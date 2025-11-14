Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 14 al 16 de noviembre

Aries

Fin de semana lleno de fiestas, reuniones y celebraciones que te favorecen muchísimo. Conocerás gente nueva que se convertirá en contactos valiosos para tu futuro laboral cercano. En el amor, se marca un inicio, una formalización o un reencuentro sentimental.

Tauro

Todo lo que ronda tu mente empieza a materializarse: andas con una intuición poderosa. Este fin de semana podrías recibir una invitación a una reunión que resultará muy beneficiosa para tus proyectos profesionales y económicos.

Géminis

No hay comparación posible: tu brillo es único. Este fin de semana tendrás un encuentro con amistades que te darán ideas importantes para tu economía y tu trabajo. En el amor, el ambiente se siente ligero y armonioso.

Cáncer

Cambios en tu perspectiva te llevan a tomar decisiones relevantes para equilibrar lo laboral con lo personal. El fin de semana será ideal para convivir con la familia, disfrutar de la naturaleza y planear viajes próximos.

Leo

Todo avanza cada vez mejor. Mantente centrado y firme en lo que eres y quieres. Este fin de semana, la energía retrógrada te ayudará a reflexionar y a tomar decisiones importantes sobre tu vida personal y familiar.

Virgo

Retira la venda y observa las cosas tal cual son. Eres trabajador, amoroso y metódico, pero no todos vibran como tú. No te inquietes: suelta lo que te resta energía y sigue adelante con tus proyectos, que avanzan muy bien.

Libra

Fin de semana de celebraciones, reuniones, aplausos y reconocimientos. Gracias a tu círculo cercano, lograrás avanzar con rapidez en una negociación o acuerdo que no sabías cómo encaminar. La asesoría correcta llegará.

Escorpión

Hay gente que te elogia por interés, y no está mal, pero activa tu intuición para distinguir quién sí y quién no. Es tiempo de cerrar etapas para abrir nuevas que beneficiarán tu economía en las próximas semanas.

Sagitario

Este fin de semana es para atreverte a abrir esa puerta que ni llave necesita. Reconoce tu fuerza y capacidad; es momento de hablar, moverte y reclamar tu lugar en lo profesional y en lo personal. La suerte te acompaña por varios meses.

Capricornio

Se destraban acuerdos, negociaciones o convenios que creías detenidos. Las energías retrógradas impulsan que todo avance. Prepárate para recibir aquello que te corresponde por derecho.

Acuario

Libérate de ataduras y corre hacia lo que realmente deseas. El pasado ya fue; vive el presente. Fin de semana de fiestas, reuniones y contacto con la naturaleza. Llegan buenas noticias para tu economía.

Piscis

A partir de hoy y durante los próximos nueve días, llegan mejoras significativas en tu economía: dinero inesperado, un nuevo empleo o un aumento. También habrá sorpresas hermosas en casa que alegrarán tu corazón.

MF