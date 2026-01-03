Silencio… cámara… ¡acción! Y este domingo, ya en pleno 2026, inicia la época de premios en el cine mundial, una de las más esperadas por los cinéfilos y los amantes de las alfombras rojas.

Las cintas que conquistaron al público durante 2025, como “Frankenstein”, de Guillermo del Toro; “Una batalla tras otra”, con Leonardo DiCaprio, y “Pecadores”, la producción independiente que para muchos fue una bocada de aire fresco para el cine de género, velan sus armas para lo que se antoja una carrera en la que estos títulos y otros más irán apareciendo en las siguientes semanas.

Las premiaciones no darán respiro de aquí hasta marzo y tan sólo el próximo domingo se llevará a cabo la primera de ellas.

Así que apunta las siguientes fechas en tu calendario para que no se te pase el tema de conversación. La carrera por los principales galardones de la industria inicia este 4 de enero, cuando se celebren los Critics Choice Awards. El Barker Hangar de Santa Mónica, California, será la sede de la entrega en la que se reconocen películas y series. Entre los nominados destacan Diego Luna, por su actuación en “Andor”; Guillermo del Toro, por la dirección de “Frankenstein”; Emma Stone, por “Bugonia” y Stellan Skarsgard, por “Valor sentimental”.

Cabe señalar que los Critics Choice Awards son premios que reconocen lo mejor del cine y la televisión desde la perspectiva de la crítica especializada. Son otorgados anualmente por la Critics Choice Association (CCA), una organización que agrupa a críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá.

Nacieron en 1995 y, con el paso de los años, se han consolidado como uno de los primeros y más influyentes galardones de la temporada de premios. Por su cercanía en el calendario, funcionan como un termómetro clave rumbo al Oscar, pues en muchas categorías sus ganadores coinciden con los de la Academia.

Los premios reconocen no sólo a actores y directores, sino también a guionistas y técnicos. A diferencia de otros galardones, aquí vota exclusivamente la crítica, lo que les da un perfil más analítico que glamuroso.

Sube la velocidad la competencia

Tras la entrega de los Critics, la carrera rumbo al Oscar toma velocidad el 11 de enero con la entrega de los Globos de Oro, considerados por muchos como la antesala natural de la estatuilla dorada, ya que históricamente suelen coincidir con los futuros ganadores. La ceremonia, organizada por la prensa extranjera de Hollywood, afina los últimos detalles para reconocer a lo mejor del cine y la televisión, con títulos como “Frankenstein”, “Marty Supreme”, “El agente secreto” y “La única opción” entre los más mencionados.

Febrero marca el tramo más intenso del calendario. El 7 de febrero se celebran los Directors Guild Awards, la primera entrega especializada del año, en la que el Sindicato de directores -integrado por cineastas de todo el mundo que han trabajado en Estados Unidos- reconoce la labor detrás de la cámara. Aunque aún no se anuncian nominados, la historia reciente ha premiado a nombres como Alejandro González Iñárritu por “Birdman”, Alfonso Cuarón por “Gravedad” y Guillermo del Toro por “La forma del agua”.

Cinco días después, el 12 de febrero, llega el turno del Sindicato de Diseñadores de Vestuario, que rinde homenaje a quienes construyen personajes a través de la ropa. Lejos de ser un simple adorno, el vestuario define época, carácter y psicología antes de que el personaje pronuncie una sola palabra.

El 14 de febrero, el reconocimiento se dirige a los Maquillistas y Peinadores, responsables de crear desde transformaciones evidentes hasta detalles casi invisibles que revelan la esencia de un personaje. Detrás de cada rostro aparentemente natural hay horas de trabajo previo al rodaje.

La animación toma el protagonismo el 21 de febrero con los Annie Awards, cuyos nominados se darán a conocer el 5 de enero. En la edición pasada, “Robot salvaje” y “Flow” se llevaron los máximos honores, superando a “Intensamente 2”.

Un día después, el 22 de febrero, se entregan los BAFTA, los premios de la Academia Británica, cuyo peso simbólico influye en la votación del Oscar, especialmente en la categoría internacional, gracias a la doble membresía de muchos de sus integrantes.

El 25 de febrero, la Sociedad de Efectos Visuales reconoce el trabajo digital que amplía escenarios y crea mundos imposibles.

La recta final de febrero llega el 28, cuando la Sociedad de Productores elige a la mejor película del año, un respaldo casi definitivo rumbo al Oscar. Ese mismo día, el Sindicato de Diseño de Producción premia la creación de espacios y atmósferas, mientras en España se celebran los Premios Goya, donde la cinta mexicana “No nos moverán” busca un lugar.

Marzo abre con fuerza. El 1 de marzo, el Screen Actors Guild Awards se convierte en uno de los termómetros más certeros rumbo al Oscar. Los ganadores suelen llegar con ventaja a la gran noche.

El 8 de marzo, la prensa internacional entrega los Satellite Awards, con “Wicked” liderando las nominaciones, seguido de “Bugonia” y “Valor sentimental”. Guillermo del Toro aparece entre los candidatos a Mejor director por “Frankenstein”. Ese mismo día, el Sindicato de Guionistas celebra su ceremonia.

Finalmente, el 15 de marzo, la temporada concluye con la entrega número 98 de los Oscar, cuyos nominados se darán a conocer el 22 de enero, en una edición en la que México quedó fuera de la lista corta de Película Internacional.

Nominados a los Critics Choice Awards en cine y televisión

Cine

Mejor actriz

Emma Stone - “Bugonia”.

Rose Byrne - “If I Had Legs I’d Kick You”.

Amanda Seyfried - “The Testament of Ann Lee”.

Jessie Buckley - “Hamnet”.

Chase Infiniti - “Una batalla tras otra”.

Renate Reinsve - “Sentimental Value”.



Mejor actor

Michael B. Jordan - “Pecadores”.

Joel Edgerton - “Train Dreams”.

Timothée Chalamet - “Marty Supreme”.

Leonardo DiCaprio - “Una batalla tras otra”.

Wagner Moura - “The Secret Agent”.

Ethan Hawke - “Blue Moon”.



Mejor película

“Jay Kelly”.

“Bugonia”.

“Wicked: Por siempre”.

“Marty Supreme”.

“Sueño de trenes”.

“Pecadores”.

“Frankenstein”.

“Hamnet”.

“Una batalla tras otra”.

“Sentimental Value”.



Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor - “Una batalla tras otra”.

Ariana Grande - “Wicked: Por siempre”.

Amy Madigan - “Weapons”.

Wunmi Mosaku - “Pecadores”.

Elle Fanning - “Sentimental Value”.

Inga Ibsdotter Lilleaas - “Sentimental Value”.



Mejor película animada

“En sueños”.

“Las guerreras K-pop”.

“Amélie et la métaphysique des tubes”.

“Elio”.

“Zootopia 2”.



Mejor canción

“Train Dreams” - Nick Cave, Bryce Dessner - “Train Dreams”.

“Clothed by the Sun” - Daniel Blumberg - “The Testament of Ann Lee”.

“Drive” - Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin - “F1”.

“Golden” - Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy - “Las guerreras K-pop”.

“I Lied to You” - Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - “Pecadores”.

“The Girl in the Bubble” - Stephen Schwartz - “Wicked: Por siempre”.

Mejor película extranjera

“The Secret Agent”.

“Un simple accidente”.

“Left-Handed Girl”.

“Belén”.

“Sirat”.

“No Other Choice”.



Mejor dirección

Chloé Zhao - “Hamnet”.

Guillermo del Toro - “Frankenstein”.

Ryan Coogler - “Pecadores”.

Joachim Trier - “Sentimental Value”.

Josh Safdie - “Marty Supreme”.

Paul Thomas Anderson - “Una batalla tras otra”.



Mejor actor de reparto

Benicio del Toro - “Una batalla tras otra”.

Jacob Elordi - “Frankenstein”.

Adam Sandler - “Jay Kelly”.

Paul Mescal - “Hamnet”.

Sean Penn - “Una batalla tras otra”.

Stellan Skarsgard - “Sentimental Value”.



Mejor guion original

Noah Baumbach, Emily Mortimer - “Jay Kelly”.

Ryan Coogler - “Pecadores”.

Eskil Vogt, Joachim Trier - “Sentimental Value”.

Eva Victor - “Lo siento, cariño”.

Zach Cregger - “Weapons”.

Ronald Bronstein, Josh Safdie - “Marty Supreme”.



Mejor fotografía

Adolpho Veloso - “Train Dreams”.

Claudio Miranda - “F1”.

Autumn Durald - “Pecadores”.

Michael Bauman - “Una batalla tras otra”.

Dan Laustsen - “Frankenstein”.

Series de Televisión

Mejor serie de drama

“Alien: Earth”.

“Andor”.

“The Diplomat”.

“Paradise”.

“The Pitt”.

“Pluribus”.

“Severance”.

“Task”.



Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown - “Paradise”.

Diego Luna - “Andor”.

Mark Ruffalo - “Task”.

Adam Scott - “Severance”.

Billy Bob Thornton - “Landman”.

Noah Wyle - “The Pitt”.



Mejor actriz en una serie de drama

Kathy Bates - “Matlock”.

Carrie Coon - “The Gilded Age”.

Britt Lower - “Severance”.

Bella Ramsey - “The Last of Us”.

Keri Russell - “The Diplomat”.

Rhea Seehorn - “Pluribus”.



Mejor serie de comedia

“Abbott Elementary”.

“Elsbeth”.

“Ghosts”.

“Hacks”.

“Nobody Wants This”.

“Only Murders in the Building”.

“The Righteous Gemstones”.

“The Studio”.



Mejor miniserie

“Adolescence”.

“All Her Fault”.

“Chief of War”.

“Death by Lightning”.

“Devil in Disguise: John Wayne Gacy”.

“Dope Thief”.

“Dying for Sex”.

“The Girlfriend”.



Mejor serie extranjera

“Acapulco”.

“Last Samurai Standing”.

“Mussolini: Son of the Century”.

“Red Alert”.

“Squid Game”.

“When No One Sees Us”.

