Las Army lo hacen de nuevo y logran que BTS gane las categorías más importantes en los American Music Awards 2026.

Cinco años después de su última asistencia a la ceremonia, el grupo surcoreano regresó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para llevarse nuevamente el premio a Artista del Año, el reconocimiento más importante de la noche, donde además conquistó Canción del Verano con "SWIM", tema principal de su álbum ARIRANG.

Esta victoria marcó su primer gran triunfo como grupo tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur . Frente a una arena repleta y después de terminar el segundo de sus cuatro conciertos agotados en el Allegiant Stadium, RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook subieron juntos al escenario para recibir el galardón más importante de la ceremonia, compitiendo contra Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift y Lady Gaga.

"Antes que nada, un saludo enorme a ARMY. Muchísimas gracias por todo el cariño que le han dado a ‘SWIM’. Cuando la hicimos, teníamos mucha presión y estábamos tratando de descubrir qué tipo de música nos representaba mejor en ese momento. Lo único que creíamos entonces era que teníamos que seguir desafiándonos y seguir adelante", mencionó RM.

Acto seguido, V complementó frente al micrófono con una breve frase que encapsuló la temática del sencillo: "Simplemente hay que seguir nadando".

Al subir al estrado para recoger la estatuilla de Artista del Año, los músicos expresaron la gratitud y rememoraron el camino recorrido desde sus primeras apariciones en la escena estadounidense, haciendo alusión directa al peso de los votos del público en esta premiación.

Otros de los ganadores más destacados de la premiación

La colombiana Karol G obtuvo el premio a la Artista Internacional de Excelencia, un reconocimiento que no se entregaba desde el año 2009 cuando le fue otorgado a Whitney Houston, además de conseguir el galardón a Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta.

"Esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida: un propósito", declaró durante su discurso.

Por su parte, Shakira hizo historia al convertirse en la primera artista latina en ganar el premio a la Gira del Año ("Tour Of The Year"), imponiéndose a grandes producciones como Beyoncé, Lady Gaga, Oasis, Kendrick Lamar y SZA.

Por otro lado, "Golden", tema principal de la película animada KPop Demon Hunters , ganó Canción del Año. La pieza interpretada por el grupo ficticio HUNTRIX, formado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami superó canciones de artistas como Taylor Swift, Morgan Wallen y Ella Langley.

"Esta película, esta canción, se inspiran en los fans. Ustedes sellaron la ‘Honmoon’", dijo EJAE durante el discurso de aceptación, en referencia a la barrera mística que aparece dentro de la historia.

Estos son otros de los ganadores en categorías importantes:

Artista nuevo del año: KATSEYE

Álbum del año: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Colaboración del año: Pink Pantheress, Zara Larsson – “Stateside”

Canción social del año: Tyla – “CHANEL”

Mejor video musical: KATSEYE – “Gnarly”

Álbum revelación del año: Zara Larsson – Midnight Sun

Mejor artista masculino pop: Justin Bieber

Mejor artista femenina pop: Sabrina Carpenter

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Shakira

Mejor grupo latino: Fuerza Regida

Mejor canción latina: Bad Bunny – “NUEVAYoL”

Mejor álbum latino: Karol G – Tropicoqueta

La edición 2026 de los AMAs reunió además actuaciones de artistas como Billy Idol, Teddy Swims, Pussycat Dolls y New Kids on the Block.

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