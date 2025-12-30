Hace unos momentos se estrenó el segundo tráiler de la esperada película "Avengers: Doomsday", donde muestra a un icónico vengador atemorizado.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios difundió un segundo adelanto de la saga del Universo Cinematográfico de Marvel.

En esta ocasión, el "Dios del Trueno" no busca reconocimiento ni hazañas épicas; su único anhelo es derrotar a un adversario más para regresar con "Love", la hija que adoptó.

Todo indica que en "Avengers: Doomsday", los hermanos Russo pretenden devolverle a "Thor" la seriedad que mostró en "Infinity War", incluso en lo visual, después de que en sus más recientes apariciones dentro del UCM fuera retratado con un enfoque más cómico que heroico.

Este es el video del tráiler

La publicación también deja en claro la fecha de estreno de la película. Será el viernes 18 de diciembre de 2026, por lo que estamos a poco menos de un año de que el filme llegue a los principales cines del mundo.

