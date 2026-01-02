Guadalajara tendrá durante 2026 una agenda de conciertos que abarca distintos géneros musicales y públicos, con presentaciones programadas a lo largo de todo el año en recintos como la Arena Guadalajara, el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, C3 Stage, C4 Concert House, Teatro Estudio Cavaret, Foro Independencia y la Arena VFG. Desde enero hasta diciembre, la metrópoli recibirá artistas nacionales e internacionales del rock, pop, metal, música alternativa, regional mexicano y propuestas sinfónicas.

La actividad musical comenzará en enero con presentaciones enfocadas principalmente en el rock y el metal. El 15 de enero, Mr. Bungle llevará su propuesta al Teatro Estudio Cavaret. Una semana después, el 23 de enero, Dark Tranquillity se presentará en el C3 Stage. El sábado 24 de enero, Godspeed You! Black Emperor ofrecerá un concierto en el C4 Concert House, continuando con la agenda de música alternativa en la ciudad.

Febrero concentrará una de las etapas más cargadas del calendario. El viernes 6 de febrero, Reyno se presentará en el Teatro Diana a las 21:00 horas. El miércoles 11 de febrero, Eladio Carrión llegará al Auditorio Telmex en un concierto programado para la misma hora. El martes 17 de febrero, Big Time Rush se presentará en ese mismo recinto. El 19 de febrero, Alesana ofrecerá un show en el Teatro Estudio Cavaret a las 21:00 horas.

El domingo 22 de febrero, Kali Uchis se presentará en el Auditorio Telmex a las 20:00 horas. El jueves 26 de febrero se registran dos conciertos en distintos recintos: Esteman y Daniela Spalla actuarán en el Auditorio Telmex, mientras que Silvana Estrada lo hará en el Teatro Diana, ambos a las 21:00 horas. El viernes 27 de febrero, Jesse & Joy llegarán a la Arena Guadalajara. El sábado 28 de febrero se llevarán a cabo dos presentaciones: Bryan Adams en la Arena Guadalajara y Nikki Clan en el C3 Stage.

Marzo continuará con una programación constante. El miércoles 4 de marzo, Nile se presentará en el C3 Stage. El 5 de marzo, Il Volo llegará a la Arena Guadalajara. El sábado 7 de marzo, Sin Bandera ofrecerá un concierto en ese mismo recinto. El 8 de marzo, Lenny Kravitz se presentará en el Auditorio Telmex. El 11 de marzo, Juanes actuará en el Teatro Diana.

El jueves 12 de marzo se llevarán a cabo dos conciertos: White Lies en el Teatro Estudio Cavaret y Roberto Carlos en la Arena Guadalajara, este último como parte de su Tour México 2026. El viernes 13 de marzo, Panteón Rococó se presentará en el Auditorio Telmex. El sábado 14 de marzo, Alex Fernández ofrecerá un concierto en el mismo recinto. El 18 de marzo, Steve Hackett se presentará en el Teatro Diana, y el jueves 19 de marzo, Yandel Sinfónico llegará al Auditorio Telmex.

El 25 de marzo, Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Telmex dentro de su gira por 40 años de trayectoria. El jueves 26 de marzo, Love of Lesbian ofrecerá un concierto en el recinto antes mencionado. El domingo 29 de marzo, Tyler, The Creator se presentará en la Arena Guadalajara. Abril comenzará el miércoles 1 con 31 Minutos Radio Guaripolo II en el Auditorio Telmex a las 20:30 horas.

El 11 de abril, Allison se presentará en el C4 Concert House. El miércoles 15 de abril, Mono se presentará en el Foro Independencia. El sábado 18 y domingo 19 de abril, Soda Stereo tendrá dos fechas consecutivas en el Auditorio Telmex. Ese mismo sábado 18 de abril, Carlos Rivera se presentará en la Arena Guadalajara. El domingo 19 de abril, Kudai llegará al C4 Concert House.

El jueves 23 de abril, El Malilla se presentará en el Auditorio Telmex. El viernes 24 de abril, Midnight llegará al Foro Independencia, mientras que Raphael se presentará en el Auditorio Telmex. El sábado 25 de abril, Kany García ofrecerá un concierto en el mismo recinto, en una velada que promete llegar cargada de romanticismo. El domingo 26 de abril, Ricardo Montaner se presentará a las 19:00 horas en el Auditorio Telmex.

El miércoles 29 de abril, Lorde llegará a Guadalajara como parte de su gira Ultrasound. El jueves 30 de abril, Mon Laferte se presentará con Femme Fatale Tour. Mayo iniciará con Laura Pausini el 5 de mayo en la Arena Guadalajara, misma fecha en la que In Flames se presentará en el C4 Concert House. El 13 de mayo, Megadeth ofrecerá un concierto en la Arena Guadalajara como parte de su gira de despedida, en el final de una de las carreras de metal pesado más brillantes que ha pasado sobre el escenario.

El jueves 14 de mayo, Caloncho se presentará en el Auditorio Telmex y Café Quijano lo hará en el Teatro Estudio Cavaret. El sábado 16 de mayo, Alex Ubago llegará al Teatro Diana. El domingo 17 de mayo, J Balvin tendrá una cita con el público tapatío. El 22 de mayo, Reik se presentará en la Arena Guadalajara. El 30 de mayo, Jumbo ofrecerá un concierto en el Teatro Diana.

Un segundo semestre cargado de sonidos

Durante el segundo semestre del año, la actividad continuará con presentaciones de gran formato. Los días 15 y 16 de agosto, Rosalía se presentará en la Arena VFG. El viernes 11 de septiembre, 5 Seconds of Summer ofrecerá un concierto programado para las 21:00 horas en el Telmex. El viernes 18 de septiembre, el 90’s Pop Tour llegará a la Arena Guadalajara; en tanto que el lunes 21 de septiembre, The Neighbourhood se presentará en también en el Auditorio.

De cara a la recta final del año (hasta el momento) incluirá conciertos en noviembre y diciembre. El 7 de noviembre, Mägo de Oz se presentará en la Arena Guadalajara. El 12 de noviembre, Eros Ramazzotti llegará al mismo recinto. Finalmente, el miércoles 16 de diciembre, Deep Purple cerrará la agenda de conciertos confirmados para Guadalajara en 2026 con una presentación en la Arena Guadalajara.

CT