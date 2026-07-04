El universo de Hollywood se estremece hoy tras revelarse oficialmente el romance oculto entre Cara Delevingne y Amber Heard, confirmando los rumores de un polémico triángulo amoroso que alimentó los celos de Johnny Depp en pleno proceso judicial.

La verdad detrás de uno de los misterios más comentados del espectáculo internacional ha salido finalmente a la luz pública. Tras años de intensas especulaciones sobre el verdadero vínculo que las unía en la intimidad, la famosa supermodelo británica Cara Delevingne ha decidido romper el silencio absoluto.

La cotizada artista internacional confirmó de manera directa el romance que mantuvo con la actriz estadounidense Amber Heard en una reveladora entrevista exclusiva. Estas declaraciones se dieron en el marco de su participación en el reconocido programa de televisión The Louis Theroux Podcast, conducido por el británico Louis Theroux.

Durante este espacio, la modelo de 33 años decidió confesar con total naturalidad los detalles cronológicos de una relación que estuvo oculta por mucho tiempo. La británica dio a conocer detalladamente que, mientras su colega hacía frente a su sonado y destructivo divorcio, ellas estaban juntas afectivamente. Los encuentros y el romance formal se suscitaron de manera específica entre los convulsos años de 2016 y 2017 en territorio estadounidense.

El origen secreto del romance en los sets de rodaje

La historia de cómo ambas estrellas cruzaron sus caminos se remonta varias temporadas atrás, de acuerdo con los datos aportados por la propia modelo. Ambas mujeres se conocieron formalmente en el año 2013, coincidiendo de forma precisa durante las grabaciones de la producción cinematográfica titulada London Fields.

En aquella época inicial de filmación, las dos celebridades no llegaron a consolidar nada más allá de una sólida y cercana relación de amistad. Sin embargo, las circunstancias vitales cambiaron drásticamente cuando la protagonista de Aquaman inició el tormentoso trámite de separación legal del célebre intérprete.

Fue allí donde la profunda empatía compartida evolucionó de forma rápida hacia un plano afectivo mucho más íntimo y pasional entre ambas artistas. Fuimos sumamente cercanas durante un largo periodo de tiempo y, justamente cuando estaban atravesando ese divorcio, decidimos dar el siguiente paso, relató Delevingne.

Supongo de forma muy honesta que en ese momento de crisis tuvimos una relación sentimental legítima, puntualizó la modelo frente a los micrófonos. No obstante, la icónica británica decidió ir mucho más allá en sus declaraciones y destapó un componente extra en la dinámica de la actriz.

Cara reveló de forma abierta que no se consideraba la única pareja sentimental que frecuentaba a la estadounidense durante esos meses tan particulares. Ella también sostenía de forma simultánea otras relaciones sentimentales con diversas personalidades de muy alto perfil dentro del entorno empresarial y tecnológico.

En este sentido, uno de los nombres más mediáticos que ha salido a la luz pública es el del magnate multimillonario sudafricano Elon Musk. El controvertido dueño de corporaciones globales de vanguardia tecnológica como Tesla y la firma aeroespacial SpaceX ha quedado totalmente involucrado en las declaraciones.

Al ser cuestionada directamente por el entrevistador sobre la veracidad del supuesto triángulo amoroso, la modelo británica simplemente asintió de forma irónica. Ahí lo tienes, sentenció la artista de 33 años, validando de manera implícita las sospechas colectivas sobre las múltiples parejas de su excompañera.

Los celos enfermizos en las filmaciones cinematográficas

La controversia no se limita únicamente a las fechas posteriores a la separación legal de los actores, sino que abarca etapas previas del matrimonio. Según la narrativa expuesta por Delevingne, el afamado protagonista de la saga Piratas del Caribe ya manifestaba conductas sumamente celosas hacia ellas.

El actor principal tuvo una breve participación especial mediante un cameo dentro de la misma película donde las jóvenes se conocieron inicialmente. El comportamiento de su esposo denotaba una desconfianza irracional hacia la amistad pura que las unía en el año 2013 en el set.

Creo firmemente que los celos infundados lo volvieron bastante loco en esa época, confeso abiertamente la supermodelo durante su intervención en el podcast. No estaba pasando absolutamente nada inapropiado en ese momento cronológico entre nosotras, aclaró de forma contundente para evitar malos entendidos en la prensa.

Fue mucho más tarde, inmediatamente después de que se concretara el divorcio oficial, cuando las cosas finalmente pasaron al plano afectivo real, concluyó.

Un divorcio destructivo y la reconstrucción de sus vidas

El matrimonio entre las dos estrellas de la pantalla grande se extendió únicamente desde el año 2015 hasta mediados del año 2017. La ruptura definitiva se propició en mayo de 2016, cuando la actriz formalizó la solicitud de divorcio tras escasos quince meses de unión.

A partir de ahí se desencadenó una descarnada y mediática batalla legal fundamentada en acusaciones mutuas de violencia doméstica y difamación pública. El veredicto emitido por los tribunales de Virginia en el año 2022 terminó favoreciendo de forma contundente al experimentado actor de cine.

La disputa legal concluyó de manera definitiva en el año 2023 tras ratificarse un millonario acuerdo económico transaccional entre los equipos legales de ambos. En la actualidad, tras el cierre de este turbulento capítulo mediático internacional, cada uno de los involucrados ha decidido rehacer su camino.

La actriz decidió alejarse de la industria cinematográfica de Hollywood y trasladó su residencia habitual a la ciudad de Madrid, España. En la capital española cría de forma tranquila a sus tres pequeños hijos: Oonagh Paige, de cinco años, junto a los mellizos Agnes y Ocean.

Por su parte, el actor continúa activo en la actuación, mientras Cara Delevingne se enfoca en su música y celebra orgullosa cuatro años de sobriedad.

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BB