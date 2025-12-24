Cinemex trae magia navideña con dos estrenos el jueves 25 de diciembre

La Navidad se llena de magia y entretenimiento en las salas de cine, y Cinemex no quiere que nadie se quede sin disfrutarla.

Este jueves 25 de diciembre, los cinéfilos tendrán la oportunidad de ver dos películas completamente diferentes pero igual de emocionantes: una aventura animada llena de humor y fantasía, y un drama conmovedor que tocará el corazón.

Ya sea que busques diversión familiar o una historia que te haga reflexionar sobre la vida y la justicia, la cartelera de Cinemex tiene algo especial para ti esta Navidad.

Te compartimos los dos estrenos imperdibles del 25 de diciembre:

Bob Esponja: En Busca de Los Pantalones Cuadrados

Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini se embarcan en una nueva y épica aventura en el mar. Decidido a demostrar su valentía y convertirse en un verdadero chico grande ante Don Cangrejo, Bob Esponja se enfrenta al misterioso Holandés Errante, un pirata fantasma lleno de secretos.

Esta comedia de aventuras submarinas lleva a Bob y a sus compañeros a lugares donde ninguna esponja ha llegado antes, ofreciendo diversión, aprendizaje y momentos inolvidables para toda la familia.

La Celda de los Milagros

Este emotivo drama sigue la historia de Héctor, un hombre con una discapacidad neurológica, y su hija Alma. Tras ser acusado injustamente del asesinato de la hija de un oficial del ejército, Héctor se enfrenta a la amenaza de la pena de muerte en una cárcel donde la justicia es impuesta por los propios reclusos.

A pesar del rechazo inicial, la bondad y ternura de Héctor logran ganarse el corazón de los demás presos, quienes finalmente descubren su inocencia y trabajan juntos para darle una nueva oportunidad de vida. Una historia conmovedora sobre amor, justicia y esperanza.

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”. Luego selecciona “Usar beneficio”. Elige Cinemex. Compra tus folios. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF