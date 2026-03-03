Marzo inicia con energías astrales poderosas y una oportunidad cósmica para transformar aspectos del corazón y la economía personal. A medida que los planetas se alinean para este nuevo mes, hay signos que brillan con especial intensidad en el amor y la prosperidad financiera.Tauro este mes empieza con una energía de reconocimiento económico y amor estable. Según Mhoni Vidente, el martes es uno de tus mejores días para aprovechar las oportunidades laborales o asegurar nuevos ingresos, ya sea en tu trabajo actual o emprendiendo proyectos propios.Amor: conecta profundo con personas compatibles como Virgo, Capricornio o Piscis. Dinero: días de contratos, posibles ingresos extras y momentos favorables para concretar negociaciones o cerrar tratos.Mhoni Vidente destaca que Géminis tiene un brillo especial este día y este mes. Carnaval de oportunidades: desde propuestas laborales hasta conexiones afectivas intensas.Amor: compatibilidad con Libra, Acuario y Piscis; relaciones que se consolidan o florecen. Dinero: posibilidad de recibir propuestas importantes, dinero que estaba en espera o avances en tus planes financieros.Libra también aparece como uno de los signos afortunados en ambos terrenos hoy. Según las cartas que usa Mhoni Vidente para marzo, este martes puede traer momentos de estabilidad en el amor e ingresos extra o ascensos laborales.Amor: nuevas invitaciones, viajes cortos románticos o encuentros significativos. Dinero: mejoras económicas desde propuestas laborales o proyectos personales.Piscis es considerado un signo muy favorecido en este mes y también para este martes 3 de marzo. Las energías cósmicas traen realización personal, crecimiento profesional y posibilidades de un amor intenso si estás soltero.Amor: conexiones emocionales profundas con Cáncer o Capricornio Dinero: avances laborales, oferta para crecimiento profesional o negocio propio.Capricornio recibe energía de prosperidad y movimiento favorable. En amor, podrías estar frente a decisiones importantes (incluso una propuesta formal) y en dinero se vislumbran oportunidades de negocio o mejores ingresos.Con información de Mhoni VidenteBB