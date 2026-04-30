Natalia Jiménez reitera que el uso de una ambulancia para trasladarse más rápido, el día de la fiesta de Carlos Rivera, fue porque "auténticamente" la necesitaba, por los síntomas que le ha provocado su condición prediabética y niega que las críticas y comentarios negativos que recibió por su actuar hayan afectado la aceptación que recibe en redes sociales.

Miembros de la prensa se encontraron, fortuitamente, a la exlíder de La Quinta Estación, quien estaba de paseo con su esposo y mánager Arnold Hemkes.

La pregunta obligada fue acerca de los hechos que tuvieron lugar después de que publicara un video en que, con la sirena encendida, era trasladada en una ambulancia para burlar el tráfico de la Ciudad de México y llegar al festejo de Rivera, que se estaba llevando a cabo ese mismo día en Huamantla, Tlaxcala.

Y, si bien en su momento Jiménez lo mostró como toda una hazaña, su postura cambió tras las críticas que recibió en redes , hasta de sus propios seguidores, que mostraron decepción de que hiciera uso de un transporte de urgencias médicas cuando no lo necesitaba.

Esto dijo Natalia Jiménez

En este encuentro con medios de comunicación, la cantante de "Creo en mí" reiteró lo que dio a conocer, junto con su marido, en un video, que, en realidad, si requería de monitoreo médico por un episodio de deshidratación, provocado por la prediabetes con que fue diagnosticada.

"Dimos la explicación de lo que estaba pasando, a mí no me gusta estar hablando de mis cosas de salud y demás, pero ya llevo tiempo batallando con prediabetes. He estado medio mala, cada que salgo de los conciertos me dan como bajones. Ya me ha pasado que he tenido que ir al hospital y ese día era un día super pesado. Mi esposo decidió que tomáramos la ambulancia, igualmente teníamos reservado el hospital, por si acaso".

Y aunque en principio reconoció que algunos de sus más fervientes fans mostraron desacuerdo por su proceder, luego negó que hubiera sido así y que, en cambio, sus más fieles admiradores le demostraron no sólo que creían en su versión de los hechos, sino que se mostraron solidarios, respaldándola en las redes.

"Lamento que se hayan disgustado, pero los de hueso colorado realmente no, ¿eh?, no me bajaron los seguidores. Los de hueso colorado no porque yo los conozco, ustedes no los conoce, yo sí los conozco, me sé sus nombres y sus apellidos", pronunció.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL