Entre sonidos melódicos y canciones inolvidables, uno de los íconos del pop y la balada en español, Ricardo Arjona, se prepara para subir al escenario del Estadio Banorte de la Ciudad de México el próximo 20 de diciembre, donde buscará deleitar a sus seguidores con un recorrido por sus más grandes éxitos.

Arjona, quien con su carisma, voz y letras ha logrado consolidar una sólida carrera que perdura a través de los años, anunció recientemente mediante un video publicado en sus redes sociales que v olverá a presentarse en escenarios mexicanos para reencontrarse con su público.

“La gira gira y cuenta su historia, vuelve a los lugares, abraza a los amigos. México, por las canciones que nacieron aquí, la cita ya tiene fecha y un lugar emblemático para hacer historia”, es el mensaje que se puede leer en la publicación.

El anuncio avivó el entusiasmo de sus fanáticos, quienes rápidamente expresaron su emoción por volver a escuchar sus canciones en vivo. Ante ello, muchos comenzaron a preguntarse cuándo y dónde podrán conseguir los boletos para ver a su artista favorito.

¿Cuándo iniciará la venta de boletos y dónde conseguirlos?

De acuerdo con el anuncio oficial de la promotora, l a venta de boletos comenzará el martes 17 de marzo a las 11:00 horas a través de la boletera FunTicket , en el sitio web: https://funticket.mx/.

Hasta el momento no se ha informado si existirán distintas etapas de venta, como suele ocurrir con otros eventos que incluyen preventas exclusivas para clientes de ciertos bancos. Por ahora, se asume que esta será la única fecha de venta hasta agotar existencias.

Sin embargo, se recomienda a los fans mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la promotora y del propio artista ante cualquier actualización.

¿Cuánto costarán los boletos?

Por el momento, los organizadores no han dado a conocer la lista oficial de precios, ya que estos se revelarán el mismo día en que inicie la venta de entradas.

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No obstante, tomando como referencia presentaciones anteriores del cantante, los boletos han tenido precios que van aproximadamente desde los 840 pesos hasta los 4 mil 680 pesos, por lo que se espera que las tarifas para este concierto se encuentren dentro de un rango similar, aunque por ahora solo se trata de estimaciones.

El concierto promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año para los seguidores del cantante guatemalteco, quienes podrán disfrutar en vivo de temas emblemáticos como Historia de un taxi, Señora de las cuatro décadas, Fuiste tú y El problema.

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