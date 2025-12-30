Tylor Chase vuelve a las calles tras breve atención psiquiátrica

Tras pasar solo unas horas en retención psiquiátrica involuntaria, el actor Tylor Chase fue visto nuevamente en las calles de Riverside, California.

En los últimos meses la exestrella de Nickelodeon fue captada viviendo en situación de calle y luego de que su caso se hiciera viral, algunos de sus seguidores intervinieron para ayudarlo.

Hace tan solo una semana, Chase fue llevado a un hospital psiquiátrico donde permaneció menos de 72 horas. Aunque ya existía un plan para ingresarlo a un centro de desintoxicación, fue dado de alta.

De acuerdo con TMZ, Shaun Weiss, actor de "The Mighty Ducks" y uno de los principales impulsores para que Chase reciba ayuda, reveló que las autoridades no le notificaron sobre la liberación.

"Se suponía que lo retendrían y luego lo trasladarían a un centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactarnos", dijo.

Tras su liberación, afirmó el medio, un residente de Riverside llamado Jacob Harris, encontró a Chase y llamó a un equipo de crisis de salud mental para evaluarlo. Ellos determinaron que el actor era un peligro para él mismo; pero de nueva cuenta fue dejado en libertad.

Incluso, Weiss le dijo al medio que Chase estaba "fumando metanfetamina durante la evaluación sin zapatos ni chamarra".

Lo último que se sabe del caso es que Weiss ha estado en contacto con miembros del Sindicato de Actores de Cine para conseguir ayuda.

A principios de los 200O, Tylor Chase encontró la fama por su papel como Marti Qwerly en la popular serie infantil "El manual de supervivencia escolar de Ned", también formó parte de formó parte de la serie "Todos odian a Chris" y la cinta "Confessions of a Late Bloomer".

