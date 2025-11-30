Domingo, 30 de Noviembre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos del semana del 1 al 7 de diciembre

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana primer semana del mes de diciembre

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana primer semana del mes de diciembre. ESPECIAL

Aries

Mi querido Aries, es tiempo de hablar, expresar y comunicar cualquier tipo de necesidad. La superluna llena en Géminis el 4 de diciembre te ayudará a abrir tu corazón y manifestar lo que realmente deseas. Aries y Géminis hacen una mancuerna muy positiva, por lo que será una semana ideal para reencuentros amorosos, familiares y sentimentales.

En lo profesional, llegan oportunidades excelentes, pero no dejes que la emoción te gane; analiza y negocia con calma para lograr acuerdos beneficiosos. Si necesitas gestionar un crédito o firmar algo importante, la energía de estos días será favorable para concretarlo.

Tauro

Pon atención a tu intuición y percepción; tu sexto sentido estará más activo que nunca. Detectarás verdades ocultas y podrás solucionar conflictos familiares o económicos.

La superluna, junto a Venus, te dará la magia necesaria para reconciliar diferencias y hacer acuerdos importantes. Cualquier trámite o firma que debas realizar esta semana será favorable y traerá estabilidad a tu vida.

Géminis

Estás en un ciclo espectacular. La superluna en tu signo dejará su influencia durante varias semanas, potenciando compras, negociaciones, amor, romance y proyectos nuevos.

La energía es perfecta para planear viajes, hacer cosas diferentes y concretar lo que has deseado. Solo cuida con quién compartes tu vida y tus planes; la discreción será clave para aprovechar esta energía positiva.

Cáncer

La justicia y el equilibrio llegan a tu vida. Gracias a Júpiter y la superluna, tendrás la oportunidad de mejorar tu balance personal, familiar y profesional.

Durante estos días, se abrirán puertas para la paz interior y la libertad de acción. Aprovecha para organizar tu tiempo y enfocarte en tu bienestar y el de tus seres queridos.

Leo

Semana de serenidad, intuición y claridad. Estarás centrado, lo que favorecerá negocios, compras, ventas y negociaciones. También recibirás reconocimiento y aplausos por tu esfuerzo. La superluna llena te ayudará a negociar de manera justa, asegurando acuerdos que beneficien a todos los involucrados.

Recuerda pagarte a ti mismo por tu esfuerzo; reconocer tu propio valor es clave para la prosperidad. Además, participarás en reuniones o eventos que te traerán elogios y oportunidades valiosas.

Virgo

Se te abren las puertas de par en par en varias áreas: laboral, personal y económica. Esta semana podrás aprender algo nuevo o perfeccionar habilidades existentes.

Escucha nuevas propuestas y oportunidades; moverte fuera de tu zona de confort te permitirá crecer y avanzar significativamente, mejorando tu imagen, trayectoria y economía.

Libra

Mi querido Libra, esta semana es mágica. Cada día, al despertar, repítete: "Gracias por este nuevo día. Hoy es el mejor día de mi vida." Hazlo frente a un espejo, como le hablarías a alguien que amas con locura.

La superluna llena en Géminis, junto al sol y Marte en Sagitario, te favorecen en todos los sentidos. Es momento de reconocer tus logros, reconciliarte con el dinero, la abundancia y la prosperidad, y hacer cambios en tus amistades para mantener solo lo que realmente te suma. Semana de triunfo absoluto, aprovéchala.

Escorpión

Tiempo de cosechar, renacer y transformar tu vida. Esta semana será ideal para tomar decisiones importantes, firmar acuerdos y avanzar en lo profesional y sentimental. Podrás sanar heridas pasadas y liberarte de cargas emocionales, encontrando claridad para avanzar hacia nuevas oportunidades.

Tu memoria fotográfica guardará recuerdos, pero esta semana los recordarás sin dolor; sentirás un bálsamo en el alma que te permitirá liberar ataduras innecesarias y concentrarte en tus sueños.

Sagitario

Semana de triunfo y manifestación de tus sueños. Analiza cada paso antes de actuar y mantente centrado. La combinación de planetas en Sagitario y la superluna en Géminis potenciará tus planes, ayudándote a materializar proyectos que has esperado durante años.

Todo lo que sueñes, cree y actúa. Esta es la semana para que comiencen a concretarse tus ideas y planes largamente esperados. La edad no importa; tus sueños se harán realidad, solo mantente enfocado y confía.

Capricornio

Momento adecuado para decisiones y determinaciones importantes. La energía planetaria favorece tu introspección y análisis de conciencia. Aprovecha para reorganizar tus planes, avanzar profesionalmente y recibir recompensas económicas y sentimentales.

Recuerda mantenerte centrado, reconocer tu valor y recibir con gratitud todo lo que te corresponde. Esta semana será favorable para cerrar ciclos, recibir lo que mereces y disfrutar de abundancia y prosperidad en todas las áreas.

Acuario

Abundancia y prosperidad llegan a tu vida. Esta semana tus dones y habilidades se manifestarán en distintos aspectos, favoreciendo viajes, negociaciones, compras importantes y logros profesionales.

No permitas que confundan tu bondad con debilidad. La superluna y Marte en Sagitario te ayudarán a comunicarte con intuición y precisión. Es tu momento para avanzar, tomar lo que te corresponde y triunfar en todo lo que emprendas.

Piscis

Reconocerás tu fortaleza, nobleza y capacidad. Con Neptuno directo a partir del 10 de diciembre, tendrás claridad en tu camino y energía para avanzar en tus metas.

La superluna en Géminis y los planetas en Sagitario confabularán a tu favor en amor, familia, economía y trabajo, impulsándote a salir de tu zona de confort y tomar el control de tu vida. Esta semana es tu momento de crecimiento, reconocimiento y éxito en todos los ámbitos.

Con información de Mizada Mohamed

MF

