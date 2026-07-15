Ana Serradilla confesó que uno de los momentos más importantes de su carrera también terminó siendo uno de los más difíciles de su vida. La actriz mexicana reveló que estuvo entre las finalistas para interpretar a una de las famosas “chicas Bond”, pero el intenso proceso de selección para una película de la saga de James Bond la llevó a tomar una decisión definitiva: dejar de buscar oportunidades en Hollywood por cuidar su salud mental.

Durante la conferencia de prensa de la obra “El método Grönholm”, dirigida por Rodrigo Nava, Serradilla habló por primera vez con detalle sobre aquella experiencia que, aunque representó una posibilidad única en su carrera, terminó por convertirse en una fuente de ansiedad y desgaste emocional.

Sin precisar para cuál de las películas del agente 007 realizó la audición, la actriz confirmó que logró avanzar hasta las últimas etapas del proceso de selección.

“Casteé bastantes años para ‘la chica Bond’, estaba entre las finalistas”, compartió la actriz, acompañada por Rodrigo Nava y su compañero de elenco, Alejandro de la Madrid.

Sin embargo, detrás de esa oportunidad existió un largo camino de pruebas y exigencias que, aseguró, la hicieron replantearse sus prioridades profesionales.

“Sufrí muchísimo y decidí, justamente, después de hacer ese casting, que no tenía el menor interés de trabajar en Estados Unidos porque me estresaba mucho. Fue el casting que más sufrí porque era eterno, fueron muchísimas pruebas y en otro idioma”, recordó.

Serradilla explicó que las audiciones para producciones estadounidenses suelen ser especialmente demandantes, ya que los aspirantes reciben numerosas escenas para preparar, prácticamente todo el material que interpretarían en caso de obtener el papel.“Para mí es muy duro castear en Estados Unidos porque te mandan ocho escenas, que son todas las que vas a tener en la película, y es mucho estrés”, comentó.

La actriz reconoció que el desgaste no fue únicamente emocional, sino también físico. Incluso confesó que el nivel de presión llegó a afectar su salud. “Casi me da una parálisis facial. Yo dije: ‘qué horror’. La pasé muy mal”, relató con sinceridad.

Aunque aseguró que domina varios idiomas y tiene facilidad para reproducir acentos, considera que interpretar personajes en una lengua distinta a la materna limita su capacidad artística.

“Soy muy buena con los acentos, pero trabajar en un idioma que no es el mío siento que no puedo aportar la misma naturalidad, no le puedo dar la misma organicidad a mis personajes. Actuar en un idioma que no es tu idioma es durísimo”, explicó.

Tras esa experiencia, Serradilla optó por enfocar su carrera en proyectos donde pudiera desarrollarse con mayor libertad y bienestar emocional, una decisión que, asegura, le permitió priorizar su estabilidad por encima de la ambición de conquistar la industria cinematográfica estadounidense.

Actualmente, la actriz protagoniza “El método Grönholm”, obra del dramaturgo español Jordi Galceran bajo la dirección de Rodrigo Nava.

La puesta en escena presenta una comedia negra que retrata la despiadada competencia dentro del mundo corporativo. La historia sigue a cuatro aspirantes que buscan obtener un alto cargo ejecutivo en una prestigiosa multinacional. Lo que parece una entrevista de trabajo convencional pronto se transforma en una serie de pruebas psicológicas y juegos mentales en los que los participantes deben revelar secretos, desconfiar unos de otros y descubrir quién es un supuesto infiltrado enviado por la empresa.

Sin entrevistadores presentes, los candidatos reciben instrucciones mediante sobres y mensajes en una computadora, mientras la tensión aumenta dentro de la sala de juntas. La obra expone hasta dónde puede llegar una persona por alcanzar el éxito profesional, un tema que, de alguna manera, conecta con la experiencia personal que Ana Serradilla vivió durante su paso por los exigentes procesos de selección de Hollywood.

CT