El concierto de Ricky Martin programado para el próximo 18 de marzo en el Estadio Panamericano de Guadalajara, se realizará conforme a lo previsto y sin modificaciones en su producción , confirmó la empresa promotora MusicVibe durante una rueda de prensa, en la que se detallaron aspectos logísticos, de seguridad y montaje del espectáculo.

José Luis Alba, CEO de la promotora, informó que el evento forma parte de la gira nacional que la empresa organizará durante marzo, y que incluye varias ciudades del país. Según explicó, la presentación en Guadalajara mantiene el mismo formato internacional del tour actual del artista.

“Queremos brindar la certeza y dar la comunicación de que el show de Ricky Martin está 1000% confirmado. Está confirmada toda la gira que vamos a hacer nosotros completita, empezando el 12 de marzo en Querétaro y terminando en Mérida el 28 de marzo, pasando por las ciudades estratégicas donde no podría faltar Guadalajara”, declaró.

El concierto marcará además una de las primeras presentaciones musicales de gran formato en el Estadio Panamericano, recinto que recibirá a miles de asistentes. De acuerdo con el promotor, la expectativa de asistencia se ubica entre 17 mil y 20 mil personas, con alrededor de 15 mil boletos vendidos hasta el momento.

Operativos de seguridad reforzados

Alba reconoció que, tras recientes acontecimientos relacionados con seguridad en la región, surgieron dudas entre parte del público sobre la realización del evento; sin embargo, aseguró que existen condiciones para llevarlo a cabo tras reuniones con autoridades y con el equipo del cantante. “He tenido las pláticas con el gobierno municipal, con el gobierno estatal y con el artista. Tenemos el soporte y un reforzamiento más exigente en términos de seguridad y protección civil para que se desarrolle el evento ”, señaló.

El empresario explicó que el equipo de Ricky Martin solicitó información sobre las condiciones de seguridad antes de confirmar su participación, como ocurre habitualmente en giras internacionales. “Ricky Martin, y cualquier artista internacional que vea esas noticias, expresa su preocupación y solicita garantías para poder trabajar en México. Nosotros hablamos con las autoridades, revisamos la situación real y definimos que existe un entorno para desarrollar los eventos, por lo que le dimos esa tranquilidad”, afirmó.

Añadió que el operativo no implicó cambios estructurales en la organización, sino el fortalecimiento de protocolos existentes. “No fue hacer algo diferente, simplemente fue reforzar lo que ya hacemos y apuntalar los ejes de seguridad aérea, terrestre y de estadía del artista”, explicó.

La producción será completa

En cuanto al espectáculo, Alba detalló que Guadalajara recibirá el mismo montaje que el cantante ha presentado recientemente en escenarios internacionales . La producción incluye infraestructura transportada en más de dos decenas de tráileres y un diseño escénico pensado para recintos de gran capacidad. “Cuando hablo de gran formato hablo de shows como Guns N’ Roses o Luis Miguel. Estamos hablando de entre 26 y 27 tráileres de equipo. Es el mismo show del live tour que Ricky Martin acaba de presentar en Abu Dhabi y Dubái”, indicó.

El montaje contempla estructura de audio, iluminación y video diseñada para cubrir todo el estadio y garantizar visibilidad desde cualquier zona. “El objetivo es que cada una de las cerca de 20 mil personas que estén en el Estadio Panamericano escuchen y vean el show de manera adecuada”, dijo.

El repertorio incluirá los temas más conocidos del cantante, con un espectáculo en vivo que combina interpretación vocal, coreografías y músicos en escena. “Vamos a ver al Ricky Martin bailando ‘La copa de la vida’, ‘María’ y los temas que el público espera. El performance no va a cambiar en nada y la producción tampoco permitimos que se bajara”, aseguró.

Sobre la experiencia del recinto, explicó que la configuración del estadio permitirá una distribución visual adecuada tanto en cancha como en gradas, con un diseño escénico orientado hacia el campo de juego. “Los estadios de béisbol funcionan muy bien para conciertos porque el escenario se coloca al fondo y las gradas envuelven al público, lo que permite buena visibilidad desde distintos ángulos”, comentó.

¿A qué hora será el concierto?

El acceso al público comenzará a las 6:00 p.m. y el espectáculo iniciará a las 9:00 p.m. , con una duración estimada superior a los 110 minutos, es decir, casi dos horas.

Alba también señaló que el cumplimiento del evento representa un mensaje de continuidad para la industria del entretenimiento en la ciudad. "Para quienes ya compraron boletos, vayan sin miedo porque estamos trabajando coordinados iniciativa privada y autoridades para que se pueda desarrollar el evento”, expresó.

Finalmente, indicó que el artista mantiene su compromiso con la presentación y que la logística ya se encuentra en fase avanzada. “Acabamos de pagar hoteles, seguridad y toda la operación. Ricky Martin está más que puesto. Va a pasar”, concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL