Mizada Mohamed: Horóscopos del semana del 1 al 7 de diciembre

Aries

Mi querido Aries, es tiempo de hablar, expresar y comunicar cualquier tipo de necesidad. La superluna llena en Géminis el 4 de diciembre te ayudará a abrir tu corazón y manifestar lo que realmente deseas. Aries y Géminis hacen una mancuerna muy positiva, por lo que será una semana ideal para reencuentros amorosos, familiares y sentimentales.

En lo profesional, llegan oportunidades excelentes, pero no dejes que la emoción te gane; analiza y negocia con calma para lograr acuerdos beneficiosos. Si necesitas gestionar un crédito o firmar algo importante, la energía de estos días será favorable para concretarlo.

Tauro

Pon atención a tu intuición y percepción; tu sexto sentido estará más activo que nunca. Detectarás verdades ocultas y podrás solucionar conflictos familiares o económicos.

La superluna, junto a Venus, te dará la magia necesaria para reconciliar diferencias y hacer acuerdos importantes. Cualquier trámite o firma que debas realizar esta semana será favorable y traerá estabilidad a tu vida.

Géminis

Estás en un ciclo espectacular. La superluna en tu signo dejará su influencia durante varias semanas, potenciando compras, negociaciones, amor, romance y proyectos nuevos.

La energía es perfecta para planear viajes, hacer cosas diferentes y concretar lo que has deseado. Solo cuida con quién compartes tu vida y tus planes; la discreción será clave para aprovechar esta energía positiva.

Cáncer

La justicia y el equilibrio llegan a tu vida. Gracias a Júpiter y la superluna, tendrás la oportunidad de mejorar tu balance personal, familiar y profesional.

Durante estos días, se abrirán puertas para la paz interior y la libertad de acción. Aprovecha para organizar tu tiempo y enfocarte en tu bienestar y el de tus seres queridos.

Leo

Semana de serenidad, intuición y claridad. Estarás centrado, lo que favorecerá negocios, compras, ventas y negociaciones. También recibirás reconocimiento y aplausos por tu esfuerzo. La superluna llena te ayudará a negociar de manera justa, asegurando acuerdos que beneficien a todos los involucrados.

Recuerda pagarte a ti mismo por tu esfuerzo; reconocer tu propio valor es clave para la prosperidad. Además, participarás en reuniones o eventos que te traerán elogios y oportunidades valiosas.

Virgo

Se te abren las puertas de par en par en varias áreas: laboral, personal y económica. Esta semana podrás aprender algo nuevo o perfeccionar habilidades existentes.

Escucha nuevas propuestas y oportunidades; moverte fuera de tu zona de confort te permitirá crecer y avanzar significativamente, mejorando tu imagen, trayectoria y economía.

Libra

Mi querido Libra, esta semana es mágica. Cada día, al despertar, repítete: "Gracias por este nuevo día. Hoy es el mejor día de mi vida." Hazlo frente a un espejo, como le hablarías a alguien que amas con locura.

La superluna llena en Géminis, junto al sol y Marte en Sagitario, te favorecen en todos los sentidos. Es momento de reconocer tus logros, reconciliarte con el dinero, la abundancia y la prosperidad, y hacer cambios en tus amistades para mantener solo lo que realmente te suma. Semana de triunfo absoluto, aprovéchala.

Escorpión

Tiempo de cosechar, renacer y transformar tu vida. Esta semana será ideal para tomar decisiones importantes, firmar acuerdos y avanzar en lo profesional y sentimental. Podrás sanar heridas pasadas y liberarte de cargas emocionales, encontrando claridad para avanzar hacia nuevas oportunidades.

Tu memoria fotográfica guardará recuerdos, pero esta semana los recordarás sin dolor; sentirás un bálsamo en el alma que te permitirá liberar ataduras innecesarias y concentrarte en tus sueños.

Sagitario

Semana de triunfo y manifestación de tus sueños. Analiza cada paso antes de actuar y mantente centrado. La combinación de planetas en Sagitario y la superluna en Géminis potenciará tus planes, ayudándote a materializar proyectos que has esperado durante años.

Todo lo que sueñes, cree y actúa. Esta es la semana para que comiencen a concretarse tus ideas y planes largamente esperados. La edad no importa; tus sueños se harán realidad, solo mantente enfocado y confía.

Capricornio

Momento adecuado para decisiones y determinaciones importantes. La energía planetaria favorece tu introspección y análisis de conciencia. Aprovecha para reorganizar tus planes, avanzar profesionalmente y recibir recompensas económicas y sentimentales.

Recuerda mantenerte centrado, reconocer tu valor y recibir con gratitud todo lo que te corresponde. Esta semana será favorable para cerrar ciclos, recibir lo que mereces y disfrutar de abundancia y prosperidad en todas las áreas.

Acuario

Abundancia y prosperidad llegan a tu vida. Esta semana tus dones y habilidades se manifestarán en distintos aspectos, favoreciendo viajes, negociaciones, compras importantes y logros profesionales.

No permitas que confundan tu bondad con debilidad. La superluna y Marte en Sagitario te ayudarán a comunicarte con intuición y precisión. Es tu momento para avanzar, tomar lo que te corresponde y triunfar en todo lo que emprendas.

Piscis

Reconocerás tu fortaleza, nobleza y capacidad. Con Neptuno directo a partir del 10 de diciembre, tendrás claridad en tu camino y energía para avanzar en tus metas.

La superluna en Géminis y los planetas en Sagitario confabularán a tu favor en amor, familia, economía y trabajo, impulsándote a salir de tu zona de confort y tomar el control de tu vida. Esta semana es tu momento de crecimiento, reconocimiento y éxito en todos los ámbitos.

Con información de Mizada Mohamed

MF