Desde el pasado jueves numerosos comercios y tiendas en línea de todo el país arrancaron con las promociones y rebajas de la décimo quinta edición de El Buen Fin 2025, dando inicio a uno de los eventos de compras más esperados por los consumidores en México.

Para esta edición se proyecta alcanzar ventas por 200 mil millones de pesos, con aproximadamente 215 mil 988 establecimientos inscritos. Entre las tiendas que ofrecen descuentos destacan Liverpool, Sears, Sanborns y diversos negocios locales, impulsados por la iniciativa “Hecho en México”, que busca fomentar la adquisición de productos nacionales.

Asimismo, diversas instituciones bancarias tendrán descuentos y promociones, entre ellas figuran BanCoppel, Nu, Banco Azteca, Citi Banamex, Bancomer o Santander. De esta forma, una cadena que se unió a esta larga lista de participantes fue Cinépolis.

Buen Fin en Cinépolis

El jueves, la cadena mexicana de cine y entretenimiento Cinépolis, publicó algunas de las ofertas y promociones que ofrecerá durante los próximos días y hasta el lunes 17 de noviembre de 2025.

La empresa ofrecerá una promoción de cinco entradas tradicionales por tan solo 199 pesos. Así como el "combo cuates" a un precio de 199 pesos, el cual incluye dos refrescos de tamaño jumbo y una canasta de palomitas sabor mantequilla de tamaño jumbo.

No obstante, estas promociones solo estarán disponibles para aquellos que sean Socios Club Cinépolis en la aplicación móvil de Cinépolis GO.

¿Plan con los cuates? Combo por $199 solo por el Buen Fin �� ¿Plan con la familia? 5 entradas por $199 únicamente para Socios Club Cinépolis �� Este fin de semana tenemos grandes planes en mi app de Cinépolis GO. �� #BuenFin pic.twitter.com/w7kUZX86dB— Cinépolis (@Cinepolis) November 14, 2025

¿Cómo convertirse en Socio Club Cinépolis?

El programa Club Cinépolis, ofrece distintos beneficios a sus socios, con el objetivo de recompensar su preferencia. Para afiliarte y convertirte en socio debes crear una cuenta en la aplicación móvil Cinépolis GO o en su portal web: cinepolis.com/club-cinepolis-id/. Sigue estos para crear una nueva cuenta de manera gratuita:

Abre la aplicación móvil de Cinépolis GO y dirígete a la pestaña "Club", ubicada en la parte inferior de la pantalla. Ingresa a "Crea tu cuenta", luego escribe un correo electrónico vigente e ingresa el código que se te enviará para verificar tu cuenta. Completa tu información (nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, código postal y número telefónico). Verifica tu teléfono ingresando el código de 6 dígitos que se te enviará por mensaje de texto y ¡Listo! Ya formas parte de Club Cinépolis.



Una vez que te afilies al programa podrás subir de nivel conforme vayas usándola en tus compras, existen tres niveles con distintos beneficios exclusivos, los cuales pueden ir mejorando conforme acumules puntos en cada compra:

Fan: acumula el 5% en puntos sobre el total de tu compra. Al afiliarte recibirás un regalo de bienvenida en tu correo electrónico.

acumula el 5% en puntos sobre el total de tu compra. Al afiliarte recibirás un regalo de bienvenida en tu correo electrónico. Fanático: acumula el 10% en puntos sobre el total de tu compra. En este nivel podrás adquirir entradas a un precio especial en los formatos de 3D, Macro XE, 4DX, Cinépolis Plus y Sala Junior. Además de descuentos en refill de palomitas grandes/jumbo y refresco grande.

acumula el 10% en puntos sobre el total de tu compra. En este nivel podrás adquirir entradas a un precio especial en los formatos de 3D, Macro XE, 4DX, Cinépolis Plus y Sala Junior. Además de descuentos en refill de palomitas grandes/jumbo y refresco grande. Súper Fanático: acumula el 10% en puntos sobre el total de tu compra. En este nivel podrás obtener más beneficios, como entradas a Cinépolis VIP a precio especial y descuentos en combos VIP.

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

