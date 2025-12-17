Aries Marzo 21 – Abril 20

Se abre la posibilidad de un encuentro amoroso con alguien de Leo o Capricornio. El cierre de año trae retos laborales que pondrán a prueba tu liderazgo. Es un buen momento para ordenar finanzas y resolver pendientes, evitando conflictos sentimentales por duplicidad. Una sorpresa surgirá en una reunión navideña, recordándote la protección del Arcángel Miguel.

Hora de la suerte: 5:00 p.m.

Números de la suerte: 14, 33 y 65.

Colores de la suerte: Rojo y negro.

Tauro Abril 21 – Mayo 21

Ingresos adicionales, como comisiones y aguinaldo, permiten ordenar las finanzas. Consideras cambios importantes, como desprenderte del automóvil y redefinir prioridades. El ámbito afectivo toma relevancia, fortaleciendo la relación de pareja. El Arcángel Gabriel te acompaña con energía de fuerza y protección divina.

Hora de la suerte: 8:00 p.m.

Números de la suerte: 01, 20 y 62.

Colores de la suerte: Amarillo y rojo.

Géminis Mayo 22 – Junio 20

La agenda se llena de compromisos sociales, incluyendo una posada familiar y un viaje por una boda en la playa. El Arcángel Metatrón te acompaña con serenidad; portar plata o su imagen ayuda a mantener la calma. La carta “El Ermitaño” marca un punto clave para el crecimiento profesional y un reconocimiento importante. Se presentan sorpresas de viaje y pagos relacionados con el hogar. El viernes es tu día favorable. Leo o Libra destacan en el amor. Se recomienda cuidar migrañas y tensión nerviosa.

Hora de la suerte: 7:00 a.m.

Números de la suerte: 17, 19 y 23.

Colores de la suerte: Verde y amarillo.

Cáncer Junio 21 – Julio 22

Se aproximan días de convivencia familiar, compras de regalos y planes de descanso. Un nuevo vínculo afectivo podría sorprenderte con un detalle especial. El Arcángel Rafael, cuyo nombre significa “sanado por Dios”, te guía; portar un listón verde y su imagen refuerza la protección. La carta “El Juicio” indica la importancia de priorizar tu bienestar. El lunes será tu día de suerte, con los números 25, 30 y 61. Verde y blanco armonizan tu energía. Sagitario o Piscis traen amor verdadero. Se vislumbran ingresos extra y noticias relacionadas con un embarazo.

Hora de la suerte: 6:00 a.m.

Números de la suerte: 25, 30 y 61.

Colores de la suerte: Verde y blanco.

Leo Julio 23 – Agosto 22

Un trámite migratorio se resuelve de forma positiva, brindando tranquilidad. Es momento de soltar pensamientos negativos y no alimentar conflictos externos. El Arcángel Miguel, asociado a la justicia divina, apoya en temas legales y económicos. La carta “El Sol” anuncia éxito y bienestar. La suerte navideña se refleja en posibles premios con los números 11, 22 y 29. Azul y blanco equilibran tu energía. Sagitario o Acuario pueden traer estabilidad emocional. Se vislumbran viajes, trabajo intenso y oportunidades de consolidar relaciones.

Hora de la suerte: 5:00 a.m.

Números de la suerte: 11, 22 y 29.

Colores de la suerte: Azul y blanco.

Virgo Agosto 23 – Septiembre 22

La resolución de un trámite migratorio aporta estabilidad emocional. Es importante liberar pensamientos de persecución o desconfianza. El Arcángel Miguel te respalda en temas legales y financieros; portar su imagen o una cruz de madera refuerza la protección. La carta “El Sol” anuncia plenitud y éxito, con especial fortuna en fechas navideñas y posibilidad de premios con los números 11, 22 y 29. Azul y blanco son colores favorables. Sagitario o Acuario se perfilan como relaciones estables. Habrá viajes, presión laboral y oportunidades de formalizar vínculos.

Hora de la suerte: 2:00 a.m.

Números de la suerte: 11, 22 y 29.

Colores de la suerte: Azul y blanco.

Libra Septiembre 23 – Octubre 22

El As de Bastos rige esta etapa, impulsando energía, crecimiento y nuevos comienzos. El próximo año será determinante para fortalecer la economía y avanzar a nivel personal. Se recomienda mejorar hábitos alimenticios y considerar estudios o capacitación. El 2026 apunta a logros profesionales importantes. El lunes será tu día clave, con los números 12, 16 y 27. Verde y rojo equilibran tu energía. Evita problemas digestivos y mantente al margen de rumores laborales. El Arcángel Cassiel, símbolo de renovación espiritual, te acompaña.

Hora de la suerte: 6:00 a.m.

Números de la suerte: 12, 16 y 27.

Colores de la suerte: Verde y rojo.

Escorpio Octubre 23 – Noviembre 21

Se aconseja cautela en compras y manejo de dinero para evitar engaños. La carta “El Mundo” anuncia expansión y oportunidades laborales para el próximo año, siempre que actúes con constancia y discreción. Tu energía espiritual es intensa, por lo que conviene seleccionar con cuidado tu entorno. El viernes es tu día favorable, con los números 05, 10 y 63. Azul y amarillo son colores protectores. Atiende molestias en espalda y cintura, y combate estados de ánimo bajos con actividad física ligera. Cáncer o Tauro pueden traer un vínculo auténtico. El Arcángel Uriel te acompaña; portar oro refuerza tu protección.

Hora de la suerte: 8:00 p.m.

Números de la suerte: 05, 10 y 63.

Colores de la suerte: Azul y amarillo.

Sagitario Noviembre 22 – Diciembre 21

Un regalo inesperado marca el inicio de celebraciones que incluyen cumpleaños y posadas. Las relaciones con personas influyentes y la participación en eventos sociales favorecen el crecimiento profesional. La carta “El Diablo” señala estabilidad económica, aunque se recomienda evitar prestar dinero. El miércoles es tu día clave, con los números 09, 45 y 66. Rojo y verde potencian tu energía. Para mejorar el descanso, se sugiere reducir el uso del celular antes de dormir. Leo y Cáncer destacan en el terreno sentimental. El Arcángel Chamuel puede ser invocado con una vela rosa para fortalecer la armonía espiritual.

Hora de la suerte: 8:00 a.m.

Números de la suerte: 09, 45 y 66.

Colores de la suerte: Rojo y verde.

Capricornio Diciembre 22 – Enero 20

El cierre del año impulsa a conservar aprendizajes positivos y dejar atrás lo que ya no suma. La carta “As de Oros” anuncia prosperidad y resultados favorables, siempre que se actúe con responsabilidad y compromiso. Es momento de resolver asuntos pendientes y avanzar con determinación. La suerte aparece en juegos de azar con los números 06, 13 y 24. Rojo y blanco son tus colores aliados. Se aconseja cuidar piel y cabello, así como mantenerse alerta ante posibles fraudes. Aries y Tauro se presentan como vínculos afectivos significativos. El Arcángel Jofiel brinda apoyo espiritual; una vela blanca y un dije metálico refuerzan la protección.

Hora de la suerte: 3:00 a.m.

Números de la suerte: 06, 13 y 24.

Colores de la suerte: Rojo y blanco.

Acuario Enero 21 – Febrero 18

Se presenta un periodo de estabilidad económica que genera calma y confianza. Tu capacidad intelectual y carisma abren oportunidades, siempre que mantengas una actitud humilde. La carta “El Carruaje” señala procesos de sanación emocional y decisiones que conducen al bienestar. El jueves destaca como tu día favorable, con los números 15, 21 y 31. Azul y amarillo son colores favorables. Géminis y Leo muestran compatibilidad en el ámbito sentimental. Se recomienda cuidar garganta y pulmones, así como atender deudas pendientes. En reuniones decembrinas podrías recibir un premio. El Arcángel Salaphiel te acompaña; una vela plateada o dorada refuerza tu protección.

Hora de la suerte: 9:00 p.m.

Números de la suerte: 15, 21 y 31.

Colores de la suerte: Azul y amarillo.

Piscis Febrero 19 – Marzo 20

La carta “El Mago” anuncia una etapa de realización personal y satisfacción. Este periodo invita a reconocerte y priorizar tus propios esfuerzos. La fortuna se manifiesta en juegos de azar con los números 07, 40 y 68. Los colores azul y rojo te favorecen. Cáncer y Virgo se perfilan como signos afines en el amor. El año 2026 traerá avances profesionales, por lo que conviene cerrar pendientes antes de finalizar el ciclo. En tiempos de reflexión y perdón, se recomienda buscar la reconciliación. El Arcángel Miguel te brinda guía espiritual; invócalo con una vela roja.

Hora de la suerte: 4:00 a.m.

Colores de la suerte: Azul y rojo.

Con información de Mhoni Vidente

