Horóscopos semanales de Mizada Mohamed: Así le irá a cada signo del 29 de junio al 5 de julio

Los movimientos astrales de esta semana invitan a actuar con inteligencia, paciencia y confianza. Del 29 de junio al 5 de julio, la influencia de Mercurio retrógrado, el ingreso de Júpiter en Leo y la energía de la microluna llena en Capricornio marcarán un periodo ideal para retomar proyectos, fortalecer relaciones y aprovechar oportunidades que parecían estancadas.

De acuerdo con Mizada Mohamed, cada signo del zodiaco vivirá este ciclo de manera distinta, pero con un mismo mensaje: creer en el propio potencial y mantenerse firme ante los cambios. Estas son las predicciones para cada signo durante la semana .

Aries

La suerte y la prosperidad estarán de tu lado durante estos días, impulsando proyectos que parecían detenidos. Será una excelente oportunidad para avanzar, aunque conviene mantener tus planes en reserva y evitar compartirlos con personas que puedan frenar tu entusiasmo.

Si tienes viajes, trámites o firmas pendientes, revisa cada detalle antes de concretarlos debido a la influencia de Mercurio retrógrado. En el ámbito familiar procura mantener la armonía y evita discusiones innecesarias. Todo aquello por lo que has trabajado comenzará a rendir frutos.

Tauro

El optimismo y la satisfacción personal marcarán tu semana. Disfrutarás de un periodo favorable tanto en el amor como en el trabajo, siempre que mantengas los pies en la tierra y recuerdes el camino recorrido para llegar hasta donde estás.

Una propuesta profesional podría abrir nuevas puertas o impulsarte a emprender un proyecto propio. Además, ayudar a alguien que en el pasado te apoyó traerá recompensas y abundancia que regresarán multiplicadas a tu vida.

Géminis

Después de identificar quiénes realmente suman a tu vida, comenzarás a ver resultados positivos en asuntos laborales que antes parecían bloqueados. También disfrutarás de un ambiente más estable y armonioso en el hogar.

Como Mercurio, tu planeta regente, inicia su fase retrógrada, será importante no tomar los comentarios de los demás de manera personal. Un trámite, acuerdo o respuesta económica que esperabas desde hace tiempo finalmente llegará a buen puerto.

Cáncer

La temporada de tu cumpleaños fortalece tu energía y te impulsa a cumplir objetivos personales y familiares. Todo aquello que imagines tendrá mayores posibilidades de concretarse si actúas con determinación.

La microluna llena potenciará tu intuición y te llenará de motivación para iniciar nuevos proyectos. Mantente alejado de personas negativas y protege tu sensibilidad para conservar el equilibrio emocional.

Leo

Con el ingreso de Júpiter a tu signo comienza una etapa de expansión que favorecerá tus planes durante los próximos meses. Es momento de dejar atrás los temores y avanzar sin prestar atención a las críticas.

Las negociaciones y acuerdos requerirán mayor cuidado por Mercurio retrógrado, pero aquello que permanecía estancado empezará a moverse a tu favor. Incluso podrían regresar oportunidades laborales, económicas o sentimentales.

Virgo

La semana será ideal para recoger los frutos del esfuerzo realizado durante los últimos meses. La energía astral favorecerá nuevos proyectos y fortalecerá tu economía si actúas con decisión.

También cerrarás ciclos importantes y te liberarás de personas que ya no aportan a tu crecimiento. Prioriza tu bienestar y rodéate únicamente de quienes impulsen tus objetivos.

Libra

Los proyectos que permanecían detenidos finalmente comenzarán a avanzar. Dos noticias muy positivas relacionadas con tu economía y tu desarrollo profesional marcarán el rumbo de esta semana.

Muchos de estos resultados provienen del trabajo constante realizado durante años. La tranquilidad, la estabilidad y el reconocimiento llegarán como recompensa por todo lo que has sembrado.

Escorpio

Será una semana para tomar decisiones importantes y actuar sin miedo. La energía planetaria favorece los nuevos comienzos, por lo que es momento de convertir los planes en acciones concretas.

Tus relaciones personales también serán una herramienta para abrir puertas y acelerar proyectos. Además, recibirás buenas noticias dentro del ámbito familiar que renovarán tu ánimo.

Sagitario

Aquello que parecía detenido comenzará a avanzar con rapidez. Viejos sueños y objetivos encontrarán el camino para concretarse, especialmente en temas económicos, patrimoniales y sentimentales.

La intuición será una de tus mayores fortalezas durante estos días. Confía en tus decisiones y aprovecha el impulso que Júpiter brinda a tu signo para alcanzar nuevas metas.

Capricornio

La microluna llena en tu signo potenciará tu capacidad para lograr todo aquello que te propongas. Será una excelente semana para iniciar proyectos, realizar llamadas importantes y tocar nuevas puertas.

Tu liderazgo y disciplina serán clave para avanzar. Aléjate de personas negativas y utiliza toda tu experiencia para construir un futuro más sólido tanto para ti como para quienes amas.

Acuario

Llegarán respuestas favorables sobre asuntos que llevabas esperando desde hace varios meses. También continuarán los cambios relacionados con viajes, mudanzas o remodelaciones.

Será un periodo ideal para transformar tu forma de pensar y abrirte a nuevas oportunidades. Todo lo que has sembrado comenzará a dar resultados de manera gradual.

Piscis

La semana traerá claridad para reconocer quiénes realmente valoran tu esfuerzo y quiénes no. Esa nueva perspectiva te permitirá tomar mejores decisiones y enfocarte en quienes sí corresponden a tu entrega.

La combinación de las energías planetarias favorecerá el crecimiento personal, laboral y emocional. A partir de estos días comenzarás a notar cómo las oportunidades se acomodan poco a poco a tu favor y el universo recompensa tu constancia y generosidad.

SV