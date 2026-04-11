Coachella 2026: Cartelera este 11 de abril y dónde ver en vivo

El Festival de Música y Artes de Coachella 2026 continúa este sábado 11 de abril con una de las jornadas más esperadas del fin de semana, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del mundo. Como ya es tradición, el arranque del festival dejó claro el nivel de espectáculo que caracteriza a esta edición número 25, con presentaciones que marcaron tendencia y encendieron al público tanto en California como en la transmisión global.

Durante el primer día, artistas como Sabrina Carpenter, quien se encargó de cerrar la noche, ofrecieron un show que rápidamente se posicionó entre lo más comentado en redes sociales. A la par, figuras como Central Cee, Dijon y Foster The People demostraron por qué siguen siendo referentes actuales, aportando energía y diversidad sonora a los distintos escenarios del festival.

Cartelera Coachella 2026: Artistas del sábado 11 de abril

Para este sábado, la cartelera reúne a una mezcla de leyendas, estrellas globales y propuestas emergentes que prometen una jornada intensa. Encabezan el día nombres como Justin Bieber, quien genera gran expectativa por su regreso a los escenarios, así como The Strokes y Jack White, dos referentes del rock que suelen ofrecer presentaciones memorables.

El lineup también incluye a artistas de distintos géneros que amplían la experiencia musical del festival. Entre ellos destacan GIVEON, Addison Rae, Labrinth, Interpol, Alex G, Swae Lee y PinkPantheress, además de talentos internacionales como Taemin, Fujii Kaze y Davido.

En la electrónica y propuestas alternativas, sobresalen nombres como Solomun, REZZ, Boys Noize, Green Velvet y Bedouin, mientras que proyectos como Blondshell, Lambrini Girls, Ecca Vandal y Noga Erez aportan frescura al cartel.

La lista completa de artistas programados para este sábado 11 de abril es la siguiente:

Justin Bieber

The Strokes

Jack White

GIVEON

Addison Rae

Labrinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Solomun

Swae Lee

Taemin

PinkPantheress

Royel Otis

REZZ

Fujii Kaze

Adriatique

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

YOUSUKE YUKIMATSU

Green Velvet

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yaamagucci

INSTAGRAM/@coachella

¿Dónde ver Coachella 2026 en vivo desde México?

Para quienes no pueden asistir al Empire Polo Club en Indio, California, la organización mantiene su apuesta por una cobertura digital de alta calidad. La transmisión en vivo de Coachella 2026 está disponible a través del canal oficial del festival en YouTube, permitiendo seguir múltiples escenarios en tiempo real.

En México, las emisiones comienzan a partir de las 17:00 horas durante todos los días del festival, facilitando que los fans se conecten desde casa o dispositivos móviles. Esta edición destaca particularmente por su innovación tecnológica, ya que por primera vez algunos de los escenarios principales —como el Coachella Stage, el Outdoor Theatre y Sahara— se transmiten en resolución 4K.

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Esta mejora ofrece una experiencia inmersiva que busca replicar la atmósfera del festival, con calidad visual y sonora optimizada para pantallas grandes. Además, la edición 2026 reúne a una amplia gama de artistas como Karol G, Anyma, The xx, Iggy Pop, Laufey, FKA Twigs y el proyecto Nine Inch Noize, consolidando un cartel diverso y de alcance global.

Con una oferta que mezcla nostalgia, tendencias actuales y propuestas emergentes, Coachella 2026 reafirma su papel como escaparate clave de la industria musical, y este sábado 11 de abril no será la excepción.

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