La CCXP de Ciudad de México es uno de los eventos geek más grandes de América Latina, reuniendo año tras año a miles de fanáticos del cine, los videojuegos, los cómics, y todo cuanto compone este mundo colorido. Y una de esas piezas más importantes es la del anime, uno de los grandes legados de Japón al mundo, y en especial a México; incontables generaciones que crecieron con Dragon Ball Z, Ranma 1/2, Inuyasha, Sailor Moonn, y fanáticos de hoy, de todas las edades, que disfrutan títulos como Attack on Titan, Demon Slayer, One Piece.

El anime es una fuerza que se ha apoderado del mundo, y que no podía faltar en la CCXP 2026. El responsable de que aquí en México y en América Latina podamos disfrutar de estos universos animados, es Crunchyroll, con su catálogo masivo de incontables títulos de anime. Una fuerza tan grande, por supuesto, no podía estar ausente de la CCXP.

EL INFORMADOR / F. Salcedo

Para la edición 2026, Crunchyroll ha preparado un escenario que dejará alegres los corazones de todos los que se consideren fanáticos del anime, con experiencias inmersivas y didácticas. Una de las más interesantes es la cabina de grabación, en la que los asistentes entran a un estudio real de doblaje, y dispondrán de 10 minutos para grabar escenas de anime con sus propias voces.

EL INFORMADOR / F. Salcedo

Con audífonos, micrófonos, un operador de audio y una pantalla en la que se reproducen las escenas a las que darán vida con sus propias voces, la experiencia les permitirá grabar escenas icónicas de títulos de anime como Bluelock, Rent a Girlfriend, Sentenced To Be a Hero, y Gachiakuta. Después, tendrán la oportunidad de ver dichas escenas, pero con los personajes hablando sus voces.

El escenario de Crunchyroll también pondrá a prueba a los fanáticos con retos de armar rompecabezas, generar luz con aparatos rudimentarios, entre otros, cuyas recompensas incluirán stickers, pines, y demás sorpresas. Los fanáticos del anime Bluelock encontrarán también una cancha de futbol, con sus respectivas porterías, para fotografiarse con los populares personajes de Yoichi Isagi y Meguru Bachira.

La CCXP 2026 tendrá lugar del 24 al 26 de abril en el Centro Banamex de la Ciudad de México, cuyos amplios pasillos se llenarán de miles y miles de fanáticos y entusiastas del anime. Crunchyroll se prepara para recibirlos, y permitirles incluso ser, por unos instantes, aquellos personajes cuyas historias son más que simple entretenimiento, sino una parte de sus vidas.

MF