Los actores estadounidenses Dustin Hoffman y Maggie Gyllenhaal fueron galardonados ayer en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary por su contribución artística al cine mundial.

En la gala de inauguración de la edición 60 del prestigioso certamen que se celebra cada verano en la ciudad balneario checa, Hoffman recibió el Globo de Cristal, mientras que Gyllenhaal obtuvo el Premio del Presidente.

Tras agradecer los reconocimientos, ambos artistas recordaron sus anteriores visitas a Karlovy Vary y compartieron cómo descubrieron su vocación.

Maggie Gyllenhaal recordó que, durante un semestre de estudios en Praga, asistió al teatro Divadlo Na Zábradlí para ver una versión experimental de “La gaviota”, donde años después supo que Jirí Bartoška interpretó a Trigorin. “Creo que esto es cosa del destino, gracias por la inspiración y por el primer paso para convertirme en directora”, dijo la cineasta, reconocida por “The Lost Daughter”.

Por su parte, Dustin Hoffman habló de la fortuna de dedicarse a la actuación. “Me enamoré de la actuación porque fue la primera vez que me sentí perdido en el tiempo. Sabía instintivamente que así era como quería vivir”, confesó el actor, quien la próxima semana cumplirá 89 años. “El placer de hacer lo que hacemos es perder la noción del tiempo”, agregó el protagonista de “El graduado” (1967), cinta que será proyectada en su honor durante el certamen.

Ganador de dos premios Oscar por “Kramer contra Kramer” (1979) y “Rain Man” (1988), Hoffman suma además otras cinco nominaciones al premio de la Academia.

Entre las cintas que competirán por el Globo de Cristal figuran “Detrás de la lluvia”, de la chilena Valeria Sarmiento; el documental colombiano “Cinco años, cuatro meses”, de Esteban Hoyos y Juan Miguel Gelacio; y “A Happy Family”, de Jan-Enric Mack, que marca el debut del cine suizo en la sección oficial.

CT