Jueves, 30 de Abril 2026

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Estos son los boletos más baratos para ir a ver a Karol G en CDMX

La fiebre por "La Bichota" está a tope tras agotar su primera fecha en la capital. Si quieres asegurar tu lugar en el Tropitour sin vaciar tu cartera, aquí te revelamos los precios más accesibles

Por: El Informador

Karol G presentará 3 conciertos en la Ciudad de México. EFE/ARCHIVO

Karol G presentará 3 conciertos en la Ciudad de México. EFE/ARCHIVO

La locura por el regreso de Karol G a México ha superado absolutamente todas las expectativas de la industria musical actual. Tras agotar las entradas de su primera presentación en cuestión de minutos, la talentosa estrella colombiana, Carolina Giraldo Navarro, demostró que su poder de convocatoria sigue intacto.

El aclamado “Viajando por el mundo: Tropitour” se ha convertido rápidamente en el evento más codiciado del año para los fieles amantes del género urbano y el pop latino. Ante la inmensa demanda generada, miles de seguidores buscan desesperadamente opciones viables para disfrutar del espectáculo sin tener que endeudarse a largo plazo.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, un lugar emblemático para la música famoso por albergar los eventos más importantes del país.

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¿Cuánto cuesta el boleto más barato para ir a ver a Karol G?

Para quienes tienen un presupuesto ajustado, la buena noticia es el boleto más económico para ver a “La Bichota” en la capital mexicana tiene un costo promedio de mil 228 pesos a mil 350 pesos mexicanos.

Esta tarifa resulta bastante competitiva si consideramos la enorme magnitud de la producción, los bailarines y los efectos visuales que la artista trae consigo. Sin embargo, hay que recordar que las entradas de menor costo son las primeras en desaparecer por la demanda.

El resto de precios te los presentamos a continuación:

  • Pits. 12 mil 264
  • General A. 4 mil 943
  • General B. Mil 848
  • Zona GNP. De 4 mil 737 y 7 mil 224
  • Verde B. De 3 mil 331 y 4 mil 700
  • Naranja B. De 2 mil 703 y 3 mil 450
  • Verde C. De 2 mil 46 y 2 mil 455
  • Naranja C. De mil 228 y mil 350
  • Personas con Discapacidad. Mil 848
 ESPECIAL/@ocesa
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Nuevas fechas confirmadas para el “Tropitour” en CDMX

La euforia por la fecha del 13 de noviembre de 2026 dejó a muchísimos fanáticos con las manos vacías y el corazón roto frente a sus pantallas. Afortunadamente, el equipo de la intérprete decidió expandir su residencia, habilitando oficialmente dos noches adicionales para el 14 y 15 de noviembre.

Además de su paso triunfal por la capital, el interior de la república también vibrará intensamente con su música, incluyendo una parada estratégica en Monterrey el 7 de noviembre. En claro contraste con los boletos económicos, cabe mencionar que existen paquetes VIP sumamente exclusivos que superan los miles de pesos. 

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Recomendaciones asegurar tu entrada económica

Ten todos tus datos bancarios y personales ya registrados en la plataforma oficial mucho antes de que inicie la venta. Ingresa a la sala de espera virtual al menos 30 minutos antes de la hora marcada y, una vez dentro, por ningún motivo refresques el navegador web o perderás tu codiciado lugar.

Si la zona más económica se agota rápidamente, define previamente cuál es tu límite máximo de gasto para otra sección disponible

En conclusión, vivir la inigualable experiencia del “Tropitour” es totalmente posible incluso con un presupuesto limitado si actúas con mucha inteligencia, preparación previa y rapidez. 

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Ticketmaster y SUN. 

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