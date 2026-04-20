La Era de Tauro ha comenzado oficialmente este 20 de abril, y con ella, un cambio radical en las frecuencias vibratorias del zodiaco. Según las revelaciones de Mhoni Vidente, esta semana del 20 al 27 de abril de 2026 estará marcada por la alineación de Venus y el Sol, lo que abrirá las puertas de la abundancia y la pasión para ciertos signos que han sabido esperar su momento.A continuación, analizamos a los grandes protagonistas de la semana en los dos pilares que mueven al mundo: el dinero y el corazón.El Rey de la AbundanciaComo el signo anfitrión de esta temporada, Tauro se lleva la corona. Mhoni Vidente asegura que la influencia del Sol en tu signo te otorga un "brillo especial" que atraerá miradas y oportunidades de negocio.Para los que tienen pareja, se visualizan conversaciones sobre un compromiso firme o mudanza.Éxito Profesional y MagnetismoBajo la carta de El Emperador, Leo vivirá una semana de gran autoridad. Tu mejor día será el 21 de abril, donde la suerte en juegos de azar y negocios rápidos estará muy presente.Manifestación y ReinvenciónCon la carta de El Mago, Virgo tiene el poder de convertir sus deseos en realidad. Dios no se equivoca, y esta semana te da la oportunidad de pedir y recibir.La carta de La Estrella ilumina el camino de los Escorpio. Después de días de incertidumbre, finalmente ves la luz al final del túnel tanto en tus bolsillos como en tus sentimientos.Para aprovechar estas energías, la vidente más famosa de México sugiere:Con información de Mhoni VidenteBB