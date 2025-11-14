Top 10 de lo más visto de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa su camino para consolidarse como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados de la compañía. Con un modelo que combina estrenos recientes y cintas icónicas, la plataforma actualiza semanalmente el listado de las películas más reproducidas por sus suscriptores.

Este ranking refleja no solo la fuerza de los clásicos animados, sino también el éxito de las nuevas propuestas que conectan con distintas generaciones. Con estrenos constantes y un catálogo que apela tanto a la nostalgia como a la novedad, Disney+ se mantiene como uno de los competidores más fuertes dentro del mercado de streaming global.

De acuerdo con el conteo más reciente, el top 10 de esta semana es el siguiente:

Otro Viernes de Locos

Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra de otra. Mientras se enfrentan a las innumerables complicaciones que trae consigo la unión de dos familias, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan al desafío más abrumador hasta la fecha al defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer.

La Peor Vuelta al Mundo

Juanpa Zurita visitará al menos 3 continentes en el mismo avión que Matt Guthmiller para romper el récord de lugares visitados.

Mi Pobre Angelito

Un encantador niño de 8 años desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa.

El Diablo Viste a la Moda

El mundo de la moda está gobernado por la déspota y sofisticada Miranda Priestly. Trabajar como su ayudante podría abrirle cualquier puerta a la inocente Andy Sachs, pero para ello tendrá que encajar entre las periodistas de la revista Runway.

Un Viernes de Locos

Dos galletas de la suerte provocan que una psicoterapeuta comprometida y su hija adolescente intercambien mágicamente sus cuerpos.

Life- Size

La hija de una viuda utiliza la magia para resucitar a su madre, pero le da vida a una muñeca.

Mi Pobre Angelito 2

Kevin McCallister está en Nueva York con suficiente dinero para convertir a la Gran Manzana en su patio de juegos. Pero no estará solo mucho tiempo.

Rio

Blu, es un guacamayo azul, criado en un pequeño pueblo de Minnesota como un ave doméstica. Pero al enterarse de que es la última esperanza para que su especie sobreviva; Blu y su sobreportectora dueña, Linda, dejarán atrás la comodidad de su hogar siguiendo a un extravagante experto en aves, llamado Tulio, para poder conocer a Perla, una guacamaya de Río de Janeiro.

Avengers Endgame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

