La historia de Alina Fernández, hija extramarital de Fidel Castro y figura incómoda dentro del relato oficial de la Revolución Cubana, llegará al cine en una producción encabezada por el realizador mexicano Luis Mandoki.

Con una trayectoria que lo ha llevado de México a Hollywood y de vuelta, el cineasta participa como productor ejecutivo de “Castro’s Daughter”, película que se encuentra actualmente en etapa de posproducción.

El proyecto toma como base un libro que aborda la vida de Alina Fernández, conocida públicamente como la hija rebelde del líder cubano. El reparto incluye a James Franco, recordado por su trabajo en “Spider-Man”; Mia Maestro, quien participó en “Diarios de motocicleta”; y Ana Villafañe, actriz de la serie “New Amsterdam”.

La cinta reconstruye una historia marcada por el silencio, la discreción y una ruptura definitiva con el régimen que definió buena parte del siglo XX en Cuba.

Mandoki explica en entrevista que su participación se dio desde una etapa temprana del proyecto. “Está basada en un libro sobre la vida de ella, llegué a desarrollar el guion con ellos, pero luego me fui a hacer ‘Presencias’ y ellos ya la hicieron. Yo me quedé como uno de los productores ejecutivos”, comenta el cineasta, quien ha combinado el cine de ficción con historias profundamente humanas a lo largo de su carrera.

Alina Fernández nació de la relación entre Fidel Castro y Natalia Revuelta Clews, una mujer proveniente de una familia acomodada que, pese a su origen, simpatizaba con el movimiento revolucionario. La joven creció alejada del foco público y bajo el apellido de Orlando Fernández, el cardiólogo que decidió criarla con total discreción. Incluso cuando contrajo matrimonio, la figura de su padre estuvo marcada por la distancia: Fidel asistió a la boda, pero sin muestras visibles de afecto.

El punto de quiebre llegó en 1993, cuando Alina decidió abandonar Cuba de manera clandestina. Para lograrlo, utilizó un pasaporte falso y una peluca, un episodio que terminó por consolidar su imagen como una voz crítica y disidente del castrismo. Ese momento, cargado de tensión y simbolismo, es uno de los ejes narrativos que articula la película.

“La película se está terminando, ya ellos dirán cuándo sale”, señala Mandoki, quien actualmente se encuentra enfocado en nuevos proyectos.

Con información de El Universal

Cineasta de carrera

De manera paralela, el director trabaja en una nueva película titulada “High Tide”, de la que aún reserva detalles, pero que marcaría su regreso a Estados Unidos.

Mandoki fue el primer cineasta mexicano en incursionar en Hollywood a mediados de los años 80, donde dirigió a figuras como Susan Sarandon en “Pasión otoñal”, Kevin Costner en “Mensaje de amor”, Jennifer Lopez en “Mirada de ángel”, Charlize Theron en “Atrapada” y Andy García en “Cuando un hombre ama a una mujer”.

Su retorno al cine mexicano se dio en 2004 con “Voces inocentes”, tras lo cual ha permanecido dos décadas fuera de la industria estadounidense. “Va a ser con locaciones en EU y en inglés. Son 20 años los que llevo fuera, pero uno sabe hacer cine y siempre se encuentran los caminos para hacerlo”, afirma.

El año pasado, en Estados Unidos se dio a conocer la lista de cineastas extranjeros más taquilleros, donde Mandoki apareció junto a Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. “Pero es taquilla nada más en EU, no contabiliza la mundial. Por ejemplo, ‘Cuando un hombre ama a una mujer’ hizo 250 millones de dólares en el mundo; lo de ese país fue sólo una parte”, puntualiza.

CT