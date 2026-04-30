La locura por el regreso de Karol G a México ha superado absolutamente todas las expectativas de la industria musical actual. Tras agotar las entradas de su primera presentación en cuestión de minutos, la talentosa estrella colombiana, Carolina Giraldo Navarro, demostró que su poder de convocatoria sigue intacto.

El aclamado “Viajando por el mundo: Tropitour” se ha convertido rápidamente en el evento más codiciado del año para los fieles amantes del género urbano y el pop latino. Ante la inmensa demanda generada, miles de seguidores buscan desesperadamente opciones viables para disfrutar del espectáculo sin tener que endeudarse a largo plazo.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, un lugar emblemático para la música famoso por albergar los eventos más importantes del país.

¿Cuánto cuesta el boleto más barato para ir a ver a Karol G?

Para quienes tienen un presupuesto ajustado, la buena noticia es el boleto más económico para ver a “La Bichota” en la capital mexicana tiene un costo promedio de mil 228 pesos a mil 350 pesos mexicanos.

Esta tarifa resulta bastante competitiva si consideramos la enorme magnitud de la producción, los bailarines y los efectos visuales que la artista trae consigo. Sin embargo, hay que recordar que las entradas de menor costo son las primeras en desaparecer por la demanda.

El resto de precios te los presentamos a continuación:

Pits. 12 mil 264

12 mil 264 General A. 4 mil 943

4 mil 943 General B. Mil 848

Mil 848 Zona GNP. De 4 mil 737 y 7 mil 224

De 4 mil 737 y 7 mil 224 Verde B. De 3 mil 331 y 4 mil 700

De 3 mil 331 y 4 mil 700 Naranja B. De 2 mil 703 y 3 mil 450

De 2 mil 703 y 3 mil 450 Verde C. De 2 mil 46 y 2 mil 455

De 2 mil 46 y 2 mil 455 Naranja C. De mil 228 y mil 350

De mil 228 y mil 350 Personas con Discapacidad. Mil 848

ESPECIAL/@ocesa

Nuevas fechas confirmadas para el “Tropitour” en CDMX

La euforia por la fecha del 13 de noviembre de 2026 dejó a muchísimos fanáticos con las manos vacías y el corazón roto frente a sus pantallas. Afortunadamente, el equipo de la intérprete decidió expandir su residencia, habilitando oficialmente dos noches adicionales para el 14 y 15 de noviembre.

Además de su paso triunfal por la capital, el interior de la república también vibrará intensamente con su música, incluyendo una parada estratégica en Monterrey el 7 de noviembre. En claro contraste con los boletos económicos, cabe mencionar que existen paquetes VIP sumamente exclusivos que superan los miles de pesos.

Recomendaciones asegurar tu entrada económica

Ten todos tus datos bancarios y personales ya registrados en la plataforma oficial mucho antes de que inicie la venta. Ingresa a la sala de espera virtual al menos 30 minutos antes de la hora marcada y, una vez dentro, por ningún motivo refresques el navegador web o perderás tu codiciado lugar.

Si la zona más económica se agota rápidamente, define previamente cuál es tu límite máximo de gasto para otra sección disponible

En conclusión, vivir la inigualable experiencia del “Tropitour” es totalmente posible incluso con un presupuesto limitado si actúas con mucha inteligencia, preparación previa y rapidez.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Ticketmaster y SUN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

