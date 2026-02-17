Hija de 'Canelo' Álvarez tiene impactante debut en New York Fashion Week

La pasarela de la New York Fashion Week fue el escenario del debut internacional de Emily Cinnamon Álvarez, hija del boxeador Saúl Álvarez, quien a sus 18 años cerró el desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo.

La joven modelo fue la encargada de culminar la presentación de la colección Morelia , una propuesta íntima y conceptual que rinde homenaje a la perrita del diseñador, símbolo de lealtad y amor incondicional. Lejos de seguir tendencias de temporada, la línea apostó por una narrativa emocional traducida en siluetas y colores de alto impacto.

Para el cierre, Emily desfiló una pieza de gran volumen con falda amplia, escote palabra de honor y mangas abullonadas, evocando códigos de alta costura clásica. La paleta cromática integró tonos con carga simbólica: amarillo como vitalidad, dorado como eternidad, fucsia como valentía, rojo como amor, verde como crecimiento, negro como memoria, naranja como transformación y blanco como pureza.

Más que una simple aparición en pasarela, su participación destacó por una caminata firme y pausada, con presencia escénica que aportó solemnidad al cierre del desfile. Nacida en Guadalajara en 2005 y con antecedentes en disciplinas ecuestres, Emily ha comenzado a consolidar su incursión en el modelaje y a fortalecer su proyección pública.

Tras su presentación, la joven aprovechó su estancia en Nueva York para recorrer algunos de sus puntos emblemáticos , como The Vessel y la Estatua de la Libertad, en una experiencia que marcó su primer gran hito internacional en la industria.

Cerrar un desfile en la Semana de la Moda de Nueva York representa un paso relevante para cualquier modelo emergente. Para Emily Álvarez, este debut perfila el inicio de una nueva etapa en la que la moda comienza a consolidarse como parte central de su identidad pública.

SV