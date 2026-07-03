Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes se proyectará en Cinemex

Lo que empezó como una tendencia en internet ha entrado de lleno en el ánimo mundialista de los mexicanos y el tema “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel, es ahora una especie de himno para la selección y su paso en la Copa del Mundo.

Aprovechando el momento, la cadena Cinemex ha anunciado que proyectará en sus salas el primer concierto del cantante en el Palacio de Bellas Artes, realizado en 1990.

Si bien la empresa aún no define una fecha exacta para el estreno en cartelera ni el costo definitivo de las entradas, los reportes preliminares sugieren que las funciones especiales se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto del presente año.

El material audiovisual que llegará a las marquesinas corresponde al emblemático álbum en vivo Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, grabado durante las presentaciones del 9 al 12 de mayo de 1990, un proyecto que finalmente salió al mercado discográfico en diciembre de ese mismo año. Este registro documenta un momento de auténtica ruptura en la industria artística nacional, ya que Alberto Aguilera Valadez (verdadero nombre del Divo de Juárez) logró convertirse en el primer intérprete de música popular en presentarse dentro del recinto cultural más importante de México. Durante aquellas veladas, el cantante estuvo respaldado por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la rigurosa batuta del director Enrique Patrón de Rueda, elevando el estándar de las producciones en vivo.

La razón central de este reestreno cinematográfico obedece a la inesperada adopción de la canción “Hasta que te conocí” como un himno no oficial por parte de los seguidores de la selección mexicana. A través de diversas plataformas digitales, los usuarios han consolidado una tendencia donde combinan jugadas destacadas, atajadas y goles de la selección con la dramática interpretación del tema. Aunque la composición original aborda el dolor de una ruptura afectiva y el abandono, la afición la ha resignificado por completo para canalizar la intensidad emocional, el sentido de pertenencia y la alta expectativa que caracteriza su apoyo incondicional durante el desarrollo del torneo internacional.

La polémica de Juan Gabriel en Bellas Artes

Aunque ahora los conciertos de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes se tienen como parte de los eventos más emblemáticos del recinto, en su momento fue un escándalo porque significaba la colonización de la cultura popular de un espacio reservado para la alta cultura.

Aunque cantantes como Pedro Infante y Lola Beltrán ya habían actuado ahí, la música del michoacano abarca una faceta pop que se aleja del carácter nacionalista que justificó los conciertos del “Ídolo de México” y “La Grande”.

Juan Gabriel en Bellas Artes rompió un tabú, y después de él, Alejandro Fernández, Chavela Vargas, Joan Manuel Serrat e incluso Mijares y Nortec Collective llevaron sus espectáculos al sitio.

