La Era de Tauro ha comenzado oficialmente este 20 de abril, y con ella, un cambio radical en las frecuencias vibratorias del zodiaco. Según las revelaciones de Mhoni Vidente, esta semana del 20 al 27 de abril de 2026 estará marcada por la alineación de Venus y el Sol, lo que abrirá las puertas de la abundancia y la pasión para ciertos signos que han sabido esperar su momento.

A continuación, analizamos a los grandes protagonistas de la semana en los dos pilares que mueven al mundo: el dinero y el corazón.

Tauro

El Rey de la AbundanciaComo el signo anfitrión de esta temporada, Tauro se lleva la corona. Mhoni Vidente asegura que la influencia del Sol en tu signo te otorga un "brillo especial" que atraerá miradas y oportunidades de negocio.

En el Dinero: La carta de La Rueda de la Fortuna indica que es el momento de cobrar deudas o pedir ese aumento. Si tienes en mente un proyecto de bienes raíces o la compra de un terreno, las energías están a tu favor. No olvides realizar el "ritual del caracol" para potenciar tus ingresos.

En el Amor: El amor verdadero está más cerca de lo que imaginas. Si estás soltero, una persona de signo Aries o Capricornio llegará con intenciones serias.

Para los que tienen pareja, se visualizan conversaciones sobre un compromiso firme o mudanza.

Leo

Éxito Profesional y MagnetismoBajo la carta de El Emperador, Leo vivirá una semana de gran autoridad. Tu mejor día será el 21 de abril, donde la suerte en juegos de azar y negocios rápidos estará muy presente.

En el Dinero: Recibirás un dinero extra que no esperabas. Mhoni recomienda invertirlo en tu imagen personal o en herramientas de trabajo, ya que esto multiplicará tus ganancias a corto plazo.

En el Amor: Estás en una etapa de "cero mediocridad". Ya no aceptas amores a medias. Esta semana atraerás a alguien que realmente sume a tu vida y comparta tus ambiciones de éxito.

Virgo

Manifestación y ReinvenciónCon la carta de El Mago, Virgo tiene el poder de convertir sus deseos en realidad. Dios no se equivoca, y esta semana te da la oportunidad de pedir y recibir.

En el Dinero: Se avecina una propuesta laboral importante o un ascenso. Tu disciplina será recompensada con estabilidad económica. Es un excelente momento para sanar finanzas y liberarte de deudas.

En el Amor: Si has pasado por un rompimiento, esta semana es de sanación. Mhoni Vidente señala que el amor propio será tu mayor atractivo, lo que eventualmente atraerá a una pareja compatible de signo Tauro o Aries.

Escorpio

La carta de La Estrella ilumina el camino de los Escorpio. Después de días de incertidumbre, finalmente ves la luz al final del túnel tanto en tus bolsillos como en tus sentimientos.

En el Dinero: Vienen cambios positivos en tu entorno laboral. Te buscarán personas poderosas para proyectos que implican viajes o expansión. Mantén la discreción sobre tus planes para que la envidia no los frene.

En el Amor: Se visualiza un "amor nuevo" que te hablará de compromisos verdaderos. Cuídate de los amores prohibidos o tóxicos del pasado; la estrella te guía hacia algo sano y luminoso.

Para aprovechar estas energías, la vidente más famosa de México sugiere:

Colores de Poder: Usa el verde para atraer salud y dinero, y el naranja para el entusiasmo y la creatividad. Protección: Un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos te ayudará a bloquear las malas vibras de quienes envidien tu éxito. Números Mágicos: Presta atención al 02, 11, 20 y 33, pues serán tus aliados en decisiones financieras.Esta semana del 20 al 27 de abril es para creer en ti.

Con información de Mhoni Vidente

BB