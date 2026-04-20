Comic Culture Experience México 2026: Fechas, invitados y todo lo que debes saber

La Comic Culture Experience (CCXP) celebra su tercera edición en México del 24 al 26 de abril de 2026, consolidándose como el espacio definitivo para la cultura pop. Este encuentro masivo reúne lo más destacado del cine, la televisión, los cómics y el gaming en una experiencia que, según los estándares de la Entertainment Software Association (ESA), funciona como el principal motor de interacción entre la industria y los consumidores. La CCXP nació en São Paulo, Brasil, en 2014, y rápidamente se posicionó como uno de los festivales de cultura pop más grandes del mundo. La marca llegó a territorio mexicano con su primera edición en mayo de 2024 superando en asistencia e impacto a convenciones tradicionales.De acuerdo con los organizadores, el festival promete un viaje desde la nostalgia hasta los anuncios que definirán el futuro del entretenimiento.La oferta de personalidades para esta edición destaca por su diversidad y peso histórico en la industria:De acuerdo con las guías de la International Association of Exhibitions and Events (IAEE) para la gestión de ferias especializadas, la CCXP 2026 ofrece un entorno diseñado para el consumo de alto nivel y la competencia artística:El concurso “Cosplay Master” y su premio de $50 mil MXN reflejan la creciente profesionalización del cosplay a nivel mundial, el nicho se ha transformado en una industria competitiva donde los participantes invierten miles de dólares y meses de trabajo en la confección de trajes detallados.TG