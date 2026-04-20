Mhoni Vidente: Horóscopo hoy lunes 20 de abril

Hoy, lunes 20 de abril, las energías astrales se renuevan bajo la influencia de la Era de Tauro, que comenzó oficialmente ayer. Según las predicciones de Mhoni Vidente, este inicio de semana está marcado por la necesidad de reinventarse, buscar estabilidad económica y, sobre todo, aprender a soltar lo que ya no suma.A continuación, te presentamos los puntos clave para cada signo en este lunes de transformación:

Aries

Es momento de tomar el liderazgo en el trabajo. Tu palabra tendrá mucho peso hoy, así que exprésate con claridad pero evita la impulsividad. En lo económico, la recomendación es la prudencia: no es día para riesgos innecesarios.

Tauro

Estás en tu mejor época. La energía del Sol en tu signo te brinda una estabilidad envidiable. Es un día ideal para planificar cambios en el hogar o mudanzas. Mantén tus rutinas de salud para conservar tu energía al máximo.

Géminis

Tu estado de ánimo podría estar algo variable hoy. La clave para superar el lunes será la comunicación efectiva para resolver pendientes acumulados. Prioriza tus tareas y no permitas que la tensión afecte tu bienestar físico.

Cáncer

Día de reflexión profunda. Mhoni recomienda posponer decisiones laborales drásticas y refugiarse en el apoyo familiar. Tu sensibilidad estará a flor de piel; úsala para conectar con tus seres queridos, no para castigarte.

Leo

Viene un golpe de suerte en lo profesional. Tendrás oportunidades de decisión importantes, pero debes mantener el control de tus gastos. Aprovecha este lunes para salir de la rutina, aunque sea con un pequeño cambio en tu trayecto o dieta.

Virgo

El orden será tu mejor aliado hoy. La continuidad de tus proyectos laborales se ve favorecida, siempre y cuando mantengas tus hábitos saludables. No permitas que el estrés rompa tu equilibrio; tú tienes el control.

Libra

Te enfrentarás a negociaciones necesarias en el entorno laboral. Es un día para ser diplomático pero firme. Controla el estrés, ya que podrías sentirte presionado por decisiones personales que no pueden esperar más.

Escorpio

Observarás cambios rápidos en tu entorno. Se presentan retos laborales que requerirán de tu astucia, pero sobre todo de tu equilibrio emocional. No te enganches en pleitos ajenos; enfócate en tus metas.

Sagitario

Hay mucho movimiento en tus proyectos. Antes de dar el "sí" final, analiza bien los datos. Es una semana para cuidar tu energía y no desgastarte en situaciones que no te corresponden. El color azul te traerá serenidad hoy.

Capricornio

Tus responsabilidades están dando frutos y hoy podrías recibir un reconocimiento. Sin embargo, no olvides el descanso; tu cuerpo te pide una pausa para seguir rindiendo al 100%.

Acuario

Surgen ideas brillantes y disruptivas en el trabajo. Estás en un momento de cambios constantes, por lo que buscar estabilidad emocional será vital para no sentirte abrumado. Rodéate de gente que te inspire.

Piscis

Enfócate en tus relaciones personales. En el ámbito laboral, confía más en tus capacidades y deja atrás las inseguridades. Es un buen momento para replantear tus ingresos y cómo valoras tu propio esfuerzo.

Con información de Mhoni Vidente

BB