Warner Bros. rechazó nuevamente la oferta de adquisición de Paramount y dijo a los accionistas, ayer, que se mantuvieran con la propuesta rival de Netflix.

La dirección de Warner ha rechazado repetidamente las propuestas de Paramount, propiedad de Skydance, y hace solo unas semanas instó a los accionistas a apoyar la venta de su negocio de streaming y estudio a Netflix por 72 mil millones de dólares. Mientras tanto, Paramount ha hecho esfuerzos para mejorar su oferta hostil de 77 mil 900 millones de dólares por toda la compañía.

Warner Bros. Discovery afirmó ayer que su junta directiva determinó que la oferta de Paramount no favorece los intereses de la empresa ni de sus accionistas. Nuevamente, recomienda a los accionistas apoyar el acuerdo con Netflix.

“La oferta de Paramount sigue proporcionando un valor insuficiente e incluye términos como una cantidad extraordinaria de financiamiento de deuda, que crea riesgos para el cierre, así como la falta de protecciones para nuestros accionistas si no se completa una transacción”, declaró en un comunicado el presidente de Warner Bros. Discovery, Samuel Di Piazza Jr. En contraste, agregó, el acuerdo de la compañía con Netflix “ofrecerá un valor superior, con mayores niveles de certeza”.

Hasta el momento, Paramount no ha respondido a una solicitud de comentarios. La oferta hostil de la compañía sigue sobre la mesa. Los accionistas de Warner tienen hasta el 21 de enero para ofrecer sus acciones.

A finales del mes pasado, Paramount anunció una “garantía personal irrevocable” del fundador de Oracle, Larry Ellison -quien es el padre del CEO de Paramount, David Ellison- para respaldar 40.400 millones de dólares en financiamiento de capital para la oferta de la compañía. La empresa también aumentó su pago prometido a los accionistas a cinco mil 800 millones de dólares si el acuerdo es bloqueado por los reguladores, igualando lo que Netflix ya había puesto sobre la mesa.

En su carta de ayer a los accionistas, Warner expresó preocupaciones sobre un posible acuerdo con Paramount. La empresa señaló que, esencialmente, considera la oferta como una compra apalancada que incluye una gran cantidad de deuda, y también destacó restricciones operativas que, según dijo, fueron impuestas por la oferta de Paramount y podrían “dificultar la capacidad de WBD para desempeñarse” durante toda la transacción.

La batalla por Warner y el valor de cada oferta se complica porque Netflix y Paramount quieren cosas diferentes. La adquisición propuesta por Netflix incluye solo el negocio de estudio y streaming de Warner, incluidas sus divisiones de producción de televisión y cine, así como plataformas como HBO Max. Paramount, en cambio, busca adquirir la compañía en su totalidad, que, además del estudio y el streaming, incluye redes como CNN y Discovery.

Si Netflix tiene éxito, las operaciones de noticias y cable de Warner se escindirían en su propia empresa, bajo una separación previamente anunciada.

Una fusión con cualquiera de las dos compañías podría tardar más de un año en cerrarse y atraerá un intenso escrutinio antimonopolio. Debido a su tamaño y posible impacto, casi con certeza desencadenará una revisión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que podría demandar para bloquear la transacción o solicitar cambios. Otros países y reguladores en el extranjero también podrían impugnar la fusión. Además, se espera que la política entre en juego bajo el régimen del presidente Donald Trump, quien ha dado indicios sin precedentes sobre su posible participación personal en la decisión de permitir que se lleve a cabo un acuerdo.

Suenen las alarmas sobre ambos acuerdos

En una declaración dirigida ayer a un subcomité antimonopolio del Congreso, Cinema United -que representa a más de 60 mil pantallas de cine en todo el mundo- reiteró que estaba “profundamente preocupado” por la posibilidad de que la adquisición por parte de Netflix pudiera perjudicar tanto a los cinéfilos como a quienes trabajan en los cines, señalando la histórica dependencia del gigante del streaming de su plataforma en línea. El grupo dijo que sus preocupaciones no eran “menos serias” respecto a la oferta de Paramount y advirtió sobre las consecuencias de una mayor consolidación en general, que, según indicó, podría generar pérdidas de empleo y una menor diversidad en la realización de películas.

CT