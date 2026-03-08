Lenny Kravitz trae a Guadalajara su Blue Electric Light

El público comenzó a llamarlo a gritos por su nombre. Oleadas de ruido que iban a dar al escenario a oscuras. "Lenny, Lenny", una vez tras otra, pues el ídolo iba una hora tarde a lo acordado. Pero su presencia no puso fin a la impaciencia. De mezclilla, lentes oscuros y sus largas rastas inconfundibles, Lenny Kravitz desgarró el aire con los primeros acordes violentos, rockeros, de su guitarra eléctrica.

La primera fase del concierto fue rock puro. "Bring it on", "Dig in", "TK 421", y "Always on the run", fueron las canciones con las que Kravitz trastocó el ocaso de Guadalajara. El público gritaba. El cantante iba acompañado de vientos, de coristas, de una mujer en la batería, y la música retumbaba en cada esquina del Telmex, donde no había asiento vacío. Bañado de luz y de gritos, Kravitz se quitó apenas los lentes para encarar a la muchedumbre.

"Guadalajara", dijo el cantante, y habló en español. "Bienvenidos a esta celebración. Los amo, los amo más. Los he extrañado mucho y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, mis amigos, mi familia. Puedo sentirlos. Somos energía, somos vida, somos amor. Significan tanto para mí. Muchas gracias, los amo. Empecemos esta celebración".

Kravitz fue especialmente vitoreado por el público femenino. Mujeres de todas las edades, adolescentes, señoras, madres, solteras, acompañadas de sus esposos, que llamaban a gritos al vocalista de 61 años, cuya edad no se le percibe en ningún rincón del cuerpo. Activo desde la década de los 90, el concierto conjugó generaciones. "Amo México", dijo Kravitz, sonriente, ante los piropos acalorados tanto en español como en inglés. "Si pudiera encontrar una esposa aquí, me mudaría".

El cantante se acercó a los fanáticos más cercanos al escenario, a quienes les dio la mano, y recibió una bandera mexicana que se enrolló alrededor del cuerpo. El público vitoreó la ya clásica frase: "Kravitz, hermano, ya eres mexicano".

La noche, ya entrada en calor, continuó con "I belong to you", "Stillness of heart", "Believe" y “Honey”, "Paralyzed", "Low" y "The chamber. Todas y cada una fueron coreadas por la multitud; la noche fluctuó entre acordes rocanrolescos y melodías acústicas, baladas de soul donde la voz comunal de la gente fue protagonista. Kravitz, sonriente, acercaba el micrófono, dueño total de su fiesta.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

En cuestión de segundos era capaz de convocar al silencio con sus clásicos más tranquilos, hasta hacer que el público entero se pusiera de pie con las canciones más agitadas.

Como ya suele ser común en sus conciertos, Kravitz bajó del escenario y se escurrió entre la gente. Cantó entre ellos, estrechó manos, se acercó a las fotografías y a los racimos de celulares que se le acumulaban en el camino. Caminó por el Telmex seguido del entusiasmo de su gente, para luego regresar al escenario y continuar con la celebración.

La noche no podía concluir sino era con sus grandes clásicos. "It Ain't over til it's over", "American woman", "Are you gonna go my way" y "Let love rule" las cuales marcaron la conclusión de una velada en la que los gritos nunca dejaron de sonar.

Lenny Kravitz se dejó querer, se dejó empapar de los mismos gritos, abrió los brazos para recibirlos, siempre sonriente, sin quitarse nunca los lentes. Con la juventud intacta, aún a sus 61 años, y una lozanía que se derramó a lo largo y ancho del escenario. "Adiós, Guadalajara", dijo. "Te amo, México".

