Este jueves 8 de enero, Netflix estrena una serie de misterio, además de que ya tiene un par de nuevos contenidos más del mes, que ya están disponibles en la plataforma de streaming con mayor alcance en el mundo. Revisa las historias y si aún no los has visto, son una opción para tu tiempo de entretenimiento audiovisual después de tus actividades cotidianas.

La tierra del pecado. ESPECIAL/NETFLIX.

La tierra del pecado

Es una mini serie de Suecia de misterio, drama y thriller que ya está disponible en Netflix. Cuando el joven Silas aparece sin vida en una granja de la península de Bjäre, Dani, una investigadora excéntrica, inteligente y estresada, une fuerzas con Malik, un novato recién salido la academia de policía, para trabajar en el caso. La investigación los lleva a un antro patriarcal en la campiña de Escania, en el sur de Suecia, y pronto, quedan inmersos en un oscuro conflicto familiar que se ha ido gestando por generaciones. Con Krista Kosonen, Mohamed Nour, Peter Gantman.

Marcello Hernández: American Boy. ESPECIAL/NETFLIX.

Marcello Hernández: American Boy

Es un programa de stand up que ya se puede ver en Netflix. Durante el show de comedia, Marcello Hernández comparte sus divertidas experiencias como hijo de inmigrantes y estadounidense de primera generación, ya que Miami es la ciudad que lo vio nacer.

Él y ella

Es una serie de misterio, drama y thriller que hoy se estrena en Netflix. Anna vive en la sofocante ciudad de Atlanta, recluida y alejada de sus amistades y de su carrera como presentadora de noticias. Pero cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo tranquilo donde creció, recobra el interés y decide investigar el caso para encontrar respuestas. Al detective Jack Harper la participación de Anna le parece sospechosa, por lo que la convierte en el centro de su investigación. Toda historia tiene dos caras: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente. Con Pablo Schreiber, Tessa Thompson, Crystal Fox, Jon Bernthal, Marin Ireland, Rebecca Rittenhouse, Sunita Mani.

XM