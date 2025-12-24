¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para cerrar este 2025 con las mejores historias que llegan a la pantalla grande el próximo jueves; desde una peli llena de acción que te mantendrá pegado a tu asiento, hasta una cinta ideal para toda la familia donde los adultos pueden volver a sentirse como niños.

Prepara tus palomitas y acompañamos a descubrir lo mejor del cine para terminar el año lleno de aventuras en las salas de Cinépolis.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

Bob Esponja y la entrañable pandilla de Fondo de Bikini regresan a la pantalla grande con el que promete ser el evento cinematográfico más ambicioso de su historia: "Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados”. En esta nueva aventura, el optimista habitante del mar enfrenta uno de sus mayores retos al intentar probar que ya no es un niño, por ello decidido a demostrar su coraje ante Don Cangrejo, Bob se lanza tras la estela del legendario Holandés Errante, un enigmático pirata fantasma que lo arrastra a una travesía llena de humor y peligros.

El viaje lo conduce a las zonas más profundas del océano, a territorios inexplorados donde ningún Bob Esponja se ha atrevido a llegar.

Anaconda

Doug y Griff, amigos inseparables desde la infancia, están a punto de cumplir el sueño que los ha acompañado durante toda la vida: rehacer su película favorita, el emblemático título Anaconda. Impulsados por una crisis de la mediana edad, deciden dejar atrás la rutina y viajar al corazón del Amazonas para iniciar el rodaje.

Lo que comienza como una aventura cargada de humor y nostalgia pronto da un giro inesperado cuando una anaconda gigante real irrumpe en escena, el set, antes caótico y divertido, se transforma en una peligrosa lucha por sobrevivir, donde el proyecto que siempre quisieron realizar podría convertirse en su última película.

Otros estrenos de Cinépolis del 25 de diciembre

La empleada

Milagro en la celda 7

Valor sentimental

