Chuponcito reaparece tras rumores de su muerte

El famoso comediante Jorge Alberto Flores, conocido artísticamente como "Chuponcito", se encuentra sano y salvo, desmintiendo de forma indirecta los rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesta muerte tras un ataque violento ocurrido el pasado 25 de enero en Quintana Roo. La confusión se originó debido al asesinato de un hombre que compartía el mismo apodo en Playa del Carmen.

¿Cuál es el origen de la preocupación de los seguidores de Chuponcito?

El incidente: Un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de un hombre de aproximadamente 40 años, a quien dispararon en repetidas ocasiones para después incendiar su vivienda.

La víctima: El hombre, que era conocido en la zona por el apodo de “Chuponcito”, fue trasladado a un hospital con quemaduras en el 90% de su cuerpo, donde falleció horas más tarde.

Identidad aclarada: Las autoridades y vecinos confirmaron que la víctima residía en la zona desde hace tiempo, pero no se trataba del famoso comediante de televisión.

Chuponcito reaparece: esto dijo en sus redes sociales

Ante la tendencia en plataformas como X, Facebook e Instagram con la frase “Muere Chuponcito”, el verdadero comediante reapareció en sus cuentas oficiales para brindar tranquilidad a sus fanáticos.

Aunque no emitió un comunicado formal, Jorge Alberto Flores publicó un video el 26 de enero en su cuenta de Instagram donde se le ve en perfecto estado de salud. Con un mensaje que decía “Excelente lunes, chavitos”, el comediante continuó publicando su contenido habitual de humor, lo que sirvió para desmentir las noticias falsas.

El día de ayer, 27 de enero, realizó una publicación más, la cual generó mayor incertidumbre acerca del verdadero estado de salud del comediante, debido a que lo único que menciona en el vídeo publicado en la red social Instagram, es: "Un día eres feliz y al otro ya no", esto generó que los seguidores de Chuponcito continuaran inundando sus perfiles con mensajes de condolencias.

Mientras el comediante sigue con sus actividades normales, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mantiene abierta una investigación para dar con los responsables del atentado contra el hombre asesinado en Playa del Carmen. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque.

CT