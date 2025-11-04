Arena Guadalajara: Cartelera de eventos en noviembre 2025

La ciudad se prepara para vivir mes intenso y memorable con una agenda musical en la Arena Guadalajara que reúne a superestrellas internacionales, referentes del pop latino, bandas legendarias y espectáculos familiares para todos los gustos.

La Perla Tapatía se consolida como un polo cultural de primer nivel, ofreciendo experiencias únicas en escenarios de clase mundial.

¿Qué es la Arena Guadalajara?

La Arena Guadalajara es un imponente recinto que se posicionará como la segunda arena más grande de México, solo detrás de la Arena CDMX, con capacidad para 20 mil asistentes.

Pero su magnitud no es solo cuestión de tamaño: con 75 mil m² de construcción, 400 pantallas de circuito cerrado, 300 cámaras de seguridad, y más de 2 mil espacios de estacionamiento entre zonas VIP y generales, este recinto se proyecta como uno de los más importantes y modernos de América Latina.

Su diseño vanguardista incluye 74 suites exclusivas, creadas para ofrecer una experiencia de lujo e inmersión total al espectador.

La tecnología de punta y la acústica de alta precisión prometen transformar cada evento en una vivencia inolvidable, ya sea musical, deportivo o cultural.

¿En dónde se ubica la Arena Guadalajara?

El nuevo recinto se encuentra en Periférico Norte Ricardo Flores Magón Oriente 401, en la colonia El Verde (Planetario), en Guadalajara, Jalisco.

Cartelera de noviembre 2025

Este noviembre, Guadalajara no solo será escenario: será protagonista. Y tú, ¿estás listo para vivirlo? Aquí te presentamos todos los conciertos que no puedes perderte.

Arena Guadalajara

Lupita D'Alessio: Tour Gracias - 14 de noviembre - 21:00 horas

Lupita D’Alessio regresa a Guadalajara para despedirse con un concierto único en la nueva Arena Guadalajara. En el marco de su “Gracias Tour”, la reconocida intérprete celebrará 52 años de carrera con una noche llena de emoción y grandes éxitos como “Mudanzas”, “Leona dormida” y “Qué Ganas de no verte nunca más”.

Y como artista invitado, Ernesto D’Alessio.

La paretura de las puertas es a las 19:00 horas y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Niños pagan boleto a partir de 2 años. No se permite el acceso con cámaras de video o fotografía profesionales.

Los precios oscilan entre 565 y dos mil 887 pesos. Compra tus bolestos AQUÍ.

90's Pop Tour - 21 de noviembre - 21:00 horas

El 90’s Pop Tour llega a Guadalajara con una noche llena de nostalgia, fiesta y los grandes ídolos que marcaron una época. Vive una experiencia única con los éxitos que hicieron historia en los noventa.

Apertura de puertas: 19:00 hrs. Duración aproximada: 120 minutos. Niños pagan boleto a partir de 2 años. No se permite el acceso con cámaras de video o fotografía profesionales.

Los precios oscilan entre 753 y dos mil 761 pesos. Compra tus boleotos AQUÍ.

El Mundo de Fede Vigevani - 30 de noviembre - 17:00 horas

Fede Vigevani, el popular creador de contenido de YouTube, presentará su primer show 360° en la Arena Guadalajara con el espectáculo “El Mundo de Fede Vigevani”, una experiencia en vivo llena de humor, emoción y sorpresas.

Acompañado por Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio, Fede compartirá escenario con Ian Lucas, Parcerito, Lukas Urkijo, Carlitos, Yankee, Guarura, Oscar del Rey, Iván, Boom y Arenovitz.

Producido por Impronta Music y SG Producciones, este evento promete una tarde inolvidable para toda la familia.

Niños pagan boleto a partir de 2 años. La duración aproximada es de 90 minutos y la apertura de puertas será a las 15:00 horas.

Los precios oscilan entre 377 y tres mil 138 pesos. Compra tus boleotos AQUÍ.

