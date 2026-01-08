“One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), la más reciente película de Paul Thomas Anderson, se colocó en el centro de la conversación de la temporada de premios al liderar las nominaciones de los premios al Actor -antes conocidos como premios SAG- con un total de siete candidaturas, según anunció ayer el principal sindicato de intérpretes de Hollywood.La cinta competirá por el galardón a Mejor reparto en una película, una de las categorías más codiciadas de estos premios, considerados un barómetro clave en la carrera hacia los Oscar. En este apartado se enfrentará a “Sinners”, el segundo largometraje con mayor número de nominaciones de la edición, con cinco menciones, además de “Hamnet”, “Marty Supreme” y “Frankenstein”, del realizador mexicano Guillermo del Toro.La fuerza interpretativa de “One Battle After Another” también se refleja en las categorías individuales. Leonardo DiCaprio fue nominado a Mejor actor en un papel principal, donde competirá con Ethan Hawke (“Blue Moon”), Michael B. Jordan (“Sinners”), Jesse Plemons (“Bugonia”) y Timothée Chalamet (“Marty Supreme”). Este último buscará repetir la victoria que obtuvo el año pasado con “A Complete Unknown”, consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de su generación.En el apartado femenino, la atención se centra en la debutante Chase Infiniti, quien aspira al premio a Mejor actriz por su trabajo en “One Battle After Another”. La intérprete se medirá con Jessie Buckley (“Hamnet”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”) y Emma Stone (“Bugonia”), en una de las categorías más competitivas de la edición.El sólido desempeño coral del filme de Anderson se completa con las nominaciones de Sean Penn y el actor puertorriqueño Benicio del Toro a Mejor actor de reparto, mientras que Teyana Taylor competirá por el galardón a Mejor actriz de reparto. Este reconocimiento al elenco refuerza el posicionamiento de la película como una de las principales contendientes en el circuito de premios y afianza su impulso de cara a los Oscar. No obstante, el anuncio de los nominados también dejó fuera a nombres y producciones que habían sido destacadas en otros certámenes. Entre las ausencias más comentadas figuran Cynthia Erivo por “Wicked”, el brasileño Wagner Moura por “The Secret Agent”, así como películas extranjeras aclamadas por la crítica, entre ellas “Sentimental Value”.En el terreno televisivo, la serie “The Studio” encabezó las nominaciones con cinco menciones, incluida la de Mejor reparto en una serie de comedia. En esta categoría competirá con títulos consolidados como “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks” y “Only Murders in the Building”.La categoría de Mejor reparto en una serie de drama quedó integrada por “The Diplomat”, “Landman”, “The Pitt”, “Severance” y “The White Lotus”, reflejando la diversidad de propuestas narrativas y estilos que han marcado la temporada televisiva.Los premios al Actor, denominación oficial adoptada a partir de esta edición, forman parte del circuito esencial de reconocimientos de Hollywood. Históricamente, estos galardones han servido como un indicador confiable de las tendencias que más tarde se consolidan en los Premios de la Academia, especialmente en las categorías interpretativas.Los ganadores se darán a conocer el domingo 1 de marzo, durante la edición 32 de la ceremonia, que reconoce las mejores actuaciones principales, secundarias y los elencos más destacados tanto del cine como de la televisión.La gala será transmitida en vivo por Netflix desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles. Desde que la plataforma asumió la transmisión el año pasado, la audiencia ha mostrado un crecimiento sostenido: en 2025, el evento alcanzó 4,3 millones de visualizaciones, de acuerdo con cifras proporcionadas por el servicio de streaming.Además, la organización confirmó que Harrison Ford recibirá este año el premio a la trayectoria, un reconocimiento a su legado y a una carrera que ha dejado huella en la historia del cine, consolidándolo como una de las figuras más emblemáticas de Hollywood. Mejor elenco en una películaMejor ensamble de especialistas (stunts)Mejor actrizMejor actorMejor actriz de repartoMejor actor de reparto Mejor elenco en una serie de dramaMejor actriz en una serie de dramaMejor actor en una serie de dramaMejor elenco en una serie de comediaMejor actriz en una serie de comediaMejor actor en una serie de comediaMejor actriz en miniserie o película para televisiónMejor actor en miniserie o película para televisiónMejor ensamble de especialistas en televisión CT