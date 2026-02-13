Conoce al diseñador detrás del icónico traje de Elvis que usó Donovan Carrillo

El tapatío Donovan Carrillo brilló en la pista este vienes en la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en la que tuvo una destacada participación obteniendo una calificación total de 219.06 unidades, superando su anterior resultado de 218.13 en los pasados juegos en Beijing 2022, quedando en la posición 22° general en ambas ediciones.

Pero Donovan no sólo impresionó por su gran actuación con su rutina de estilo libre, sino que también deslumbró con su traje en color negro inspirado en el Rey del Rock & Roll, Elvis Presley, y quien estás detrás de esta prenda es el diseñador Mathieu Caron.

¿Quién es el hombre que diseñó el traje de Donovan Carrillo?

Mathieu Caron es un diseñador y director artístico canadiense. Él creció en un entorno muy influenciado por el mundo de la danza del cual también formó parte, siendo el lado artístico de esta disciplina lo que le atrajo y lo llevó estudiar diseño de modas.

Luego de finalizar sus estudios en 2003 fundó ‘Feeling’, su marca personal en la que con apoyo de un equipo conformado por costureras, artistas en decoración y otros expertos más, se dedican a realizar diseños de alta costura para atletas.

Mathieu es un creador y visionario que combina un diseño único con la personalidad de cada deportista. Se deja llevar por las tendencias globales y siempre está atento a las nuevas tendencias, la innovación y las demandas del mercado. Hoy en día sus creaciones son reconocidas en todo el mundo.

Como ex competidor de danza de alto nivel, Caron comprende la importancia de usar una prenda que se destaque y al mismo tiempo ofrezca una gran libertad al atleta y lo acompañe en su desempeño.

Ha realizado muchos trajes a varios patinadores de renombre como Tessa Virtue, la retirada campeona olímpica canadiense. Para estos Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026 diseñó 38 trajes de patinaje artístico, entre ellos el del participante mexicano Donovan Carrillo.

