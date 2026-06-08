Producida por Diego Luna, Inna Payán, Enrique Nava y Luis Salinas, En el camino reúne a un destacado grupo de creativos del cine mexicano contemporáneo para construir una road movie emocional, cruda y profundamente humana.

En el camino. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La trama sigue a Veneno, un joven errante que sobrevive entre paradores y encuentros fugaces con traileros, hasta que cruza su camino con Muñeco, un transportista marcado por la soledad del camino.

Lo que comienza como un viaje más se transforma en una relación inesperada donde el deseo, la vulnerabilidad y la búsqueda de conexión humana terminan redefiniendo la vida de ambos.

En el camino. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La película tuvo su estreno mundial en el 82 Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo el Premio Orizzonti a Mejor Película y el Queer Lion Award. Posteriormente, formó parte de la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid dentro de la sección Punto de Encuentro, además de integrar la Selección Oficial de Largometraje Mexicano del 23 Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde ganó el premio a Mejor Fotografía y Mejor Actor para Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez. Una de sus últimas participaciones fue en el 41 Festival Internacional de Cine en Guadalajara dentro de la sección Maguey, que reconoce lo mejor del cine LGBTQ+ en Latinoamérica.

En el camino

De David Pablos.

Con Víctor Prieto Simental, Osvaldo Sánchez, Mariano López Sosa, Giovanni Ontiveros, Héctor Cárdenas, Juana Ramírez, Obdulia Morales.

México, 2025.

XM