El 14 de febrero no es solo una fecha en el calendario: es el pretexto perfecto para recordarle a esa persona especial —pareja, amigos, crush o incluso ese “casi algo”— cuánto significa en tu vida. Y entre flores, cenas y regalos, hay un plan que nunca falla y que este año llega con un giro accesible: una ida al cine para celebrar sin que la cartera sufra.

En medio de la llamada cuesta de enero, que para muchos se extiende hasta febrero, encontrar alternativas económicas para festejar el Día del Amor y la Amistad se vuelve prioridad. Por eso, Cinépolis lanzó una promoción especial pensada para compartir, disfrutar y ahorrar.

¿Qué incluye el combo especial de San Valentín?

Por 245 pesos, el Combo San Valentín ofrece todo lo necesario para una cita clásica en la pantalla grande:

2 boletos para funciones 2D tradicionales

2 refrescos jumbo

1 palomitas jumbo con mantequilla

La promoción estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026 y podrá adquirirse directamente en taquilla, a través de la app o en el sitio web oficial.

Es importante considerar que no aplica con otras promociones, es válida únicamente para funciones 2D tradicionales y debe utilizarse el mismo día de la compra.

CINÉPOLIS

Películas para suspirar (o compartir risas)

Para entrar en el ambiente romántico, algunas de las opciones en cartelera incluyen “¿Quieres Ser Mi Novia?” y la nueva adaptación de “Cumbres Borrascosas”. Si prefieren un clásico que nunca falla, títulos como “Notting Hill” siguen siendo apuesta segura para una velada llena de emoción.

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49% de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

Selecciona Obtener mi folio. Da clic en Usar beneficio. Elige tu cine favorito. Compra tus folios. Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

EE