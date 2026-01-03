Silencio… cámara… ¡acción! Y este domingo, ya en pleno 2026, inicia la época de premios en el cine mundial, una de las más esperadas por los cinéfilos y los amantes de las alfombras rojas.Las cintas que conquistaron al público durante 2025, como “Frankenstein”, de Guillermo del Toro; “Una batalla tras otra”, con Leonardo DiCaprio, y “Pecadores”, la producción independiente que para muchos fue una bocada de aire fresco para el cine de género, velan sus armas para lo que se antoja una carrera en la que estos títulos y otros más irán apareciendo en las siguientes semanas.Las premiaciones no darán respiro de aquí hasta marzo y tan sólo el próximo domingo se llevará a cabo la primera de ellas.Así que apunta las siguientes fechas en tu calendario para que no se te pase el tema de conversación. La carrera por los principales galardones de la industria inicia este 4 de enero, cuando se celebren los Critics Choice Awards. El Barker Hangar de Santa Mónica, California, será la sede de la entrega en la que se reconocen películas y series. Entre los nominados destacan Diego Luna, por su actuación en “Andor”; Guillermo del Toro, por la dirección de “Frankenstein”; Emma Stone, por “Bugonia” y Stellan Skarsgard, por “Valor sentimental”.Cabe señalar que los Critics Choice Awards son premios que reconocen lo mejor del cine y la televisión desde la perspectiva de la crítica especializada. Son otorgados anualmente por la Critics Choice Association (CCA), una organización que agrupa a críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá.Nacieron en 1995 y, con el paso de los años, se han consolidado como uno de los primeros y más influyentes galardones de la temporada de premios. Por su cercanía en el calendario, funcionan como un termómetro clave rumbo al Oscar, pues en muchas categorías sus ganadores coinciden con los de la Academia.Los premios reconocen no sólo a actores y directores, sino también a guionistas y técnicos. A diferencia de otros galardones, aquí vota exclusivamente la crítica, lo que les da un perfil más analítico que glamuroso. Tras la entrega de los Critics, la carrera rumbo al Oscar toma velocidad el 11 de enero con la entrega de los Globos de Oro, considerados por muchos como la antesala natural de la estatuilla dorada, ya que históricamente suelen coincidir con los futuros ganadores. La ceremonia, organizada por la prensa extranjera de Hollywood, afina los últimos detalles para reconocer a lo mejor del cine y la televisión, con títulos como “Frankenstein”, “Marty Supreme”, “El agente secreto” y “La única opción” entre los más mencionados.Febrero marca el tramo más intenso del calendario. El 7 de febrero se celebran los Directors Guild Awards, la primera entrega especializada del año, en la que el Sindicato de directores -integrado por cineastas de todo el mundo que han trabajado en Estados Unidos- reconoce la labor detrás de la cámara. Aunque aún no se anuncian nominados, la historia reciente ha premiado a nombres como Alejandro González Iñárritu por “Birdman”, Alfonso Cuarón por “Gravedad” y Guillermo del Toro por “La forma del agua”.Cinco días después, el 12 de febrero, llega el turno del Sindicato de Diseñadores de Vestuario, que rinde homenaje a quienes construyen personajes a través de la ropa. Lejos de ser un simple adorno, el vestuario define época, carácter y psicología antes de que el personaje pronuncie una sola palabra.El 14 de febrero, el reconocimiento se dirige a los Maquillistas y Peinadores, responsables de crear desde transformaciones evidentes hasta detalles casi invisibles que revelan la esencia de un personaje. Detrás de cada rostro aparentemente natural hay horas de trabajo previo al rodaje.La animación toma el protagonismo el 21 de febrero con los Annie Awards, cuyos nominados se darán a conocer el 5 de enero. En la edición pasada, “Robot salvaje” y “Flow” se llevaron los máximos honores, superando a “Intensamente 2”.Un día después, el 22 de febrero, se entregan los BAFTA, los premios de la Academia Británica, cuyo peso simbólico influye en la votación del Oscar, especialmente en la categoría internacional, gracias a la doble membresía de muchos de sus integrantes.El 25 de febrero, la Sociedad de Efectos Visuales reconoce el trabajo digital que amplía escenarios y crea mundos imposibles.La recta final de febrero llega el 28, cuando la Sociedad de Productores elige a la mejor película del año, un respaldo casi definitivo rumbo al Oscar. Ese mismo día, el Sindicato de Diseño de Producción premia la creación de espacios y atmósferas, mientras en España se celebran los Premios Goya, donde la cinta mexicana “No nos moverán” busca un lugar.Marzo abre con fuerza. El 1 de marzo, el Screen Actors Guild Awards se convierte en uno de los termómetros más certeros rumbo al Oscar. Los ganadores suelen llegar con ventaja a la gran noche.El 8 de marzo, la prensa internacional entrega los Satellite Awards, con “Wicked” liderando las nominaciones, seguido de “Bugonia” y “Valor sentimental”. Guillermo del Toro aparece entre los candidatos a Mejor director por “Frankenstein”. Ese mismo día, el Sindicato de Guionistas celebra su ceremonia.Finalmente, el 15 de marzo, la temporada concluye con la entrega número 98 de los Oscar, cuyos nominados se darán a conocer el 22 de enero, en una edición en la que México quedó fuera de la lista corta de Película Internacional. 