Chicharito "aparece" en video de Sia y enciende las redes sociales

El futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales, aunque esta vez el motivo no tiene relación con goles, partidos ni transmisiones en vivo. La conversación digital se encendió a raíz de un elemento inesperado que aparece en la decoración del hogar de la cantante australiana Sia.

La intérprete de “Chandelier” publicó recientemente un video en sus redes sociales en el que se le observa cantando de manera relajada dentro de una habitación de su casa. No obstante, lo que captó la atención de miles de usuarios no fue su interpretación, sino un mural de gran tamaño visible detrás de ella, el cual rápidamente generó sorpresa y múltiples reacciones.

�� | @Sia delivers a flawless acoustic performance of “Candy Cane Lane“ from her home �� pic.twitter.com/6YBHxgeAO0— Gedeon (@siafurlerfanpg) December 28, 2025

En la obra se distingue claramente a un futbolista con el uniforme de la Selección Mexicana utilizado durante el Mundial de Sudáfrica 2010, portando el número 14. La apariencia física coincide con la de un joven Javier Hernández. El elemento que más controversia provocó es la escena representada: el jugador mexicano aparece besando a un futbolista de la Selección de España, cuya identidad no ha sido confirmada hasta el momento.

La pintura, que parece una propuesta artística de carácter simbólico, mezcla el deporte con una narrativa visual provocadora. Hasta ahora, no existe información oficial sobre el autor de la obra ni sobre el significado detrás de la escena, lo que ha dado pie a diversas interpretaciones en redes sociales.

X/@Sia

La reacción en redes

Aunque para muchos usuarios el mural resulta una novedad, lo cierto es que no se trata de una adquisición reciente. Al revisar publicaciones antiguas de Sia, se ha podido comprobar que la obra ya formaba parte de la decoración de su casa desde al menos 2022. En aquel momento, las imágenes pasaron prácticamente inadvertidas para el público deportivo, pero el video reciente reavivó el interés y colocó nuevamente al máximo goleador histórico del Tri en el centro de la conversación.

La presencia de la imagen de Hernández en el espacio personal de una figura internacional como Sia ha generado todo tipo de teorías. Algunos usuarios consideran que se trata de una pieza de arte contemporáneo que utiliza figuras emblemáticas del futbol para transmitir un mensaje de unión o diversidad, mientras que otros han reaccionado con sorpresa y humor ante lo inesperado de la situación.

Hasta ahora, ni Javier Hernández ni la cantante australiana han emitido declaraciones al respecto. Mientras tanto, el mural continúa acumulando reproducciones, comentarios y debates en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, manteniendo viva la curiosidad en torno a esta peculiar coincidencia entre el futbol y la música.

BB