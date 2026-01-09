Sin duda, el 2026 será un año de mucha música y conciertos en nuestro país. Con tan sólo 9 días de haber comenzado el nuevo año, varios artistas ya han confirmado su presencia en México.

Este viernes 9 de enero, la icónica Christina Aguilera confirmó su regreso a México luego de casi una década sin pisar nuestro país. Por medio de sus redes sociales, la intérprete anunció un único concierto, el cual tendrá preventa, como es usual, por medio de Ticketmaster en asociación con Banamex.

¿Cuándo y dónde será el show de Christina Aguilera en México?

Tanto Ocesa como la cantante indicaron que su show se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el próximo 17 de marzo del 2026.

En cuanto a la venta de boletos, la preventa Banamex será el jueves 15 de enero, y la venta general a partir del 16 de enero.

Por el momento sólo está confirmada un solo concierto. Sin embargo, sus fanáticos esperan que anuncie más fechas en ciudades como Guadalajara y Monterrey. No obstante, se recomienda a los fans mantenerse atentos, ya que si la demanda de este concierto es alta, habrá mayor probabilidad de que se abran más fechas para ver a Xtina en vivo.

Una ausencia de casi 7 años

La última vez que Christina Aguilera se presentó en México fue en el año 2019 , de igual manera en el Palacio de los Deportes, por parte de su gira The X Tour. En ese entonces, su presencia también causó furor entre sus fanáticos, ya que llevaba casi dos décadas sin visitar nuestro país. Por esta razón es que, desde el anuncio, la neoyorquina es tendencia en redes sociales, pues causó sorpresa y emoción entre los fans.

Además, en 2024 dio una presentación gratuita en la Feria Nacional de San Marcos de Aguascalientes, pero esta visita no formó parte de ningún tour de la cantante. Aún así, el público la recibió con los brazos abiertos. En 2024 también formó parte del festival Tecate Emblema.

