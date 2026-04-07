TikTok te presta hasta 30 mil pesos: así funciona su nuevo crédito

Olvídate de las tarjetas tradicionales; si pasas horas viendo videos, te podría interesar saber que TikTok ahora podrá otorgar un crédito de hasta 30 mil pesos para comprar en la app.

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Aprovechando los millones de usuarios que diariamente consumen contenido viral, la plataforma asiática ha decidido dar un salto audaz hacia el sector financiero con la introducción oficial de TikTok PayLater. La aplicación busca captar a un sector masivo de la población en México que actualmente no cuenta con un historial crediticio formal o acceso a tarjetas de crédito tradicionales.

TikTok busca beneficiar a compradores y emprendedores

Esta innovadora iniciativa pretende crear un ecosistema digital autosustentable, donde tanto los consumidores habituales como los emprendedores que ofrecen sus artículos en TikTok Shop puedan beneficiarse de un flujo de capital constante, seguro y sumamente accesible para todos.

Esta estrategia de expansión demuestra que la aplicación ya no se conforma con ser únicamente líder en entretenimiento, sino que aspira a dominar el comercio electrónico. Al integrar soluciones de pago diferido directamente en la interfaz que los usuarios ya conocen y en la que confían, se elimina la fricción en el proceso de compra.

¿Cómo funciona el respaldo financiero detrás de TikTok?

La operación técnica y legal de esta novedosa plataforma de crédito está a cargo de Klarna, una reconocida empresa financiera fundada en Suecia en 2005. Esta compañía europea se especializa precisamente en los entornos de microcrédito digital, garantizando que las transacciones bajo el popular modelo "compra ahora y paga después" se realicen con total fluidez, permitiendo a los usuarios diferir el costo de sus productos en cómodas parcialidades sin salir de la aplicación.

Requisitos para obtener un crédito en TikTok

Requisitos y tips para obtener tu préstamo hoy mismo. Si te preguntas cómo acceder a este beneficio, el proceso es completamente digital. Aquí tienes los puntos clave para solicitarlo:

Debes ser mayor de 18 años y tener tu cuenta verificada con un número de teléfono activo. Es indispensable escanear tu INE y permitir la identificación biométrica por seguridad. Deberás facilitar tu RFC e información laboral para la rigurosa evaluación crediticia. Tip rápido: Mantén un buen volumen de compras en la tienda virtual para aspirar al límite máximo. Recuerda que el crédito inicial puede ir desde los 500 hasta los 30 mil pesos.

Condiciones de uso y disponibilidad del servicio en el país

Es fundamental comprender que este dinero funciona exclusivamente como un crédito de consumo interno. Esto significa que el saldo otorgado no puede retirarse en efectivo en cajeros automáticos ni transferirse a otras cuentas bancarias, ya que su uso está estrictamente limitado a la adquisición de los artículos disponibles dentro del catálogo de la red social. Al mantener el capital dentro de su propio ecosistema, la empresa asegura que las ventas de sus comerciantes asociados se multipliquen, generando un ciclo económico virtuoso que beneficia a toda la comunidad de creadores y vendedores.

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Actualmente, esta atractiva función financiera se encuentra en una etapa de despliegue gradual, por lo que no todos los perfiles tienen acceso inmediato a la herramienta. Si al ingresar a la sección de compras aún no visualizas la opción de pago diferido, te recomendamos mantener tu aplicación actualizada y ser paciente, ya que la distribución del servicio continuará expandiéndose por todo el territorio nacional.

Esta iniciativa de TikTok marca un antes y un después en el comercio electrónico, demostrando que el futuro de las compras y los préstamos personales está literalmente en la palma de nuestra mano.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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