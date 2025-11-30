Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 1 al 7 de diciembre

Aries

Aries, esta semana sientes la necesidad de alejarte de lo habitual. Con Venus ingresando a Sagitario, tu curiosidad por descubrir, aprender y relacionarte con personas o ideas nuevas se intensifica. Es un excelente momento para planear un viaje, apuntarte a un curso o animarte a una conversación que te lleve fuera de tu zona cómoda. La luna llena en Géminis ilumina tu área comunicativa.

Algo que estaba indefinido se aclara: una decisión se concreta o llega una noticia que impulsa a que tomes un rumbo importante.

Tauro

Tauro, Venus —tu regente— entra en Sagitario y mueve tu zona de intimidad, recursos compartidos y procesos de transformación. Surge en ti el deseo de tocar temas profundos que antes evitabas o de abrirte emocionalmente con alguien. La luna llena en Géminis ilumina tu sector del valor propio y las finanzas.

Asuntos económicos se destraban, surge una compra relevante o una charla que te permite reconocer qué merece realmente tu inversión. Es una semana para soltar el control y confiar en los procesos que te están impulsando a crecer.

Géminis

Géminis, la luna llena sucede en tu signo, marcando un momento de claridad emocional. Esta semana trae cierres importantes: llega una revelación o concluye una situación personal que venías procesando desde hace tiempo. Algo que meditabas desde hace semanas se vuelve evidente y te da seguridad para decidir. Venus ingresa en Sagitario y activa tu zona de vínculos.

Las relaciones se convierten en un espejo y lo que percibes en otros te ayuda a comprenderte mejor. Es un periodo para conversar con sinceridad y permitir que tus lazos evolucionen.

Cáncer

Cáncer, esta semana te invita a avanzar con calma. La luna llena en Géminis ilumina tu mundo interior, tus pensamientos más íntimos y emociones profundas. Podrías sentir la necesidad de descansar, dejar ir una preocupación o cerrar un ciclo mental desgastante. Venus activa tu interés por el bienestar y el trabajo.

Es un momento adecuado para ajustar tu alimentación y hábitos cotidianos.

Leo

Leo, esta semana tu creatividad se enciende. Con Venus entrando en Sagitario, tu zona del romance y la expresión personal se activa. Puedes sentirte más magnético, inspirado y dispuesto a mostrar tu autenticidad. Es un buen momento para retomar una pasión, iniciar un proyecto creativo o dejarte sorprender por una atracción inesperada. La luna llena en Géminis ilumina tu vida social.

Una amistad cambia de rumbo o una idea colectiva toma forma. Tu energía crece cuando compartes lo que amas.

Virgo

Virgo, esta semana te lleva hacia lo íntimo. Venus entra en Sagitario y activa tu área del hogar, la familia y tus raíces emocionales. Podrías querer redecorar, reconectar con seres queridos o sanar una historia pasada con una visión más amplia y razonada. La luna llena en Géminis ilumina tu imagen pública y lo profesional.

Tomas una decisión que te ayuda a equilibrar tu vida personal y laboral. Es un momento para ordenar lo interno y aclarar lo externo.

Libra

Libra, tu voz se vuelve clave esta semana. Venus, tu regente, ingresa en Sagitario y potencia tu zona de comunicación, dándole encanto, fluidez y optimismo a tus palabras. Es un excelente momento para escribir, enseñar, compartir ideas o tener una conversación significativa. La luna llena en Géminis ilumina tu área de creencias y viajes.

Se aclara tu visión del mundo o surge una oportunidad para explorar lugares nuevos. Tu mente está activa, y lo que expreses ahora puede abrirte puertas.

Escorpio

Escorpio, esta semana te conecta con tu propia valía. Venus entra en Sagitario y activa tu zona de recursos, autoestima y placer material. Sientes ganas de invertir en ti, darte un gusto o hacerte un regalo. La luna llena en Géminis ilumina tu área de transformación. Puede darse una conversación íntima, una decisión emocional o un cierre que te libere.

Es un tiempo para dejar atrás lo que ya no resuena contigo y permitirte recibir desde tu autenticidad.

Sagitario

Sagitario, con Venus entrando en tu signo, inicia una etapa más ligera, atractiva y expansiva. Tu energía se vuelve más visible y magnética, y te sientes más confiado para mostrarte tal cual eres. Es un buen momento para renovar tu imagen, abrirte al romance o disfrutar plenamente de tu compañía.

La luna llena en Géminis ilumina tu zona de pareja. Una relación puede definirse, transformarse o concluir. Lo esencial es que tus decisiones busquen tu bienestar y tu paz interior.

Capricornio

Capricornio, esta semana te pide bajar un poco la marcha. Venus en Sagitario activa tu área de descanso, sanación y espiritualidad. Podrías necesitar alejarte del ruido para reconectar contigo mismo. Es ideal para escribir, meditar, descansar o atender tu salud emocional. La luna llena en Géminis ilumina tu rutina diaria.

Algo en tu día a día requiere ser cerrado, ajustado o transformado para que puedas sostenerte mejor. El descanso también es productividad.

Acuario

Acuario, esta semana tu red de apoyo se amplía. Venus entra en Sagitario y activa tu zona de amistades, proyectos grupales y sueños por venir. Puedes recibir una invitación o propuesta que te recuerda que cuentas con apoyo. Es un buen momento para colaborar y reconectar con personas que te inspiran. La luna llena en Géminis ilumina tu creatividad.

Un proyecto, un romance o una idea florece. Tu energía se revitaliza cuando disfrutas sin expectativas.

Piscis

Piscis, esta semana te acerca a tu propósito. Venus en Sagitario dinamiza tu área profesional, dándote visibilidad, carisma y nuevas oportunidades. Te sientes más seguro de tus talentos y podrías recibir una propuesta alineada con tus metas. La luna llena en Géminis ilumina tu hogar.

Puede darse una mudanza, una charla familiar relevante o una decisión que equilibre tu vida personal con tus relaciones. Es una semana para elegir desde el amor y no desde el temor.

