La vida familiar de la ganadora del Oscar, Anne Hathaway, genera gran interés por el anuncio de su tercer embarazo y por el equilibrio que mantiene entre su exitosa carrera y su círculo privado, ¿pero qué se sabe del esposo y los hijos de la actriz?

Quién es el esposo de Anne Hathaway y cómo inició su historia

El panorama del entretenimiento internacional suele estar rodeado de romances efímeros, pero la protagonista de grandes éxitos cinematográficos ha consolidado una de las relaciones más estables de la industria. El hombre que comparte la vida con la célebre actriz es el empresario, productor y diseñador de joyas estadounidense Adam Shulman.

La pareja comenzó su historia de amor a finales de la década de 2000 tras coincidir en un festival de cine independiente a través de amigos en común. Lo que inició como una sólida amistad se transformó rápidamente en un noviazgo formal que captó la atención de los medios de comunicación en los Estados Unidos.

Tras cuatro años de relación y un compromiso que incluyó un anillo diseñado por el propio Shulman, la pareja contrajo nupcias en septiembre de 2012 durante una ceremonia íntima y privada celebrada en la pintoresca región costera de Big Sur, en California. Desde entonces, el matrimonio se ha caracterizado por mantener un perfil bajo, alejado de los escándalos de la prensa rosa de Los Ángeles.

El video de Anne Hathaway mostrando su pancita de embarazo se convirtió en un bombazo viral. INSTAGRAM

Cuántos hijos tiene Anne Hathaway y cuáles son sus nombres

El matrimonio ha extendido su felicidad con la llegada de una nueva generación a su hogar. Para muchos fanáticos de las plataformas digitales que buscan detalles sobre la vida de los famosos, el número y la identidad de los pequeños de la casa sigue siendo un dato sumamente consultado en los motores de búsqueda de internet.

Anne Hathaway y Adam Shulman son padres de dos hijos, a quienes han decidido proteger con un celo absoluto de la sobreexposición mediática que impera en el ambiente de Hollywood. El primogénito de la pareja nació en marzo de 2016 y fue nombrado Jonathan Rosebanks Shulman, un nacimiento que marcó un punto de inflexión en las prioridades de la actriz.

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Tres años más tarde, a finales de 2019, la familia dio la bienvenida a su segundo heredero, el pequeño Jack Shulman. La estrella de la moda y el cine ha compartido en diversas entrevistas que el proceso para convertirse en madre por segunda ocasión implicó retos personales significativos relacionados con la fertilidad, un testimonio que resonó con fuerza entre sus seguidoras a nivel global.

Ahora, Anne Hathaway enfrenta un nuevo reto personal con un tercer embarazo a los 43 años de edad que acaparó los debates en redes sociales: la noticia fue revelada mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que la ganadora del premio Oscar aparece mostrando con orgullo su "baby bump".

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Puntos clave y detalles sobre la familia de Anne Hathaway

Diseño exclusivo: El anillo de compromiso que Adam Shulman le entregó a la actriz fue una pieza única creada en colaboración con la reconocida firma de joyería Kwiat.

El anillo de compromiso que Adam Shulman le entregó a la actriz fue una pieza única creada en colaboración con la reconocida firma de joyería Kwiat. Crianza protegida: La pareja ha determinado que sus hijos no asistan a eventos públicos ni alfombras rojas de la industria cinematográfica hasta que tengan la edad suficiente para decidirlo.

La pareja ha determinado que sus hijos no asistan a eventos públicos ni alfombras rojas de la industria cinematográfica hasta que tengan la edad suficiente para decidirlo. Residencia principal : Aunque viajan constantemente debido a llamados de producción, la base de operaciones de la familia se encuentra fijada en un ambiente residencial de la costa este.

: Aunque viajan constantemente debido a llamados de producción, la base de operaciones de la familia se encuentra fijada en un ambiente residencial de la costa este. Interés en Jalisco: Las búsquedas relacionadas con el estilo de vida de la actriz registran picos constantes de tráfico en regiones como Guadalajara, donde el público sigue de cerca sus proyectos de moda y cine.

¿Qué edad tienen actualmente los hijos de Anne Hathaway en este 2026?

El hijo mayor de la actriz, Jonathan Rosebanks, cumplió los 10 años de edad en el mes de marzo, mientras que el pequeño Jack se encuentra celebrando sus 6 años, atravesando etapas escolares clave bajo el cuidado directo de sus padres.

¿A qué se dedica exactamente Adam Shulman, el esposo de la actriz?

Además de su faceta como diseñador y cofundador de marcas de joyería contemporánea, Shulman se desempeña activamente como productor de cine independiente, colaborando en el desarrollo de guiones y proyectos audiovisuales en la industria americana.

JM