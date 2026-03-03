En “Doc”, la medicina implica mucho más allá que el medicamento y los protocolos propios de los hospitales. Es memoria, identidad y fragilidad: es humana. La nueva serie mexicana, basada en la producción italiana “Doc - Nelle tue mani”, que se estrena el 4 de marzo en Netflix, toma el formato médico -tradicionalmente asociado con procedimientos espectaculares y dramatización hospitalaria- y lo desplaza hacia un territorio más íntimo: el de las segundas oportunidades.

Respaldada por Sony Pictures Television y encabezada por Juan Pablo Medina, la historia sigue a “Andrés Ferrara”, un jefe de medicina interna brillante cuya vida se fractura tras sobrevivir a un intento de asesinato. La bala no solo hiere su cuerpo: le arrebata 12 años de memoria. Al despertar, no reconoce sus decisiones, su familia ni el lugar que ocupa en el hospital. Debe reconstruirse desde cero.

En entrevista con EL INFORMADOR, los actores Montserrat Marañón y Giuseppe Gamba, que forman parte del elenco, coinciden en que la serie no busca espectacularizar la medicina ni convertir el hospital en un escenario de heroicidades clínicas. El punto de partida fue otro: entender la cotidianidad del médico.

“Lo primero que quise hacer fue entender cuál era la normalidad de los doctores: cómo se llevan en su día a día, cómo se hablan, qué peso le dan a un paciente, qué peso le dan a una relación sentimental o sexual, cuánto se conocen fuera del hospital”, explica Gamba, sobre el trabajo que realizó para interpretar a un doctor. En ese proceso encontró paralelismos con el propio oficio actoral: “Cuando los humanos nos juntamos siempre generamos sociedades similares”.

Esa observación terminó por definir el tono de la serie. “No sé si se romantiza la profesión”, señala. A lo que agrega: “Creo que lo que cuenta es la historia de médicos que buscan quitarse lo profesional para reencontrarse con el sector humano de la medicina; médicos que tratan personas en lugar de patologías”.

La herida que deja a Ferrara sin memoria opera como detonador colectivo. La vulnerabilidad del líder contagia al resto. “Es como cuando tienes un accidente en tu familia y todos empiezan a entender que la vida no es infinita”, dice Gamba. “Entonces todos empiezan a buscar ser su mejor versión. ‘Doc’ habla de segundas oportunidades, de aprender la lección, de ponerse las pilas y acceder a una mejor versión de ti”.

Romper los tabús de la medicina

Para Marañón, el proceso implicó un desplazamiento personal. “Yo soy un poco hippie, me gusta la medicina alternativa”, admite la actriz. Su experiencia previa con el sistema médico no siempre había sido cercana o empática. “A veces uno siente cierta prepotencia o una sensación de superpoder. Enfrentarme a una historia centrada en médicos alópatas me generaba ansiedad. Tenía que buscar la empatía, entender cómo ellos ven a los pacientes, cómo enfrentan un análisis clínico”. La escritura terminó por ser el puente que le ayudó en su proceso. “Está tan bien escrita y es tan conmovedora que logra conectarte desde ese lugar”, afirma. “Más allá de los términos técnicos decir ‘desfibrilador’ y que suene natural- el reto estaba en sostener la vulnerabilidad”.

En un país donde la experiencia hospitalaria suele asociarse con burocracia, filas interminables y desgaste emocional, la serie no intenta convertirse en un reportaje sobre el sistema de salud. Gamba lo aclara con precisión: “No es un documental sobre cómo funciona la cirugía. Nos estamos concentrando en el lado humano. También estamos celebrando a los doctores”.

Durante su preparación visitó hospitales y habló con especialistas. Una frase lo marcó: “Un doctor me dijo que para ser un buen médico te tienes que poner una armadura. Pero para ser un excelente médico te la tienes que quitar y ser el mejor ser humano que puedas ser”. Esa imagen -la armadura profesional que protege pero también distancia- se convirtió en clave para entender el arco de los personajes.

Horizonte aspiracional

La serie también abre otra conversación: qué historias médicas faltan por contarse en México. Para Gamba, “Doc” no necesariamente denuncia, pero sí propone un horizonte aspiracional. “Nos da algo a que aspirar. Nos recuerda que todo importa, que no hay nada superficial, que la manera en que nos relacionamos es importante”.

El formato seriado añade otra capa de complejidad. Marañón, quien viene de proyectos más íntimos como “Tótem”, reconoce que el ritmo cambia radicalmente. “Hacemos 14 escenas en un día. El reloj tiene que ser mucho más preciso. No hay tanto tiempo para experimentar; aquí vamos rápido”. Para ella, no se trata de jerarquizar formatos. “Cada proyecto implica su propio reto. Aprender esas maneras distintas de trabajar también es parte del oficio”.

Gamba, por su parte, describe su proceso como profundamente místico. “Yo todo lo veo místico”, dice sin ironía. “Lo primero es ser lo suficientemente digno como para contar la historia de esa persona. Lo último que quiero es hacer un prejuicio”. En su construcción del personaje -Lorenzo- trabajó desde la dignidad y la contradicción: “Construir una persona y luego poner los secretos encima. Ver a quién le enseña qué parte de sí y a quién no, hasta que ya no puede controlar lo que muestra y simplemente su luz sale”.

En ese sentido, “Doc” no solo plantea una reconstrucción médica, sino una reconstrucción identitaria. La memoria perdida obliga a los personajes a decidir quiénes quieren ser ahora, no quiénes fueron antes. El elenco se completa con Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Iván Sánchez y Erick Chapa. En conjunto, la producción apuesta por revitalizar el género médico desde el viaje psicológico y no solo desde la tensión clínica.

Al final, la pregunta que atraviesa “Doc” no es únicamente qué haría un hospital ante un jefe sin memoria. Es otra: si hoy perdiéramos 12 años de nuestra vida, ¿nos reconoceríamos en lo que construimos? En ese cuestionamiento, la serie desplaza el bisturí hacia un lugar menos visible, pero más incómodo: la identidad misma.

CT