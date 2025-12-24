Cada 24 de diciembre, Santa Claus emprende su tradicional recorrido por el planeta para repartir regalos a los niños que se portaron bien durante el año. En Europa ya es esa fecha y, según la leyenda, su primera parada suele ser en Rusia.

Desde ahí, su trineo recorre Asia, Europa y Oceanía antes de poner rumbo hacia América, donde su llegada se da entre la noche del 24 y las primeras horas del 25 de diciembre.

En México, se dice que Santa aparece cuando las familias cenan o ya descansan, aunque nunca se deja ver fácilmente. Sin embargo, la tecnología ha hecho posible seguir su trayecto en tiempo real y descubrir por dónde va dejando alegría y regalos.

¿En dónde seguir el recorrido de Santa Claus?

Existen varias plataformas seguras y divertidas para seguir su vuelo, y dos de las más populares son Google Santa Tracker y NORAD Santa Tracker, que cada año reúnen a millones de personas de todas las edades alrededor del mundo.

Google Santa Tracker vuelve a estar disponible este 2025 con un sitio lleno de magia. Desde la madrugada del 24 de diciembre, los usuarios pueden observar en un mapa interactivo el recorrido del trineo, las paradas que realiza, los kilómetros que lleva recorridos y los regalos que ha entregado.

Además, ofrece minijuegos, videos animados y actividades educativas con temática navideña, perfectas para compartir en familia mientras esperan la medianoche.

Da clic en la imagen.

Por su parte, NORAD Santa Tracker, creado por el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, utiliza satélites, radares y cámaras especiales para mostrar con precisión el avance de Papá Noel.

A lo largo del día, este portal publica videos captados por la “Santa Cam”, donde se puede ver al trineo sobrevolando montañas, océanos y ciudades iluminadas. También informa la cantidad de obsequios entregados y el horario estimado en que Santa pasará por cada país.

Da clic en la imagen.

Si quieres vivir aún más la emoción, en YouTube distintos canales europeos comparten videos de cómo Santa se prepara para su jornada más esperada del año: revisando su lista, cargando los regalos y alistando a sus renos para el gran vuelo.

Así que, si esta Nochebuena quieres sentir la magia navideña en tiempo real, entra a uno de estos rastreadores y acompaña a Santa Claus en su viaje alrededor del mundo.

EE