Desde el pasado jueves numerosos comercios y tiendas en línea de todo el país arrancaron con las promociones y rebajas de la décimo quinta edición de El Buen Fin 2025, dando inicio a uno de los eventos de compras más esperados por los consumidores en México.Para esta edición se proyecta alcanzar ventas por 200 mil millones de pesos, con aproximadamente 215 mil 988 establecimientos inscritos. Entre las tiendas que ofrecen descuentos destacan Liverpool, Sears, Sanborns y diversos negocios locales, impulsados por la iniciativa “Hecho en México”, que busca fomentar la adquisición de productos nacionales.Asimismo, diversas instituciones bancarias tendrán descuentos y promociones, entre ellas figuran BanCoppel, Nu, Banco Azteca, Citi Banamex, Bancomer o Santander. De esta forma, una cadena que se unió a esta larga lista de participantes fue Cinépolis.El jueves, la cadena mexicana de cine y entretenimiento Cinépolis, publicó algunas de las ofertas y promociones que ofrecerá durante los próximos días y hasta el lunes 17 de noviembre de 2025.La empresa ofrecerá una promoción de cinco entradas tradicionales por tan solo 199 pesos. Así como el "combo cuates" a un precio de 199 pesos, el cual incluye dos refrescos de tamaño jumbo y una canasta de palomitas sabor mantequilla de tamaño jumbo.No obstante, estas promociones solo estarán disponibles para aquellos que sean Socios Club Cinépolis en la aplicación móvil de Cinépolis GO.El programa Club Cinépolis, ofrece distintos beneficios a sus socios, con el objetivo de recompensar su preferencia. Para afiliarte y convertirte en socio debes crear una cuenta en la aplicación móvil Cinépolis GO o en su portal web: cinepolis.com/club-cinepolis-id/. Sigue estos para crear una nueva cuenta de manera gratuita:Una vez que te afilies al programa podrás subir de nivel conforme vayas usándola en tus compras, existen tres niveles con distintos beneficios exclusivos, los cuales pueden ir mejorando conforme acumules puntos en cada compra:Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.NA