a varias generaciones, anunció el lanzamiento de su primera película navideña titulada 31 Minutos: Calurosa Navidad. Este nuevo proyecto marcará el regreso de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Juanín en una historia especial que se estrenará a nivel mundial.

Tras el éxito obtenido con su participación en el Tiny Desk de NPR (una presentación que ya supera los diez millones de visualizaciones), el elenco del popular programa chileno vuelve para ofrecer una propuesta que combina humor, música y espíritu navideño.

Fecha de estreno y dónde verla

ESPECIAL/PRIMEVIDEO

El estreno de 31 Minutos: Calurosa Navidad está programado para el 21 de noviembre, y podrá disfrutarse en más de 240 países y territorios. La película se lanzará de manera exclusiva por Prime Video, plataforma que también alberga los 37 episodios remasterizados de la serie original, junto con su primer largometraje.

Los suscriptores del servicio podrán acceder al filme desde la aplicación de Prime Video, disponible para televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos compatibles.

Un fenómeno cultural desde 2003

Desde su primera emisión en 2003, 31 Minutos ha trascendido las pantallas de televisión para convertirse en un ícono cultural en América Latina. Lo que nació como una sátira del formato periodístico terminó transformándose en un proyecto multimedia con miles de seguidores.

Con el paso del tiempo, el programa amplió su alcance con conciertos en vivo, álbumes musicales, giras teatrales y hasta un museo interactivo, el cual fue un rotundo éxito tanto en Chile como en México, donde las entradas se agotaron por completo.

Revive la serie completa

Para quienes deseen volver a ver el noticiero original (o conocerlo por primera vez), todas las temporadas se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube de 31 Minutos. En la plataforma están publicados los 69 episodios que conforman las cuatro temporadas del programa, junto con sus canciones originales.

Muchas de estas melodías se han convertido en verdaderos himnos infantiles en toda la región. Las composiciones fueron creadas por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, los mismos responsables del concepto original y actuales líderes del proyecto, quienes siguen expandiendo el universo de 31 Minutos con nuevas producciones.

BB