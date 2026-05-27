Cinépolis sorprende con dos imperdibles estrenos este 28 de mayo de 2026

El público busca un escape perfecto de la rutina y este fin de semana la cartelera se renueva con dos propuestas que prometen mantener a todos al borde del asiento; la combinación de terror psicológico y acción explosiva llega para transformar la visita al cine en una experiencia inolvidable.

Este 28 de mayo de 2026, Cinépolis sorprende a los cinéfilos de todo el país con el estreno simultáneo de dos cintas sumamente esperadas por la crítica y la audiencia.

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Backrooms

La primera gran apuesta de la semana es Backrooms, una innovadora cinta de ciencia ficción y terror distribuida por la prestigiosa productora A24. Dirigida por el joven prodigio Kane Parsons, esta película sumerge al espectador en un laberinto interminable de habitaciones amarillas con luces fluorescentes, llevando el famoso fenómeno de internet a una dimensión visualmente aterradora.

El director logra capturar la esencia de la claustrofobia y el miedo a lo desconocido, creando una atmósfera opresiva que atrapa desde el primer instante.

Protagonizada por talentos de la talla de Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, la trama sigue de cerca a una valiente terapeuta que debe adentrarse en esta dimensión desconocida para rescatar a un paciente perdido. El misterio de cómo escapar de este espacio liminal, plagado de anomalías y peligros ocultos en las sombras, es el motor principal de la narrativa. Esta obra demuestra por qué el cine de terror contemporáneo sigue evolucionando, ofreciendo experiencias inmersivas que desafían la percepción de la realidad.

Zona de riesgo

Por otro lado, la cartelera se enciende con Zona de riesgo (titulada originalmente Fuze), un trepidante thriller de acción que no da respiro al espectador; el aclamado director David Mackenzie traslada a la audiencia a un caótico Londres contemporáneo, donde el inesperado descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial obliga a una evacuación masiva de la ciudad.

Este tenso escenario urbano se convierte en el lienzo perfecto para desarrollar una historia cargada de suspenso, decisiones límite y secuencias de combate magistralmente coreografiadas.

Es precisamente en este escenario de pánico generalizado donde un grupo de astutos ladrones, liderados por los carismáticos personajes interpretados por Aaron Taylor-Johnson y Theo James, decide ejecutar un atraco maestro. La película, distribuida exitosamente por Diamond Films, explica a la perfección cómo el caos metropolitano funciona como la cortina de humo ideal para el crimen perfecto. Las actuaciones estelares y el ritmo frenético justifican por qué esta cinta se perfila como una de las mejores propuestas de acción del año.

Consejos para una experiencia cinematográfica inigualable

Para que la visita a Cinépolis sea un éxito rotundo y los asistentes disfruten al máximo de estos imperdibles estrenos, los expertos comparten una lista de puntos clave que mejoran la experiencia:

Anticipación: Comprar los boletos directamente en la aplicación móvil para evitar largas filas y asegurar los mejores asientos.

Comprar los boletos directamente en la aplicación móvil para evitar largas filas y asegurar los mejores asientos. Snacks: Llegar con tiempo de sobra para adquirir las palomitas favoritas y probar las nuevas opciones de la dulcería.

Inmersión: Elegir formatos especiales como IMAX o 4DX para vivir la adrenalina y el terror al límite.

No importa si el espectador prefiere el suspenso psicológico que desafía la mente o las explosiones y persecuciones a toda velocidad; esta semana hay opciones increíbles para todos los gustos. La dualidad de estos dos grandes estrenos demuestra cómo la industria cinematográfica sigue innovando constantemente para ofrecer historias frescas, emocionantes y de altísima calidad técnica . Asistir al cine sigue siendo una de las formas más accesibles y maravillosas de desconectar del estrés diario, permitiendo a las personas viajar a mundos extraordinarios sin salir de su ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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