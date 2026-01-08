“One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), la más reciente película de Paul Thomas Anderson, se colocó en el centro de la conversación de la temporada de premios al liderar las nominaciones de los premios al Actor -antes conocidos como premios SAG- con un total de siete candidaturas, según anunció ayer el principal sindicato de intérpretes de Hollywood.

La cinta competirá por el galardón a Mejor reparto en una película, una de las categorías más codiciadas de estos premios, considerados un barómetro clave en la carrera hacia los Oscar. En este apartado se enfrentará a “Sinners”, el segundo largometraje con mayor número de nominaciones de la edición, con cinco menciones, además de “Hamnet”, “Marty Supreme” y “Frankenstein”, del realizador mexicano Guillermo del Toro.

La fuerza interpretativa de “One Battle After Another” también se refleja en las categorías individuales. Leonardo DiCaprio fue nominado a Mejor actor en un papel principal, donde competirá con Ethan Hawke (“Blue Moon”), Michael B. Jordan (“Sinners”), Jesse Plemons (“Bugonia”) y Timothée Chalamet (“Marty Supreme”). Este último buscará repetir la victoria que obtuvo el año pasado con “A Complete Unknown”, consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de su generación.

En el apartado femenino, la atención se centra en la debutante Chase Infiniti, quien aspira al premio a Mejor actriz por su trabajo en “One Battle After Another”. La intérprete se medirá con Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”) y Emma Stone (“Bugonia”), en una de las categorías más competitivas de la edición.

El sólido desempeño coral del filme de Anderson se completa con las nominaciones de Sean Penn y el actor puertorriqueño Benicio del Toro a Mejor actor de reparto, mientras que Teyana Taylor competirá por el galardón a Mejor actriz de reparto. Este reconocimiento al elenco refuerza el posicionamiento de la película como una de las principales contendientes en el circuito de premios y afianza su impulso de cara a los Oscar.

No obstante, el anuncio de los nominados también dejó fuera a nombres y producciones que habían sido destacadas en otros certámenes. Entre las ausencias más comentadas figuran Cynthia Erivo por “Wicked”, el brasileño Wagner Moura por “The Secret Agent”, así como películas extranjeras aclamadas por la crítica, entre ellas “Sentimental Value”.

En el terreno televisivo, la serie “The Studio” encabezó las nominaciones con cinco menciones, incluida la de Mejor reparto en una serie de comedia. En esta categoría competirá con títulos consolidados como “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks” y “Only Murders in the Building”.

La categoría de Mejor reparto en una serie de drama quedó integrada por “The Diplomat”, “Landman”, “The Pitt”, “Severance” y “The White Lotus”, reflejando la diversidad de propuestas narrativas y estilos que han marcado la temporada televisiva.

Los premios al Actor, denominación oficial adoptada a partir de esta edición, forman parte del circuito esencial de reconocimientos de Hollywood. Históricamente, estos galardones han servido como un indicador confiable de las tendencias que más tarde se consolidan en los Premios de la Academia, especialmente en las categorías interpretativas.

Los ganadores se darán a conocer el domingo 1 de marzo, durante la edición 32 de la ceremonia, que reconoce las mejores actuaciones principales, secundarias y los elencos más destacados tanto del cine como de la televisión.

La gala será transmitida en vivo por Netflix desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles. Desde que la plataforma asumió la transmisión el año pasado, la audiencia ha mostrado un crecimiento sostenido: en 2025, el evento alcanzó 4,3 millones de visualizaciones, de acuerdo con cifras proporcionadas por el servicio de streaming.

Además, la organización confirmó que Harrison Ford recibirá este año el premio a la trayectoria, un reconocimiento a su legado y a una carrera que ha dejado huella en la historia del cine, consolidándolo como una de las figuras más emblemáticas de Hollywood.

Cine

Mejor elenco en una película

“Frankenstein”.

“Hamnet”.

“Marty Supreme”.

“One Battle After Another”.

“Sinners”.

Mejor ensamble de especialistas (stunts)

“F1”.

“Frankenstein”.

“Misión: Imposible - La sentencia final”.

“One Battle After Another”.

“Sinners”.

Mejor actriz

Jessie Buckley - “Hamnet”.

Rose Byrne - “If I Had Legs I’d Kick You”.

Kate Hudson - “Song Sung Blue: Sueño inquebrantable”.

Chase Infiniti - “One Battle After Another”.

Emma Stone - “Bugonia”.

Mejor actor

Timothée Chalamet - “Marty Supreme”.

Leonardo DiCaprio - “One Battle After Another”.

Ethan Hawke - “Blue Moon”.

Michael B. Jordan - “Sinners”.

Jesse Plemons - “Bugonia”.

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion - “Marty Supreme”.

Ariana Grande - “Wicked: Por siempre”.

Amy Madigan - “La hora de la desaparición”.

Wunmi Mosaku - “Sinners”.

Teyana Taylor - “One Battle After Another”.

Mejor actor de reparto

Miles Caton - “Sinners”.

Benicio del Toro - “One Battle After Another”.

Jacob Elordi - “Frankenstein”.

Paul Mescal - “Hamnet”.

Sean Penn - “One Battle After Another”.

Televisión

Mejor elenco en una serie de drama

“The Diplomat”.

“Landman”.

“The Pitt”.

“Severance”.

“The White Lotus”.

Mejor actriz en una serie de drama

Britt Lower - “Severance”.

Parker Posey - “The White Lotus”.

Keri Russell - “The Diplomat”.

Rhea Seehorn - “Pluribus”.

Aimee Lou Wood - “The White Lotus”.

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown - “Paradise”.

Billy Crudup - “The Morning Show”.

Walton Goggins - “The White Lotus”.

Gary Oldman - “Slow Horses”.

Noah Wyle - “The Pitt”.

Mejor elenco en una serie de comedia

“Abbott Elementary”.

“The Bear”.

“Hacks”.

“Only Murders in the Building”.

“The Studio”.

Mejor actriz en una serie de comedia

Kathryn Hahn - “The Studio”.

Catherine O’Hara - “The Studio”.

Jenna Ortega - “Merlina”.

Jean Smart - “Hacks”.

Kristen Wiig - “Palm Royale”.

Mejor actor en una serie de comedia

Ike Barinholtz - “The Studio”.

Adam Brody - “Nobody Wants This”.

Ted Danson - “A Man on the Inside”.

Seth Rogen - “The Studio”.

Martin Short - “Only Murders in the Building”.

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Claire Danes - “The Beast in Me”.

Erin Doherty - “Adolescencia”.

Sarah Snook - “All Her Fault”.

Christine Tremarco - “Adolescencia”.

Michelle Williams - “Dying for Sex”.

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Jason Bateman - “Black Rabbit”.

Owen Cooper - “Adolescencia”.

Stephen Graham - “Adolescencia”.

Charlie Hunnam - “Monstruo: La historia de Ed Gein”.

Matthew Rhys - “The Beast in Me”.

Mejor ensamble de especialistas en televisión

“Andor”.

“Landman”.

“The Last of Us”.

“El juego del calamar”.

“Stranger Things”.

